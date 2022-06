Le previsioni del consulente astrologico

ARIETE

La settimana parte col botto .. per concludersi ancora meglio ! Complice una super Luna – dapprima Piena dal Sagittario (lunedì e martedì), dopodiché dall’Acquario (venerdì e sabato) – che farà di tutto per regalarvi molteplici momenti di coinvolgente affiatamento. Vi siete accorti che nel vostro Cielo “domina” la possente congiunzione astrale di Marte al vostro Sole natale, che risveglia i sentimenti e rinvigorisce la capacità di relazionarvi con gli altri ? Grazie a questo strepitoso intreccio di Stelle, sarà davvero un’impresa ardua controllare le emozioni ! Le relazioni sentimentali che si fondono sulla rispettiva complicità, si rinforzeranno sempre più .. mentre, i rapporti amorosi e di amicizia che oramai non hanno più motivo di continuare, probabilmente si chiuderanno per sempre. Sta a voi uscirne nel migliore dei modi. Occhio, il livello di energie sarà a dir poco al top .. cercate di utilizzarlo per costruire (o ricostruire) la vostra felicità ! Per i cuori solitari – sempre più che mai motivati – le nuove storie d’amore saranno caratterizzate da un’infuocata e insaziabile passionalità. Ma con la stessa rapidità in cui si incendieranno, tenderanno a spegnersi .. se non verranno alimentate dal rispettivo sentimento. Nel lavoro, avrete modo di far vedere a tutti chi siete e cosa sapete fare .. con vigore e fortuna ! Le chance per mettervi in luce non mancheranno, saranno le giornate favorevoli che vi spettano a fare la differenza. Concentrate le energie su un obiettivo alla volta .. i risultati saranno sorprendenti !

TORO

Le preoccupazioni da o per il lavoro – ingigantite da spese non esattamente programmate – tenteranno di rannuvolare la complicità con gli affetti. Per risolvere le incombenze, fate appello alla super Luna che vi protegge dal Capricorno (mercoledì e giovedì). Dopodiché, siate prudenti .. soprattutto quando la Luna vi pungolerà dall’Acquario (venerdì e sabato), perché, tra le altre cose, concorrerà a “riattivare” Saturno contro. Apriti Cielo ! È probabile che anche le relazioni più tranquille dovranno affrontare qualche problemino .. figuriamoci quelle che sono in crisi da tempo. Niente panico ! Con Venere che vi difende a spada tratta nel vostro segno .. vi sarà più facile sciogliere la matassa ! Sarete pervasi da una promettente carica di energia, che vi consentirà di prendere di petto tutte le interferenze che minacciano il quieto vivere .. aiutandovi a salvare il salvabile, qualora le cose dovessero precipitare. Starà solo a voi saper “accogliere” cotanta potenza astrale .. ancor più, se volete dare alla vostra vita quella significativa svolta che si merita. È vietato rimuginare sui torti e le delusioni che vi legano al passato ! Sfruttate il lato più costruttivo della vostra ostinazione .. quello che è dato dalla perseveranza e dalla tenacia che normalmente utilizzate quando dovete conquistare un obiettivo preciso. Vi aiuterà a ritrovare la fiducia in voi stessi, nella forza dei sentimenti .. e anche nelle vostre potenzialità !

GEMELLI

La settimana si apre all’insegna di una non ben definita irrequietezza che, tra le altre cose, rischia di farvi vedere “lucciole per lanterne” ! Complice la Luna che si fa Piena dal Sagittario (lunedì e martedì), che cercherà di esasperare il malcontento .. anche dove non ha un reale motivo di essere. Fate scivolare lo stress e le provocazioni, come sapete fare .. E già che ci siete, perché non la sfruttate per riassestare l’ordine delle vostre priorità ? Questa Luna, seppur balorda, vi può aiutare a decidere se è più importante concentrasi di più sul lavoro e la carriera .. oppure è meglio volgere un pizzico di attenzione in più nei confronti degli affetti. Una volta fatta chiarezza .. potete rilassarvi con un’altra Luna – stavolta più rigenerante e simpatica – dall’Acquario (venerdì e sabato), che porta con sé un carico di amore e spensieratezza .. da condividere con le persone che fanno parte della vostra vita. La complicità riacquista punti preziosi .. perché avrà modo di rinforzarsi nelle certezze ! Vi adopererete per trasferire una maggior intensità alla vita di coppia. I cuori solitari, avranno a disposizione il weekend .. per fare colpo ! Nel lavoro – grazie a Mercurio che, da lunedì, vi sostiene alla grande dal vostro segno – incomincerete a riprendervi tutto ciò che è sfuggito di mano .. per mille motivi. Le idee sul da farsi, si faranno più chiare e produttive .. perché saranno canalizzate su ciò che realmente volete fare. Avrete modo di farvi valere nelle discussioni e nelle trattative. Sarete più convincenti !

CANCRO

La settimana lascia intravedere un susseguirsi di verifiche, perlopiù obbligate, che vi chiederanno di dimostrare l’effettiva attendibilità di tutte le vostre relazioni .. sia affettive che professionali. Complice di tutto questo è Marte che continua a sfidarvi (e provocarvi) dall’Ariete ! Se nella vostra relazione c’è una perfetta armonia, capace di equilibrare perfettamente e dignitosamente la vostra dedizione con quella di chi avete al vostro fianco .. non avrete nulla da temere. Darete più spazio a qualche indispensabile chiarimento che la rinforzerà sempre più .. fino a renderla praticamente inattaccabile. Se invece, la vostra unione va avanti per inerzia e non è più capace di ricambiare affetto e dedizione .. le problematiche che già ci sono, si moltiplicheranno. Questa non vuole essere una punizione, tutt’altro .. rappresenta una di quelle irripetibili opportunità che vi aiuteranno a scoprire se la persona che avete scelto di avere al vostro fianco (o che collabora con voi, nel lavoro) .. è davvero quella giusta. Non fatevi sopraffare dalle ansie, potete contare sulla provvidenziale Venere dal Toro .. che non parla solo di amore ! Grazie a lei – nonostante le turbolenze – sarete capaci di sistemare tutto ciò che non gira a favore .. e sempre più motivati a ricostruire una nuova felicità ! Fate tesoro delle prove che avete sostenuto (o che state sostenendo) .. se volete rendere la vostra vita degna di essere vissuta !

LEONE

La settimana parte col botto ! Complice una superlativa Luna che si fa Piena dal Sagittario (lunedì e martedì), che pretenderà di illuminarsi d’amore .. per risplendere di fortuna ! Grazie a lei – e con la complicità astrale di Marte e Giove dall’Ariete – non solo sarà più semplice innamorarsi dell’amore e della vita .. ma avrete anche modo di trasformare una delle vostre intuizioni in un buon guadagno. La complicità col partner si colorerà di intrigante, suggestiva e sensuale trasgressione ! Per chi è solo, ci può essere l’occasione giusta, per determinare l’incontro magico del Destino. Approfittatene .. subito dopo, con l’ingresso della Luna dall’Acquario (venerdì e sabato), la musica cambia. Cogliete la sfida che vi lancia .. se volete premiare chi merita tutta la vostra dedizione .. nonché allontanare chi non è più degno di starvi accanto ! Con lei in mezzo ai piedi, è facile che il livello di energie possa fare i capricci .. Ve ne accorgerete, perché sarete un pochino “scarichi” nell’affrontare le prove e le interferenze che il momento porta con sé. Gli eventi e le persone possono anche frustrare le vostre ambizioni e tentare di compromettere il desiderio di felicità .. così come potrete accorgervi che state portando avanti una relazione che vi condiziona in tutto e per tutto, senza sentirvi gratificati in alcun modo. Ma, come ben sapete .. niente e nessuno può mettere all’angolo chi nasce sotto il Segno Zodiacale del Leone !

VERGINE

Anche se lunedì e martedì si annunciano dispersivi, capricciosi e irrequieti .. le Stelle continuano a proteggere il vostro desiderio di amare ! Infatti, con la dispettosa Luna Piena (dal Sagittario) – che apre la vostra settimana – potrebbero affacciarsi degli imprevisti, collegati con la casa o la famiglia, che tenteranno di mettervi di cattivo umore. Non cadete nel suo tranello, se non volete litigare con il mondo intero .. perlopiù per delle sciocche banalità. È vietato cadere nello stress o farsi sopraffare dalle provocazioni ! Fate scivolare .. e aspettate che la Luna cambi faccia ! Infatti quando sarà dal Capricorno (mercoledì e giovedì), vi sarà data l’occasione giusta per rimediare a qualche indelicatezza di troppo .. nonché recuperare l’affiatamento per renderlo decisamente più appagante, sotto tutti i punti di vista. Questa super Luna, con l’intercessione astrale di Venere dal Toro, oltre a ricaricarvi di buonumore .. si rivelerà una straordinaria messaggera di favorevoli chance per chi è solo. Nel lavoro, c’è da mettere in preventivo un qualche rallentamento. Ma saranno proprio questi intoppi che vi aiuteranno a capire cosa funziona .. nonché scoprire cosa non va. Il momento non è poi così male, per dedicarvi a innovativi corsi di aggiornamento. Le giornate favorevoli che vi spettano possono aiutarvi ad incrementare le entrate di denaro .. attraverso azzeccate intuizioni !

BILANCIA

La settimana porta con sé molteplici opportunità per risollevare il morale ! L’artefice è una super Luna – dapprima Piena dal Sagittario (lunedì e martedì), dopodiché dall’Acquario (venerdì e sabato) – che concorrerà, ovviamente con la vostra buona volontà, a regalarvi più equilibrio e spensieratezza ! Come per magia, incomincerete ad essere più “morbidi” nei confronti di tutti .. anche con chi vi stava antipatico. Questa magica Luna vi aiuterà anche a mettere all’angolo quel dispettoso Marte contro con tutti i suoi estenuanti dispetti e le sue imprevedibili prove. Se ci sapete fare, potreste sfruttarlo per rinascere nella speranza di una nuova felicità ! Oramai dovreste aver scoperto che Marte mette in discussione l’effettiva fondatezza delle relazioni .. sia affettive che lavorative. Non potete mentire e tantomeno fare doppi giochi ! Le Stelle ci vedono benissimo ! Il vostro ego sarà così forte, da non permettere a niente e a nessuno di intromettersi nella vostra vita .. e di approfittarsi di voi. Ed è proprio qui .. che si nasconde il più insidioso dei trabocchetti ! Ecco perché il Cielo è pronto a servirvi, su un piatto d’argento, le due super lune .. per esorcizzare dispute e sconfitte .. nonché per trovare le motivazioni e le persone che possono aiutarvi a sciogliere il malessere che si viene a creare. Idem nel lavoro ! Cogliete l’attimo per “rivoluzionare” le collaborazioni .. vi servirà sia per renderle più competitive e produttive .. che per scoprire se c’è qualcuno che vi rema contro.

SCORPIONE

Le Stelle vi offrono l’opportunità di rendervi pienamente conto di quello che volete (e dovete) fare della vostra vita per riscoprirvi felici, appagati e spensierati .. come desiderate ! E qui entrano in gioco, una Venere storta e un Saturno contro che, tra le altre cose, vi esortano a ristabilire un po’ di ordine nella confusione che si è venuta a creare .. e non solo nelle questioni affettive o di coppia. È perlopiù probabile che analizzerete tutto ciò che avete realizzato .. e cosa, invece, non avete avuto ancora tempo o occasioni per farlo. Se riuscite a far combaciare le vostre aspettative con quelle di chi vive con voi .. siete già a buon punto ! Prendete tempo al tempo, per confidarvi o chiarire le vostre intenzioni con chi vi vuole bene e vi stima .. senza scappare a gambe elevate da tutto ciò che potrebbe essere “confuso” con una responsabilità o un obbligo che vi toglie il respiro. La buona Luna – dapprima dal Capricorno (mercoledì e giovedì), dopodiché dai Pesci (domenica) – vi indicherà la strada giusta per trovare le risposte che andate cercando. Nel lavoro, la competizione salirà alle Stelle ! Ma, per il momento forse è meglio raccogliere informazioni .. piuttosto che prendere importanti decisioni o giungere a conclusioni ! Idem se vi viene proposto un qualche contratto. Fate attenzione a “muovere” il denaro .. ancor più se qualcuno cerca di ingolosirvi con qualche investimento.

SAGITTARIO

La settimana si illumina di magia .. per risplendere di Fortuna ! Complice una super Luna – dapprima quando si fa Piena nel vostro segno (lunedì e martedì), dopodiché quando porta con sé delle fortunate circostanze dall’Acquario (venerdì e sabato) – che farà di tutto “riattivare” il vostro istinto .. quello che vi spinge a sfidare la Sorte ! Come per incanto .. e con la complicità astrale di Marte e Giove dall’Ariete .. incomincerete a migliorare le vostre relazioni, nonché risolvere con più semplicità le problematiche in casa. Grazie a questo favoloso intreccio di Stelle, avrete a disposizione tutte le motivazioni per riscoprirvi felici, appagati e spensierati .. come desiderate. Riuscirete a dimostrare con estrema disinvoltura i sentimenti d’amore e di affetto .. che si affacceranno prepotentemente nel vostro cuore. Chi vi ama (e vi rispetta), saprà ricambiare le vostre attenzioni con la stessa intensità. Le iniziative e i progetti di convivenza o di matrimonio, saranno beneficiati .. così come sarà messo in evidenza il desiderio di diventare genitori. Nel lavoro, è un buon momento per porvi delle mete .. e darvi da fare per conquistarle. Le molteplici giornate favorevoli che la settimana vi regala sono perfette per mettersi in luce : sarete abili nel far fruttare le vostre indiscusse potenzialità. L’intraprendenza, l’ingegno e la Fortuna che il momento porta con sé .. vi guideranno verso traguardi particolarmente appetibili ! E’ vietato aver fretta !

CAPRICORNO

Marte contrario e contrariato dall’Ariete, segnala una parentesi impegnativa da gestire, perché continua a mettere in discussione l’effettiva autenticità delle vostre relazioni affettive .. senza tralasciare le collaborazioni di lavoro. Le turbolenze non si faranno attendere .. ma solo e se la vostra unione è al capolinea ! In questo caso, c’è da mettere in preventivo che è probabile che possiate decidere di rompere la relazione e di andarvene .. senza alcun preavviso. Con Marte di traverso è facile “perdere la bussola” .. nonché dire e fare tutto ciò che vi frulla per la testa, senza tenere conto delle reazioni che si possono scatenare. Effettivamente le Stelle “spazzano via” tutto ciò che non vi aggrada più .. indipendentemente da come la pensiate. Sarà impegnativo dedicarsi alla casa, alla famiglia e al lavoro .. perché avvertirete un’incontrollata voglia di fare tutto quello che più vi piace fare. Il risveglio della sensualità sarà dominante ! Occhio agli amori che ritornano e alle cotte istantanee. Non siate precipitosi ! Ovviamente, per il rovescio della medaglia, se la vostra relazione poggia su basi solide .. e quindi non procede solo per inerzia .. non avrete nulla da temere, anzi .. assisterete al suo netto miglioramento ! Anche nel lavoro, c’è baruffa nell’aria ! E’ probabile che qualcuno si possa opporre alle vostre idee o al vostro modo di lavorare. E considerato che voi volete che tutto sia sempre perfetto .. ecco che nascono i conflitti ! Cercate di tirare dalla vostra parte chi vi critica .. o perlomeno tentate di fargli cambiare idea. È vietato attaccare .. per non essere attaccati !

ACQUARIO

La settimana parte alla grande .. per concludersi ancora meglio ! Complice una super Luna – dapprima quando è Piena dal Sagittario (lunedì e martedì), dopodiché quando si illuminerà nel vostro segno (venerdì e sabato) – che lascia ben sperare in una rivitalizzante ventata di vitalità ! Nell’aria si viene a creare una rigenerante carica di energia che vi permetterà di fare tutto quello che vi piace .. senza urtare la sensibilità di chi vi sta accanto. Cogliete l’attimo per “ristrutturare” il vostro personale desiderio di felicità .. ancor più se volete vincere l’abbattimento, l’irritabilità e il cattivo umore che si sprigionano quando ci si accorge di essere intrappolati in uno stile di vita che non è più capace di farvi sorridere di spensieratezza. E questo vale sia per i sentimenti che per il lavoro. Saturno, vi invita a “tagliare” con chi non riesce più ad apprezzare, gratificare e rispettare i vostri sentimenti ! Il Signore del Destino, vi aiuterà ad essere meno impulsivi e meno dipendenti dalle emozioni .. perché favorisce la coerenza e la razionalità. Se, invece, la vostra vita scorre sui binari della gioia e dell’appagamento .. vi sarà molto più facile raccogliere ciò che meritate. I cuori solitari, potranno contare sulle opportunità che le giornate favorevoli lasciano intravedere, per conoscere una persona interessante. Nel lavoro, avrete modo di elaborare nuove e geniali iniziative .. che lasciano ben sperare. Puntate sempre sull’essenza .. e tralasciate l’apparenza !

PESCI

La settimana si apre all’insegna della pigrizia ! Complice la dispettosa Luna che si fa Piena dal Sagittario (lunedì e martedì), che cercherà di rendervi mal mostosi, svogliati e facilmente irritabili verso gli obblighi e le responsabilità di tutti i giorni. Non cadete nella trappola, se non volete risultare capricciosi, dispettosi e antipatici .. soprattutto con chi vive con voi. Sfruttatela, invece, per scoprire cosa non gira .. dopodiché dedicatevi a voi stessi e concentratevi su tutto ciò che vi fa stare bene. Dai, alla mal parata si tratterà solo di poche ore di agitazione .. e niente più ! Fate i bravi .. e lasciatevi coccolare dalla super Luna che vi viene in soccorso dal Capricorno (mercoledì e giovedì), che lascia ben sperare in una rassicurante momento per recuperare l’affiatamento nei vostri rapporti. La complicità nella coppia si fortificherà nelle certezze .. perché non si disperderà più nelle incertezze. Gli affetti e le amicizie si rinnoveranno nella reciproca lealtà. Nel lavoro, la balorda Luna Piena dal Sagittario rischia di farvi sentire inadeguati nella gestione degli impegni. Fate scivolare .. e puntate tutto sull’altra Luna (dal Capricorno), che oltre a far girare gli impegni perlomeno per il verso giusto .. vi permetterà di “rinforzare” il gioco di squadra. Occhio, con Mercurio di traverso dai Gemelli, non dovete aver premura di recuperare il tempo e le occasioni che pensate di aver perso. La fretta e l’impazienza sono delle pessime consigliere !

