Ep.731 – Lavrov attacca l’Europa: “Idee inutili per i negoziati, noi pronti a combattere” – Berlusconi e la politica: “Servono facce nuove”

Lavrov attacca l’Europa: “Le sue idee sono inutili per i negoziati, se decidono di combattere noi siamo pronti”. Mosca invia agli Usa nuove proposte per garanzie di sicurezza collettiva, mentre si attendono le valutazioni sul piano rivisto da Kiev coi leader europei.
Pier Silvio Berlusconi e la politica: “Grati a Tajani, ma in futuro servono facce nuove”. Il segretario di FI: “Rinnovamento c’è, il partito avanza e guarda al futuro”.
Truffa alla onlus che gestisce il duomo di Firenze, scoperto un giro d’affari illecito di 30 milioni.