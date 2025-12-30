Home > Podcast > Ep.741 – Donna trovata morta in un cortile a Milano, non è escluso l’omicidio – Influenza vicina al picco, 950mila italiani a letto

Donna trovata morta in un cortile a Milano, ha dei segni sul collo: non è escluso l’omicidio. Il corpo, semisvestito, trovato dalla custode alle 8.30, non sarebbe precipitata.

Influenza in Italia vicina al picco, 950mila italiani a letto e vola la variante K. Come riconoscere e difendersi dall’influenza. Gli ultimi dati Iss, il “caso dei pronto soccorso” e i consigli del virologo.

Il 2025 di Sinner e dell’Italia del tennis: Jannik re di Wimbledon e terza Davis per gli Azzurri. Si chiude un anno storico per il movimento tennistico italiano: brillano anche le donne con la conquista della Billie Jean King Cup.