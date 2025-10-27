Ep.697 – Ranucci: “Il Garante per la Privacy nella sede di FdI prima della multa a Report” – Arrestati 2 sospettati per furto al Louvre

Ranucci: “Il Garante per la Privacy nella sede di FdI prima della multa a Report”. La replica: “Non si contesti l’indipendenza”. La trasmissione è stata sanzionata per aver diffuso un audio di Sangiuliano. La moglie dell’ex ministro: “Tesi interventi esterni priva di fondamento”.

Arrestati 2 sospettati per furto al Louvre, stavano per scappare in Algeria e Mali. I media: “Ladri esperti, hanno agito su commissione”.

Atp Vienna 2025, trionfa Jannik Sinner: ribaltato Alexander Zverev in finale. Per il tennista azzurro è il quarto titolo dell’anno: “Grazie a famiglia e fidanzata, è stata una settimana speciale”.