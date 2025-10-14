Ep.688 – Liberati da Hamas 20 ostaggi israeliani, Trump parla alla Knesset – Boccia: “Nessuna prova di una strage di civili a Gaza”

Liberati da Hamas 20 ostaggi israeliani vivi, scarcerati i detenuti palestinesi. Trump parla alla Knesset accolto da un’ovazione: “Alba storica e un trionfo per il mondo”. Netanyahu promette: “Prossimi anni di pace dentro e fuori Israele”.
Gaza, Incoronata Boccia: “Nessuna prova di una strage di civili”. Bufera sulla direttrice dell’ufficio stampa Rai. M5s presenta interrogazione all’ad Rossi e ne chiede le dimissioni. Floridia: “Parole gravi”. Usigrai: “Vertici chiariscano la posizione dell’azienda”.
L’Italia con Israele punta ai playoff per i Mondiali, allerta sicurezza per il corteo pro Pal. Gattuso: “La pace? Vedere quelle immagini è bellissimo. Rispetto chi verrà allo stadio ma anche chi non ci sarà”.