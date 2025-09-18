Accesso Archivi

Ep.670 – “Mio marito è stato avvelenato”. L’accusa di Yulia Navalnaya – Caso Maddie, rilasciato dal carcere il tedesco Brueckner

“Gli esami confermano che mio marito è stato avvelenato”. L’accusa di Yulia, vedova di Navalny. La donna ha diffuso sui propri social i risultati di alcuni test di laboratorio

Caso Maddie, rilasciato dal carcere il tedesco Brueckner. L’uomo è considerato il principale sospettato per la scomparsa della bambina britannica nel 2007, scarcerato dopo aver scontato una condanna per stupro in un altro caso. Per la procura resta pericoloso, dovrà indossare un braccialetto elettronico.

Mattia Furlani regala il primo oro all’Italia ai mondiali di Atletica trionfando nel salto in lungo.

