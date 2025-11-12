Ep.709 – Ucraina: 300 russi entrati a Pokrovsk grazie alla fitta nebbia – Cecchettin: “L’educazione affettiva a scuola non è un pericolo”

Ucraina: 300 russi entrati a Pokrovsk grazie alla fitta nebbia. Zelensky a Kherson per il terzo anniversario della liberazione. Gli 007 russi sostengono di avere sventato un piano di Kiev per dirottare un Mig-21 russo, colpita in rappresaglia base con F-16.
Violenza contro le donne, Gino Cecchettin: “L’educazione affettiva a scuola non è un pericolo”. Il padre di Giulia parla a due anni del femminicidio della ragazza.
Orsolini tra Bologna e Azzurro: “Questo il momento più importante della mia carriera”.