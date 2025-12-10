Home > Podcast > Ep.729 – Trump critica i leader dell’Ue: “Sono deboli”. Mosca plaude – Rapimenti e torture per recuperare debiti di droga

Trump critica i leader dell’Ue: “Sono deboli e non sanno cosa fare”. Mosca plaude, mentre Bruxelles ribatte: “Orgogliosi di Von der Leyen e di chi guida Stati membri”. Il presidente americano poi torna ad attaccare Zelensky: “Nuove elezioni un Ucraina”. Il leader di Kiev annuncia l’invio agli Usa del piano di pace rivisto e replica: “Sempre pronto alle urne”.

Rapimenti e torture per recuperare debiti di droga. A Roma 11 misure cautelari tra cui 5 minorenni.

Intervista-sfogo di Marcell Jacobs: “Ho perso la scintilla, preso in giro dalla federazione”. La replica del presidente Stefano Mei: “Stupito e preoccupato”.