Ep.681 – Flotilla, fermate le imbarcazioni. Israele: “La provocazione è finita” – Sciopero generale senza preavviso, ecco cosa dice la legge

Flotilla, fermate le imbarcazioni. Israele: “La provocazione è finita”. Attivisti fatti sbarcare al porto di Ashdod, tra loro 40 italiani. Tajani. “Verranno espulsi”. La nave Mikeno annuncia: “Rotto il blocco navale, siamo in acque di Gaza”, ma l’Idf nega.
Oggi sciopero generale senza preavviso, per i sindacati si può proclamare, per il governo Meloni no. Ecco cosa dice la legge.
Accoltellamento fuori da una sinagoga a Manchester, tre morti tra cui l’aggressore. Il fatto avviene nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur.