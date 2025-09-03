Home > Podcast > Ep.659 – Addio a Emilio Fede. La vita e la carriera del giornalista – Proseguono le indagini su siti e gruppi sessisti

Il mondo dell’informazione dice addio a Emilio Fede, morto a 94 anni. La la vita e la carriera del celebre giornalista. L’ex direttore del Tg4 si è spento nella Residenza San Felice di Segrate dove era ricoverato.

Proseguono le indagini della Postale e della procura di Roma su siti e gruppi sessisti, si ipotizza il reato di estorsione. Al centro delle indagini un 45enne residente a Firenze.

Da Leoni a Pio Esposito, passando per Fabbian, la linea verde della Nazionale di Gattuso è pronta a dare la spinta in più per raggiungere l’obiettivo Mondiale.