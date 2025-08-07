Home > Podcast > Ep.640 – “Almasri rimpatriato per timore di ritorsioni”. Nordio, Piantedosi e Mantovano accusati di favoreggiamento – Ok al progetto del Ponte sullo Stretto

Caso Almasri, le motivazioni del Tribunale dei ministri: “Liberato e rimpatriato per timore di ritorsioni”. Nordio, Piantedosi e Mantovano accusati di favoreggiamento e altri reati. Ecco cosa viene loro contestato.

Ok al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Salvini: “Sarà parte delle soluzioni ai problemi del Sud, massima attenzione al tema delle infiltrazioni mafiose”.

Raoul Bova, il Garante della Privacy apre un’istruttoria sulla diffusione dell’audio dell’attore. Dall’Autorità un avvertimento “a tutti i potenziali utilizzatori”.