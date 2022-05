Le previsioni del consulente astrologico

L’oroscopo da lunedì 23 a domenica 29 maggio. Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti.

ARIETE

Grazie a Venere e Giove che regnano indisturbati nel segno, non vi basterà più dire a una persona che l’amate o che le volete bene .. ma farete di tutto per dimostrarglielo ! Ve ne accorgerete soprattutto quando anche la Luna sarà nel vostro segno (mercoledì e giovedì). Senza ombra di dubbio, vi farete in quattro per far sentire uniche, speciali e indispensabili le persone che fanno parte della vostra vita. La complicità nella coppia, lascerà ben sperare in fantasiose e ardimentose performance .. fra le lenzuola. Questa promettente Luna favorirà anche l’entrata in scena di Marte – che da mercoledì – si prenderà cura di voi, dal vostro segno .. trasformandosi in un indiscusso e quanto mai energizzante protagonista di audaci intenzioni e vigorosi proponimenti. Grazie al suo tocco, sarete più che mai diretti e schietti con le persone che fanno parte della vostra vita .. senza ipocrisie o maschere di alcun genere. E’ vero che, per nascita, siete già fin troppo sinceri quando dovete esternare ciò che avete dentro .. ma, con questo superlativo mix di Stelle .. lo sarete ancor di più ! Per chi è solo, il Cielo riserva delle super opportunità .. che possono favorire l’incontro magico del Destino ! La stessa super carica di energia, vi accompagnerà anche nel lavoro. Non disperdetela, ma concentratela su un obbiettivo, portandolo a termine .. prima di farvi ingolosire dal successivo.

TORO

La settimana parte bene .. ma si concluderà ancora meglio ! Complice una super Luna – dapprima dai Pesci (lunedì e martedì), dopodiché nel segno (venerdì, sabato e domenica) – che lascia ben sperare in una rivitalizzante botta di vita .. che, tra le altre cose, vi aiuterà ad uscire dalle strette ! La complicità nella coppia, si rinnoverà nell’affiatamento, per rinforzarsi sempre di più nelle certezze. Se, invece, siete imprigionati in una relazione che non vuole decollare – perché le crisi e le incomprensioni regnano ancora indisturbate – vi sarà data la possibilità di prenderla di petto .. per tentare di farla resuscitare oppure chiuderla definitivamente. Le Stelle prevedono una favorevole parentesi, per tirare fuori tutto ciò che non funziona come dovrebbe .. fino a liberarvi dei pesi ingombranti. Da buoni Torelli quali siete, non vi farete assolutamente scoraggiare dalle prove ! Sarete invogliati a “ristrutturare” la vita affettiva (e anche quella professionale) .. soprattutto se non è più capace di farvi sorridere di spensieratezza. Nel lavoro, la gestione degli impegni si farà produttiva ! Avrete le idee chiare sul da farsi .. nonché le opportunità giuste per metterle in pratica. Le giornate favorevoli che vi spettano, sono destinate a fare la differenza. Sfruttatele per rivedere il gioco di squadra .. e mettere a frutto i cambiamenti o i miglioramenti auspicati. Giocate bene le chance che incontrerete o che si riaffacciano .. il vostro domani profuma di rivincita.

GEMELLI

La settimana .. facendo scorrere il più veloce possibile lunedì e martedì, che si annunciano insipidi e un pochino antipatici .. si candida al meglio per ritrovare il sorriso e riaccendere la speranza ! Dopo le sberle di Marte e le delusioni degli ultimi tempi .. le Stelle vi offrono un’infinità di opportunità per far ringiovanire la vostra vita affettiva. A dare il via, ci penserà la Luna dall’Ariete (mercoledì e giovedì), che si rivelerà a dir poco rivitalizzante per l’entusiasmo e l’intraprendenza che porta con sé. Questa promettente Luna non arriva da sola a rincuorarvi, ma sarà affiancata da un super Marte che – iniziando il suo percorso dall’Ariete – vi aiuterà a favorire l’appagamento e le soddisfazioni che state aspettando .. forse da troppo tempo ! Ora, vi sarà più facile programmare un buon momento per rilassarvi, divertirvi e ricercare tutto il bello che la vita può regalarvi. La complicità nella coppia, si rinforzerà nelle certezze .. senza più disperdersi nei ma, nei se e nei forse ! Sarete spinti a ricercare la compagnia di chi vi fa stare bene .. gli amici di sempre, faranno al coso vostro. Sarà rigenerante rivivere i momenti più spassosi e indimenticabili che avete vissuto insieme. I cuori solitari, saranno intraprendenti e coinvolgenti nel corteggiamento. Nel lavoro le vostre idee si faranno chiare e le iniziative vincenti. L’ingegno e la fortuna del momento, lasciano ben sperare in un autentica rivincita. Sarà soprattutto grazie al gioco di squadra .. che mieterete i successi sperati.

CANCRO

La settimana parte con i migliori auspici ! Complice una super Luna dai Pesci (lunedì e martedì), che non vede l’ora di regalarvi tanta spensieratezza. La complicità nella coppia, si inebrierà di sensuali emozioni. Gli affetti saranno avvolti dalle vostre ineccepibili attenzioni. Per chi è solo, ci possono essere degli insaziabili flirt. Approfittatene, perché subito dopo, quando la Luna diventerà storta dall’Ariete (mercoledì e giovedì), e farà entrare nella vostra vita un Marte contro (sempre in Ariete) .. la musica cambia ! Marte – che per ora coinvolge solo i nati a fine Giugno – porta a galla i problemi irrisolti .. facendone nascere addirittura dei nuovi. C’è da mettere in preventivo che Marte se la prenderà soprattutto con chi ha degli scheletri nascosti nell’armadio. Cosa fare per esorcizzarlo ? Come prima cosa, cercate di non isolarvi nelle vostre paturnie. Dopodiché tirate fuori tutto ciò che vi turba .. per farvi aiutare da chi vi ama, vi stima e desidera proteggervi. Occhio, con Marte di traverso è vietato cercare di dominare chi vi è accanto .. anche se magari ritenete di avere tutte le ragioni o siete convinti di farlo per il suo bene. Fate vostro il detto : “vivi .. e lascia vivere” ! Va benissimo proteggere chi si ama .. ma senza strafare però. Non dimenticate mai, che anche gli altri hanno la loro sensibilità .. e che va rispettata quanto la vostra. Se, invece, siete voi le vittime delle interferenze .. allora cercate di far capire a chi di dovere, che non meritate di essere trattati così. Il rispetto viene prima di tutto ! Nel lavoro, avrete modo di capire chi gioca a vostro favore .. e scoprire chi rema contro.

LEONE

Le Stelle lasciano intravedere un momento decisamente promettente che vi esorta a dare una rivitalizzante botta di vita alla vostra esistenza ! E’ iniziato il momento della riscossa ! Artefice di questo rigenerante presagio è la super congiunzione astrale Luna-Marte dall’Ariete (mercoledì e giovedì), che lavorerà per voi .. per aiutarvi a portare a compimento tutto ciò che finora avete realizzato, dal lavoro alla vita affettiva. Ci sarà da mettere in preventivo che è possibile incontrare ancora delle opposizioni da parte di chi può avere delle aspettative (o dei punti di vista), che sono in contrasto con le vostre. Mettete le carte in tavola, per discutere apertamente e chiaramente su ciò che non funziona come dovrebbe .. per risolvere al meglio i problemi, le interferenze e le incomprensioni che si sono venute a creare. Chiedere aiuto a chi ne sa più di voi, purché sia degno di stima e competenza .. è già un’ottima partenza ! Le Stelle, vi danno la possibilità di “tagliare” laddove si è incrinato l’affiatamento e la fiducia .. e non c’è più nulla da tentare per recuperare la situazione. Avrete modo di chiudere con quelle collaborazioni che sono tutt’altro che produttive. Scoprirete che, alla mal parata, si può anche chiudere una porta .. ma, se avete la pazienza di aspettare il momento giusto, vi accorgerete che presto si spalancherà un portone !

VERGINE

La settimana parte un pochino sottotono ! Complice la Luna storta dai Pesci (lunedì e martedì), che cercherà di rendervi malcontenti e forse anche irritabili nei confronti delle mancanze o stravaganze di chi fa parte della vostra vita. Forse si possono anche riaffacciare delle crisi o delle incomprensioni (perlopiù irrisolte) nate tra la fine di Febbraio e la metà di Marzo. Non fatevi trovare impreparati .. ma adoperatevi per mettere ogni cosa al suo giusto posto. Il weekend vuole essere altamente rigenerante e gratificante .. sotto tutti i punti di vista ! E qui, entra in gioco la super Luna dal Toro (venerdì, sabato e domenica), che farà di tutto per farvi recuperare terreno in amore .. facendovi uscire dalle crisi. Nel rapporto di coppia, vi riscoprirete intriganti e accattivanti .. fin nei preliminari. Anche l’affiatamento nella convivenza sarà inebriato da un rivitalizzante spirito di comprensione .. che lascia ben sperare. I cuori solitari, avranno l’opportunità di trasformare un incontro .. in un amore speciale. Ma le sorprese non sono finite qui ! Sabato, nel vostro Cielo farà la sua comparsa una straordinaria e quanto mai godereccia amica : Venere dal Toro. La Stella dell’amore, si metterà subito in azione, per regalarvi un’entusiasmante stagione per gli innamorati ! Ma ne parliamo nelle prossime puntate .. Nel lavoro, sarà la seconda parte della settimana che farà la differenza. Sfruttatela per rendere produttive le vostre iniziative. Occhio ! Ci possono essere delle inaspettate, e propizie, novità collegate con altre città, l’estero e il mondo dei social.

BILANCIA

Il Sole dai Gemelli, è perfetto per ricercare lo svago, il divertimento e il relax ! Assecondatelo, magari per vedere nuove facce e frequentare nuovi ambienti. Questo Sole, sarà il jolly .. da giocare quando la situazione sembrerà sfuggirvi di mano. E qui entra in gioco, Marte dall’Ariete che, da mercoledì, entra nella vostra vita. Con Marte in mezzo ai piedi – che per ora, coinvolgerà solo i nati a fine Settembre – le magagne, le crisi e le incomprensioni che si nascondono nelle vostre personali relazioni .. saltano fuori ! Questa non è una punizione, tutt’altro .. E’ una di quelle irripetibili opportunità che mette alla prova l’autenticità del vostro amore ! E’ la cosiddetta “prova del nove” che vi aiuterà a scoprire se la persona che avete scelto di avere al vostro fianco è davvero quella che fa per voi ! Se il vostro legame è ben assortito nella sua complicità .. non avrete nulla da temere. Con ogni probabilità vi sarà data l’opportunità di rinforzarlo .. fino a renderlo praticamente inattaccabile. Se però, la vostra relazione traballa .. e i tentativi spesi per farla resuscitare, sono falliti .. allora agirete per dare il via a una vera e propria “liberazione”, che vi permetterà di conquistare la bramata serenità. Idem nel lavoro ! Le collaborazioni attendibili si rinforzeranno .. mentre quelle che non portano a niente di buono, si sgretoleranno. Fate attenzione, se siete attratti dal desiderio di stringere accordi con altre persone per inaugurare alleanze o società : si potrebbero nascondere dei trabocchetti di difficile risoluzione.

SCORPIONE

La settimana si apre con i migliori auspici ! Complice la sensuale Luna dai Pesci (lunedì e martedì), che farà di tutto per far sì che il vostro affascinante e insaziabile desiderio di emozioni possa incontrare un terreno a dir poco fertile .. per manifestarsi in tutto il suo splendore. La complicità con il partner si inebrierà di intrigante, suggestiva e quanto mai ardimentosa trasgressione ! Vi sarà più facile recuperare l’affiatamento negli affetti e il feeling con gli amici di sempre. Fate i bravi, quando nel weekend si affaccia la dispettosa Luna dal Toro (venerdì, sabato e domenica), perché oltre ad accendere la gelosia e fomentare il sospetto .. potrebbe trasformarvi in accattivanti farfalle, pronte a volare di fiore in fiore. Occhio, perché le conseguenze, se venite colti sul fatto .. ovviamente non giocano a favore. Questa dispettosa Luna – se decifrata per il verso giusto – può essere “illuminante” .. per smussare i lati più spigolosi del vostro carattere, senza tralasciare anche quelli più impegnativi della vostra personalità. Non fatevi scappare l’occasione, se volete imparare a condividere .. invece di imporvi ! Nel lavoro, la gestione degli impegni potrebbe procedere al rallentatore .. ma procederà ! Saranno le giornate favorevoli che fanno la differenza : il vostro formidabile intuito e la vostra rinomata perseveranza, saranno liberi di agire. Occhio a non firmare a casaccio !

SAGITTARIO

Nel Cielo c’è un promettente mix di Stelle, che lascia presagire una settimana a dir poco inebriante .. per festeggiare la vita ! Si parte con Venere e Giove .. per proseguire con la Luna che, mercoledì e giovedì, vi porta anche in dono un favorevole Marte. Che dire ?! Avete presente quando ci si “capta” solo con lo sguardo ?! L’energia, l’ottimismo e l’entusiasmo che vi appartengono per nascita, si amplificheranno, fino a diventare la colonna sonora preferita di strepitosi momenti da trascorrere con i vostri amori. L’affiatamento nella coppia, si arricchirà di sensualità e si nutrirà di amicizia .. come del resto piace a voi. Sarete più che motivati a rendere felici le persone che amate .. la generosità del vostro animo e l’istinto di protezione, vi permetteranno di riscoprirvi attenti e premurosi a non far mancare loro nulla. Questo vuole essere un super momento per attuare tutti quei miglioramenti o cambiamenti, da tempo attesi .. soprattutto nel caso in cui la vostra relazione non è più capace di farvi sorridere di spensieratezza. Per chi è solo o è fresco di separazione, si profilano numerose occasioni per dar vita a storie dall’infuocata e insaziabile passionalità. E chissà, potreste anche fare l’incontro decisivo del destino ! La gestione del lavoro, garantirà i risultati sperati ! Mercoledì e giovedì – con la Luna che vi ispira dall’Ariete – sono il top, per trasformare un’iniziativa in un gratificante successo .. nonché per lanciare una vostra intuizione nella direzione della Fortuna.

CAPRICORNO

La settimana parte alla grande .. per concludersi ancora meglio ! Complice una super Luna – dapprima dai Pesci (lunedì e martedì), dopodiché dal Toro (venerdì, sabato e domenica) – che lavorerà per voi .. affinché possiate trascorrere spensierati momenti in compagnia di chi vi fa stare bene. Approfittatene per fare il pieno di coccole e rassicuranti conferme .. perché con l’entrata in scena di Marte contro dall’Ariete (da mercoledì), siete invitati – per non dire obbligati – a dimostrare l’effettiva autenticità dei vostri rapporti, sia sentimentali che professionali. Non fatevi trovare impreparati ! Avere a che fare con un Marte di traverso, significa che il carattere e la capacità di relazionarvi con chi avete accanto si rinvigoriscono .. forse anche troppo. Sappiate che questa volta non sarà così facile poter controllare le emozioni ! Cercate di scaricare gli eccessi di energia .. ora più che mai accesa. Magari dedicatevi a quei lavoretti che rimandate sempre .. come, per esempio, riordinare il box, svuotare la cantina o ridipingere la casa. Questo potrebbe aiutarvi a rimettere ordine .. anche nella vostra mente. Nel lavoro, l’ambizione e la competizione saliranno alle Stelle ! Cercate di concentrarle su una meta ben precisa .. per non rischiare di disperderle in sterili iniziative. Puntate sulle molteplici giornate favorevoli che vi spettano, per portare a casa i risultati sperati. Unire la perseveranza con la pazienza .. è già un vantaggio !

ACQUARIO

La settimana .. a più riprese .. non solo vi permetterà di prendere in mano le redini della vostra esistenza, per darle quell’indispensabile botta di vita che si merita .. ma vi aiuterà anche a riorganizzare la vostra personale scaletta delle priorità ! E’ come se dovrete decidere se per voi è più importante conquistare l’indipendenza, specialmente nel lavoro .. oppure forse è meglio dedicare un po’ più del vostro tempo per l’amore, la famiglia e gli affetti. Bella domanda ?! Vi do una dritta ! Puntate sulla super Luna – che sarà potenziata dall’ingresso in contemporanea di Marte – dall’Ariete (mercoledì e giovedì), se volete tentare di equilibrare le due cose .. e darle la stessa importanza ! Nel Cielo c’è uno strategico mix di Stelle che può davvero aiutarvi a scoprire dove si è potuto sbagliare, dove state andando bene .. e, non per ultimo, individuare chi o cosa vi distraeva da questioni più importanti. Cogliete l’attimo per fare nuove tutte le cose .. incominciando a circondarvi solo delle persone che vi fanno stare bene e che magari possono anche aiutarvi a trovare le risposte (e le risorse) che cercate. Il Sole amico dai Gemelli, sarà la ciliegina sulla torta : vi aiuterà a non scappare dalle responsabilità .. e a non concentrarvi solo su voi stessi. Nel lavoro, l’ingegno si riattiva al meglio. Sfruttate le giornate che vedono la Luna brillare dall’Ariete, se volete dare una spinta alla gestione degli impegni, stravincere sulle interferenze .. e portare a casa i risultati sperati.

PESCI

La settimana non presenta nessuna giornata impegnativa, tutt’altro .. E questa è una sincera promessa della Luna – dapprima nel segno (lunedì e martedì), dopodiché dal Toro (venerdì, sabato e domenica) – che farà di tutto per regalarvi un mare di opportunità per “ricaricarvi” con gli affetti di una vita e gli amici di sempre. Insieme a loro, non solo avrete modo di sciogliere tutto ciò che non funziona come dovrebbe .. ma affronterete la vita di tutti i giorni con un nuovo spirito, ricco di speranza e generoso di altruismo. Se volete, questo è anche un momento congeniale per prendervi cura del vostro look. L’idea di frequentare una palestra, andare in un centro benessere (dove fanno i massaggi), prendere appuntamento dall’estetista o dal parrucchiere .. non sarà sbagliata. Crescerà la voglia di essere più attraenti e accattivanti ! La complicità nella coppia (quella collaudata dal tempo .. e non quella che fa acqua da tutte le parti) si alimenterà nell’affiatamento, fino a rinforzarsi nella reciproca fiducia. Idem per gli affetti, che beneficeranno alla grande delle vostre ineccepibili premure. Per i cuori solitari, sarà impossibile rimanere ancora soli ! Nel lavoro, il momento è giusto per porvi degli obiettivi .. e darvi da fare per realizzarli. Sfruttate le giornate favorevoli che vi spettano, se volete che il vostro intuito possa guidarvi verso le scelte di percorso più azzeccate .. e produttive.

