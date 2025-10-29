Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 29 ottobre 2025

Ultima ora

Ep.699 – Orban punta a un asse anti-Kiev in Ue con Slovacchia e Repubblica Ceca – Si toglie il braccialetto elettronico e uccide la compagna

Ep.699 – Orban punta a un asse anti-Kiev in Ue con Slovacchia e Repubblica Ceca – Si toglie il braccialetto elettronico e uccide la compagna
LaPresse
LaPresse
, , ,

Orban punta a un asse anti-Ucraina in Ue con Slovacchia e Repubblica Ceca. Von der Leyen insiste sull’uso degli asset russi: “Proposta giuridicamente valida”. Zelensky: “Serve sostegno per altri 2-3 anni”. Lavrov: “Pronti a dare garanzie che non attaccheremo membri Nato”.

Si toglie il braccialetto elettronico e uccide la compagna a coltellate, arrestato. Il delitto a Castelnuovo del Garda: la donna già vittima di maltrattamenti. Tra i precedenti violenza sessuale nei confronti della sorella della fidanzata.

Italia sott’acqua nel 2100, a rischio Venezia e Cagliari.

© Riproduzione Riservata