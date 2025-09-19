Ep.671 – Abbattuto l’ultimo muro della galleria del Brennero – Turetta aggredito in carcare, è detenuto per l’omicidio Cecchettin

Abbattuto l’ultimo muro della galleria del Brennero. Per la prima volta un tunnel continuo collega Italia e Austria sotto le Alpi. È il passaggio decisivo nella costruzione del più lungo collegamento ferroviario sotterraneo al mondo.
Filippo Turetta è stato aggredito in carcare da un altro detenuto. Il giovane è stato condannato in primo grado all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin.
Milano-Cortina 2026, parla la presidente del Cio Coventry: “Saranno Giochi sicuri”. La numero uno dello sport mondiale a LaPresse in vista delle olimpiadi invernali: “Atleti e tifosi saranno entusiasti”.