Ep.682 – La Russia lancia 50 missili sull’Ucraina, sfiorato un treno con a bordo italiani – Papa e migranti: “Siano i benvenuti”

La Russia lancia 50 missili e 500 droni contro l’Ucraina, almeno cinque le vittime. Sfiorato un treno con a bordo pacifisti italiani. Zelensky: “Usa e Ue costringano Putin a fermarsi”. Il leader del Cremlino: “L’invio di Tomahawk a Kiev distruggerebbe i rapporti con gli Usa”.

Papa e migranti: “No all’indifferenza, siano i benvenuti”. Leone XIV afferma poi che sono stati fatti “passi significativi per Gaza”.

Allarme dazi sulla pasta italiana negli Usa. Tajani: “La qualità non è dumping”. L’ambasciata è al lavoro.