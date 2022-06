Le previsioni del consulente astrologico

ARIETE

Anche se la settimana non sembra concedere delle giornate eclatanti da sfruttare a più non posso, il meraviglioso Giove con la complicità astrale di Marte, entrambi incontrastati protagonisti nel vostro Cielo, vi permetteranno di “sorprendere” la persona che amate ! Infatti, la complicità nella coppia registrerà un audace miglioramento .. che promette scintille. Voi per nascita siete dei veri conquistatori ! Con Marte “sulla pelle”, cercate però di non perdere la pazienza se chi corteggiate non risponde immediatamente alle vostre avance. Siate pazienti ! Per i cuori solitari, ci può essere la possibilità di “vivere” l’amore .. senza esitazioni o blocchi di alcun genere. Porgete la dovuta attenzione alla dispettosa Luna dalla Bilancia (mercoledì, giovedì e venerdì), che oltre a mettere l’accento su ciò che non funziona come dovrebbe .. cercherà di rendervi insicuri e possessivi. Non fate il suo gioco, ma esternate il malcontento, qualora si venisse a creare .. chi vi ama veramente vi aiuterà a sdrammatizzare le paturnie e a ripartire più forti di prima. E già che ci siete , state alla larga da chi è capace di “manipolare” le vostre emozioni. Nel lavoro, la gestione degli impegni sarà accompagnata da una coinvolgente voglia di mettersi in discussione .. che promette il successo e facilita la riuscita. Ricordatevi : le Stelle vi vogliono sul pezzo !

TORO

La settimana si apre sotto il segno della magia ! Complice la super Luna dalla Vergine (lunedì e martedì), che oltre a portarvi una speciale carica di disponibilità .. vi aiuterà a far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita. Infatti, gli affetti e gli amici di sempre, beneficeranno alla grande di questo vostro “stato di grazia”. La complicità nella coppia, si potenzierà nella sensualità .. per rinforzarsi sempre più nelle certezze ! Per chi è solo, ci sono delle super chance .. che lasciano ben sperare in un incontro speciale ! Fate i bravi, quando la Luna diventa ostile e gelosa dallo Scorpione (sabato e domenica) .. se, tra le altre cose, non volete guastarvi il fine settimana con tutti i migliori proponimenti. Occhio che qui, Saturno contro ci sguazza che è un piacere ! Testa alta e schiena dritta ! Scegliete di farvi consigliare e proteggere solo da Venere .. che farà di tutto per aiutarvi a non diventare possessivi, polemici e antipatici. La Stella dell’amore è un efficace sostegno per sciogliere paturnie e incomprensioni ! Nel lavoro, saranno le giornate favorevoli a fare la differenza. Sarete motivati dallo spirito giusto per arrivare dove volete arrivare. Date retta al vostro istinto – anche se siete portati a credere solo in ciò che si vede e si tocca – se volete trasformare un’iniziativa .. in un inaspettato guadagno. Il momento è propizio per ripartire !

GEMELLI

La settimana parte un pochino sottotono ! Complice la Luna storta dalla Vergine (lunedì e martedì), che tenterà – ma non è detto che ci riuscirà – di ingarbugliare il vostro intrigante e quanto mai coinvolgente desiderio di emozioni ! Riuscirà nel suo malevole intento, solo e se la vostra relazione fa acqua da tutte le parti. Fate scivolare le provocazioni, come solo voi sapete fare .. dopodiché lasciatevi coccolare dalla meravigliosa Luna dalla Bilancia (mercoledì, giovedì e venerdì), che farà di tutto per farvi innamorare dell’amore ! Questo promettente presagio vale per tutti .. anche per chi è solo e vuole cercare la persona giusta. Nel frattempo, il buon e vigoroso Marte dall’Ariete, concorrerà – ovviamente col vostro impegno – a potenziare l’affiatamento nella coppia .. e ammorbidire la complicità negli affetti. Nel lavoro, le giornate favorevoli che vi saranno concesse, possono aiutarvi tantissimo a trovare le persone e le risorse giuste che possono permettervi di far ripartire la gestione degli impegni. Oggi vi darete un gran da fare .. per gli scopi di domani ! Cercate di potenziare il gioco di squadra .. se volete ottenere ancora di più di quello che vi spetta. Scegliere di isolarsi, lavorare da soli o diventare permalosi se qualcuno vi fa un osservazione (seppur costruttiva) .. non porterà a niente di produttivo, anzi .. La settimana è perfetta se volete cimentarvi in qualche competizione sportiva .. il beneficio e la gratificazione personale non ha prezzo !

CANCRO

La settimana parte con i migliori auspici .. per chiudere col botto ! Complice la super Luna – dapprima dalla Vergine (lunedì e martedì), dopodiché dallo Scorpione (sabato e domenica) – che lascia ben sperare in un promettente momento per fare una vera e propria abbuffata di coccole. L’affiatamento nella coppia sarà rinfrescato da un’intrigante sensualità. L’intesa con gli affetti beneficerà alla grande, delle vostre ineccepibili premure. Nel frattempo, mettete in preventivo che è probabile che ci sarà un pochino da combattere ! E qui entra in gioco quell’antipatico Marte dall’Ariete, stuzzicato dalla Luna storta dalla Bilancia (mercoledì, giovedì e venerdì), che oltre a far capitolare tutte le vostre buone intenzioni .. cercherà di alimentare l’insoddisfazione e il malcontento, anche dove non hanno un reale motivo di essere. Non cadete nel trabocchetto ! Se invece di farvi prendere dallo sconforto o dalle ansie, provate a sfruttare queste provocazioni .. riuscirete a sistemare tutto ciò che non gira come sperato. E questa è una sincera promessa di Venere che vi protegge dal Toro ! La Stella dell’amore vi suggerirà cosa dovete fare per favorire la serenità e la spensieratezza che vi spettano di diritto. Starà solo a voi saper scegliere con chi stare : o con Venere o con Marte !? Nel lavoro, sono tante le opportunità per stringere importanti accordi, chiudere buone trattative .. e tentare di far ricredere chi si oppone alle vostre idee e operato.

LEONE

La dispettosa configurazione astrale Venere-Saturno, segnala una parentesi delicata da gestire .. “ma solo e se” la vostra relazione non è più capace di regalarvi la spensieratezza che meritate ! In questo caso, il malessere e l’insoddisfazione che avete nel cuore, rischiano di amplificarsi .. specialmente nel weekend. Non abbacchiatevi, ma tirate fuori tutto ciò che non funziona .. per risolverlo prontamente, come ora siete capaci di fare. Le Stelle pretendono di fare chiarezza nella vostra vita. Sfruttatele, se volete scoprire quale relazione merita di essere recuperata, protetta e migliorata .. e quale, invece, deve essere lasciata andare al suo destino. La diplomatica Luna dalla Bilancia (mercoledì, giovedì e venerdì), vi aiuterà a prendere in mano le redini della vostra esistenza .. per darle quella decisiva svolta che si merita. Per chi ha la fortuna di vivere in un rapporto ben assortito .. la musica cambia in meglio ! Grazie alle vostre ineccepibili premure, riuscirete a far sentire la persona amata unica, speciale e irresistibile .. senza dimenticarvi degli affetti, che avvolgerete col vostro istinto protettivo. Nel lavoro, Mercurio tenterà di annebbiare la percezione degli obiettivi che volete perseguire o inaugurare .. ancor più se la vostra collocazione professionale non è più capace di ricambiare dignitosamente le vostre potenzialità. La voglia di mettervi in luce, sarà irresistibile : scegliete le giornate favorevoli che la settimana vi regala, per farvi avanti .. e reclamare quanto vi spetta.

VERGINE

La super Venere che brilla dal Toro, non vede l’ora di inaugurare una settimana a dir poco speciale per l’amore ! Grazie a lei, le relazioni acquisteranno una nuova linfa : un energetico mix di erotismo e di sensualità, da assaporare in un unico abbraccio. Le sorprese non sono finite qui ! Infatti, la benevole Luna – dapprima nel segno (lunedì e martedì), dopodiché dallo Scorpione (sabato e domenica) – vi invita (se non vi obbliga) ad accantonare i doveri e le responsabilità del lavoro .. per rilassarvi fra le braccia della vostra dolce metà, affetti sinceri compresi. I cuori solitari, avranno modo di creare un rapporto nuovo di zecca .. particolarmente eccentrico, stimolante e differente dal solito. Chissà, magari sarà la differenza di età o di etnia ad attrarvi irresistibilmente … In ogni caso, le Stelle si riveleranno rigeneranti per “vivacizzare” la complicità nella coppia .. ancor più, in quei legami che hanno conosciuto dei momenti di crisi. La monotonia sarà spazzata via, per dare spazio a una carica a dir poco coinvolgente .. che promette scintille ! Nel lavoro, la gestione degli impegni non dovrebbe incontrare nessun scossone .. a meno che non vi inimicate le persone che collaborano con voi. Cercate sempre di condividere le idee e i proponimenti che volete perseguire .. e mai imporre ! Tutto ciò che profuma di novità, avrà un effetto rivitalizzante per il vostro operato.

BILANCIA

La dispettosa collocazione astrale di Marte – che per il momento coinvolge i nati tra la fine di Marzo e i primi di Aprile – mette in discussione l’autenticità del vostro amore .. senza dimenticarsi di testare anche i sentimenti di chi afferma di volervi bene. Se il vostro legame poggia su solide basi, non avrete nulla da temere, anzi .. con ogni probabilità, vi darete da fare per rinforzarlo ulteriormente .. nel tentativo di renderlo praticamente inattaccabile. Se però, la vostra relazione traballa, allora agirete per dare il via a una miracolosa rinascita oppure per chiuderla definitivamente. Occhio, con Marte che fa i capricci .. l’emotività e il malcontento rischiano di andare in tilt ! Se non c’è più trippa per gatti, cercate di raggiungere quel sano compromesso che porta a una civile conclusione. Le decisioni che si prendono sotto stress o sotto scatti di rabbia .. non sono mai giuste ! Lasciatevi ispirare dalla diplomatica Luna nel segno (mercoledì, giovedì e venerdì), se volete prendere in mano le redini della vostra vita .. e accompagnarla verso la spensieratezza che si merita di avere. Per i cuori solitari, sarà più salutare rimanere soli .. che male accompagnati. Idem nel lavoro ! La vostra personale collocazione, comprese le collaborazioni, saranno messe sotto torchio .. ma solo per testarne l’effettiva autenticità. Solo la serietà e l’affidabilità, non verranno toccate con un dito !

SCORPIONE

La settimana si apre dispensando sentimenti di amicizia .. per concludersi sotto il segno della passione ! Si parte con la rassicurante Luna dalla Vergine (lunedì e martedì) che vi aiuterà a potenziare l’amore con l’amicizia nonché trasferire più sentimento nelle amicizie .. per proseguire con l’intrigante Luna nel segno (sabato e domenica), che si rivelerà un vero e proprio vulcano di incontenibile passionalità. Ma tutto questo accadrà solo e se vivete in una relazione che è capace di ricambiare perfettamente (nonché rispettivamente) affetto e attenzioni. In caso contrario, ci penserà la dispettosa Venere dal Toro a fare la differenza ! Quando la Stella dell’amore ci guarda di traverso, ci richiama all’ordine .. invitandoci a ristabilire il giusto ordine, laddove regna incertezza, confusione e insoddisfazione. Avrete modo di trovare le risorse per far risorgere una relazione che è in crisi .. oppure decidere di chiudere una storia che è alla frutta, senza rimpianti di alcun genere. Fate appello alla sincerità che è in voi, senza dimenticarvi del rispetto e della lealtà che siete capaci di donare ! Sforzatevi a trovare un nuovo punto di partenza per ripartire.. laddove è ancora possibile farlo. In caso contrario, chiudete con chi non vi merita più ! Nel lavoro, avrete modo di capire su chi contare per fare sempre meglio .. nonché scoprire i cosiddetti nemici nascosti, e divertirvi a metterli al loro posto.

SAGITTARIO

Grazie al vigoroso Marte – potenziato dal generoso Giove che vi sostiene con tutta la sua buona volontà – la spensieratezza e serenità, sono a portata di mano ! Infatti, sarà grazie a lui che troverete la forza per spezzare l’influenza di chi, con la scusa di voler il vostro bene, ha sempre avuto la presunzione di dirvi cosa fare e con chi stare. Marte vi offre la possibilità di rinascere a nuova vita, aiutandovi a premiare chi merita il vostro amore .. nonché allontanare chi non ne è più degno. La complice Luna dalla Bilancia (mercoledì, giovedì e venerdì), vi aiuterà a sciogliere le riserve .. e distruggere le frustrazioni. Grazie a lei, la dolcezza e la disponibilità del vostro animo, si risvegliano .. per avvolgere chi è meritevole di riceverle ! La complicità nella coppia, si rinnoverà nella reciproca fiducia .. per potenziarsi nell’intrigante e insaziabile gioco della trasgressione. Per chi è solo, ci sono delle buone chance per incontrare un amore speciale. Nel lavoro, preparatevi a dare un taglio netto col passato .. soprattutto se finora avete dato ascolto solo alle aspettative degli altri. Le giornate favorevoli che vi spettano, sono perfette per prendere piena coscienza di quello che volete fare e conquistare .. nonché favorire tutti quei miglioramenti o cambiamenti che possono rendere più gratificante la gestione degli impegni.

CAPRICORNO

L‘armoniosa e godereccia Venere che continua il suo percorso dal Toro, è perfetta per scongelare il desiderio di emozioni ! Ma la differenza la farà la super Luna – dapprima dalla Vergine (lunedì e martedì), dopodiché dallo Scorpione (sabato e domenica) – che, tra le altre cose, vi aiuterà a controbattere Marte contro con tutte le estenuanti prove che porta con sé. Grazie a questo favorevole mix di Stelle, vi sarà più facile ritagliarvi una pausa dallo stress e dalle responsabilità .. nonché riscoprire le gioie dell’intimità, dell’amicizia e delle relazioni d’amore. Nel frattempo, fate attenzione alla dispettosa Luna che vi sfida dalla Bilancia (mercoledì, giovedì e venerdì), che rischia di scatenare vivaci battibecchi .. che, come è noto, mal si addicono al felice andamento delle vicende affettive a amorose. Fate i bravi e non perdete il vostro amato controllo delle emozioni. Se ci saprete fare, questa antipatica Luna può essere costruttiva e forse anche decisiva .. per chi ha aspettato che le cose cambiassero da sole. Sfruttatela per ristabilire il giusto ordine .. nella gran confusione che si viene a creare. Nel lavoro, il buon Mercurio dal Toro, si rivelerà uno strategico messaggero di buone nuove e di idee vincenti. Utilizzatelo per pianificare il vostro futuro professionale .. in vista di tempi decisamente più propizi e redditizi ! Le giornate favorevoli che vi spettano, sono perfette per rivedere gli obiettivi e perfezionare il gioco di squadra.

ACQUARIO

La settimana è l’ideale per tentare di risolvere le incomprensioni e i problemi che si trascinano .. nonché favorire la ricercata spensieratezza ! Le Stelle vi danno una mano a tirare fuori tutto ciò che non funziona come dovrebbe. E se non ci dovesse essere più nulla da fare per tentare di rianimare una relazione che è in crisi .. vi sarà data la possibilità di spezzarne le catene. Con Venere che vi punzecchia dal Toro, o siete voi a prendere l’iniziativa .. oppure sarà la persona in questione a farlo, prima di voi. Non c’è nessuna gara ! Frenate l’impulso di cercare di aver ragione a ogni costo. Affidatevi, invece, al buon Marte dall’Ariete che si rivelerà eccellente nel darvi il suo sostegno. Infatti, grazie a lui vi sarà più facile prendere in mano la vostra vita affettiva e darle quella significativa e rigenerante svolta .. capace di spazzare via le sensazioni di vuoto e di sconfitta. La congeniale Luna dalla Bilancia (mercoledì, giovedì e venerdì), farà il resto .. aiutandovi a rinforzare i legami che meritano tutto il vostro amore. Per le unioni ben assortite, non ci sarà nessun colpo di scena, anzi .. la complicità sarà rinnovata nell’affiatamento.

Nel lavoro, queste cosiddette tensioni domestiche e private, rischiano di distoglierne l’attenzione richiesta. Lasciate a casa i problemi di casa .. se non volete sciupare le super circostanze e sprecare le fortunate coincidenze che il Destino ha in progetto di offrirvi su un piatto d’argento.

PESCI

La settimana parte un pochino sottotono, per effetto della Luna storta dalla Vergine (lunedì e martedì), che cercherà di ingigantire le paturnie .. portando a galla quel pizzico di malcontento che basta per ingarbugliare l’affiatamento nella convivenza. Occhio, l’armonia con chi amate, l’intesa con i parenti e anche il buon vicinato, rischiano di andare in frantumi .. per una semplice battuta fuori luogo. Niente paura, fate scivolare ! Affidatevi, invece, a Venere che vi protegge con tutta la sua forza dal Toro .. che vi aiuterà a sgombrare le incertezze e sciogliere la confusione. La Stella dell’amore vi porta in dono una rigenerante botta di energia che, tra le altre cose, vi permetterà di vivere l’amore come piace a voi. Non è tutto ! La meravigliosa Luna che, nel fine settimana, si illumina di intrigante sensualità dallo Scorpione, vi spronerà, senza indugi o condizionamenti di alcun genere, ad amare .. e a lasciarvi amare ! La complicità nella coppia, si arricchirà di insaziabile e ardimentosa trasgressione. Per chi è solo non mancheranno le opportunità per incontrare il partner ideale .. o magari ritrovare un amore del passato, che ritorna prepotentemente a corteggiarvi. Nel lavoro, puntate sull’organizzazione .. se volete esorcizzare la pigrizia e contrastare la fiacca. Dopodiché il vostro formidabile intuito vi guiderà verso gli accordi più interessanti .. e le trattative che profumano di soldi !

