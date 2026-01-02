02/01 – Strage a Capodanno a Crans-Montana – Mattarella punta sulla pace – Al via i saldi invernali

Strage a Capodanno a Crans-Montana. La polizia: “47 morti accertati”. Sei italiani dispersi e 13 feriti. Tre ragazzi feriti sono arrivati all’ospedale Niguarda di Milano.

Mattarella punta sulla pace: “Si chiude anno non facile, speriamo tempo migliore”. Nel discorso di fine anno ha ricordato gli 80 anni della Repubblica: “Spartiacque della storia”.

Saldi al via, Confcommercio: “137 euro a persona, 4,9 miliardi il giro d’affari”. Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato.