Ep.719 – 25 novembre, Meloni a LaPresse: “Dati sui femminicidi allarmanti” – Slitta la Legge sul consenso, chieste correzioni ed è bagarre

25 novembre, Meloni a LaPresse: “L’Italia un esempio, ma i dati sui femminicidi sono ancora allarmanti”.

Slitta la Legge sul consenso, il centrodestra chiede correzioni, le opposizioni abbandonano la riunione in Commissione Giustizia al Senato in segno di protesta. Bongiorno: “Non affossiamo provvedimento, solo piccoli miglioramenti”.

Addio a Lorenzo Buffon, l’ex portiere del Milan e della Nazionale si è spento a 95 anni. Ha vinto 4 scudetti in rossonero e uno con l’Inter. Era cugino di secondo grado di Gianluigi.