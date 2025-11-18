Ep.713 – Morte le gemelle Kessler all’età di 89 anni – Mattarella riunisce il Consiglio supremo di Difesa. Sul tavolo le armi all’Ucraina

Morte le gemelle Kessler all’età di 89 anni, da tormentone “Da-da-un-pa” a film con Dino Risi e commedie con Garinei e Giovanni. Vespa: “Per me come un lutto familiare”.

Mattarella riunisce al Quirinale il Consiglio supremo di Difesa. Sul tavolo le armi all’Ucraina e le minacce ibride. Crosetto il 2 dicembre in Copasir per illustrare il dodicesimo pacchetto di aiuti a Kiev.

Scommesse e voto di scambio, 44 arresti nel Napoletano. Gratteri: “Allarmante alleanza tra clan Russo e Licciardi”. Tentato condizionamento nelle elezioni del sindaco Cicciano e Casamarciano, ai domiciliari il candidato al consiglio comunale di Monteforte Irpino.