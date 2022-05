Le previsioni del consulente astrologico

L’oroscopo da lunedì 16 a domenica 22 maggio. Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti.

ARIETE

La settimana parte col botto .. per proseguire con i fuochi d’artificio ! Complice una sfavillante Luna – dapprima dal Sagittario (lunedì e martedì, dopodiché dall’Acquario (venerdì, sabato e domenica) – che farà di tutto, ma proprio tutto, per farvi trascorrere degli indimenticabili momenti di puro affiatamento .. ovviamente con le persone che fanno parte della vostra vita. Vi farete in quattro per farle sentire uniche e indispensabili ! E con Venere che impera nel vostro ardimentoso segno, la complicità col partner, si inebrierà nell’insaziabile gioco della seduzione. Vi riscoprirete più affascinanti, più accattivanti .. e decisamente più propensi a lasciarvi abbracciare dall’amore ! Per chi è solo, ci possono essere delle irripetibili opportunità .. che lasciano ben sperare nell’incontro giusto. I nati a fine Marzo, potranno contare su fortunatissime opportunità, perché – per ora, sono i primi – ad avere il privilegio di essere assistiti e protetti da Giove nel segno ! Le unioni collaudate e ben assortite si rinforzeranno .. per le altre, cadranno dei miti. Nel lavoro, grazie alle molteplici giornate favorevoli che la settimana offre, vi sarà data la possibilità di tirare fuori un’avvincente voglia di fare e una dirompente carica competitiva .. destinate a raccogliere il successo che meritate. È arrivato il momento per riprendervi tutto ciò che vi spetta di diritto. Giocate bene le vostre carte .. senza esagerare o strafare !

TORO

Reduci da un weekend che è stato impegnativo (e forse anche battagliero) .. la vostra settimana si preannuncia un pochino più leggera, ma ancora ricca di probabili colpi di scena ! Puntate tutto sulla rigenerante Luna dal Capricorno (mercoledì e giovedì), che promette soddisfazioni e facilita la ripresa. Sfruttatela .. anche per rimediare a qualche indelicatezza ! Grazie a lei, la complicità nella coppia, si rinnoverà nell’affiatamento .. per rinforzarsi nelle certezze, che andate cercando. Anche l’intesa nelle amicizie (quelle sincere, però), si rinfrescherà nella lealtà. Approfittatene per fare il pieno di coccole ! Infatti, subito dopo, la Luna storta dall’Acquario (venerdì, sabato e domenica), vi mette nuovamente sotto torchio, esigendo da voi, la massima chiarezza .. dei vostri sentimenti, compresi anche quelli di chi afferma di volervi bene. Questo non comporta la rottura di un rapporto .. ma che dovete riflettere sulla sua effettiva validità ! L’insidiosa combinazione Luna-Saturno (dall’Acquario), non si manifesta per penalizzarvi, ma per aiutarvi invece a “revisionare” tutti quei rapporti che necessitano di un collaudo. Le Stelle non toccheranno con un solo dito la sincerità e l’autenticità ! Idem nel lavoro ! Le giornate favorevoli sono una manna per far partire le iniziative e sperimentare nuovi progetti. Dopodiché tirate i remi in barca, concentrate le energie .. e revisionate collaborazioni e gioco di squadra.

GEMELLI

Grazie al benestare stellare di Venere, la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita si colora di magia ! Soffermatevi su questo incantato preludio .. soprattutto quando sarete punzecchiati dalla dispettosa Luna dal Sagittario (lunedì e martedì) che fa a pugni con Marte contro dai Pesci. Fate appello alla vostra invidiabile capacità di farvi scivolare le provocazioni .. perché qui c’è il rischio di fare i capricci e scatenare vivaci battibecchi, dettati perlopiù dalle mancanze (reali o presunte) di chi vi sta accanto. Apriti Cielo, se poi la ribellione e l’insoddisfazione dovessero prendere piede .. spingendovi a cercare altrove ciò che vi manca ! Non fate i birbanti e non fatevi ammaliare dalle tentazioni .. seppur intriganti e curiose, come piacciono a voi .. perché il rischio di imbattervi in una qualche delusione, è alto. Cogliete l’attimo, invece per scoprire cosa non funziona .. e porvi il rimedio più opportuno. Per fortuna le turbolenze hanno le ore contate ! Infatti, grazie alla super Luna dall’Acquario (venerdì, sabato e domenica), vi attende un fine settimana a dir poco rigenerante .. in tutto e per tutto. Il rapporto di coppia si arricchirà nella complicità, accendendosi di intrigante trasgressione. Per chi è solo, ci sono delle inaspettate opportunità .. che profumano di passione. Nel lavoro, è probabile che qualcuno possa avere da ridire del vostro operato. Non perdete le staffe .. cercate di fare buon viso a cattivo gioco. La Luna dall’Acquario, porta buone nuove dal “lontano”.

CANCRO

Nel vostro Cielo, c’è un vigoroso Marte che non vede l’ora di regalarvi un’intrigante e quanto mai sfiziosa voglia di fare l’amore .. ma, occhio perché c’è anche una malandrina Venere che invece potrebbe rovinarvi la festa ! La settimana non offre un granché di giornate favorevoli, ma non per questo vi attendono momenti tristi, anzi .. Porgete la dovuta attenzione alla dispettosa Luna storta dal Capricorno (mercoledì e giovedì), perché tenterà di portare a galla le problematiche e le interferenze che minacciano il buon andamento delle vostre relazioni. Se vi lasciate sopraffare dalle vostre ansie (perlopiù immotivate), rischiate di fare il gioco di Venere .. e ingarbugliare ancor più la situazione. Perché non sfruttate il momento per scoprire se chi avete scelto di avere al vostro fianco vuole davvero la vostra felicità ? Se doveste scoprire che qualcosa sta cambiando o è già cambiato all’interno della relazione .. cercate di non ignorare i segnali .. se non volete dare il via a una probabile rottura. Adoperatevi, invece, per capire cosa è meglio fare .. ovviamente per migliorarla, proteggerla e portarla avanti. Evitate di far sentire in obbligo o in colpa la persona interessata .. se volete scongiurare amarezza e distruggere l’intesa reciproca. Tutte le relazioni devono “modificarsi” se vogliono rimanere in vita ! Anche nel lavoro, avrete modo di capire dove state sbagliando .. nonché scoprire cosa invece dovete modificare, per fare sempre meglio.

LEONE

La settimana parte col botto ! Complice la Luna dal Sagittario (lunedì e martedì), che si illumina d’amore .. per risplendere di spensieratezza ! Questa promettente Luna, concorrerà a potenziare l’effetto di Venere dall’Ariete. E allora sì che la Stella dell’amore, si darà ancor più da fare per risvegliare la passione .. preparando il campo a intriganti giochi di seduzione ! Una sorprendente carica erotica, sarà la colonna sonora per indimenticabili momenti di inebriante complicità col partner. Questo rigenerante intreccio di Stelle, si rivelerà un vero e proprio toccasana, per consolidare quei rapporti che hanno vissuto delle crisi .. risolvere le incomprensioni che hanno minato il quieto vivere nella convivenza e con gli amici .. e chiudere quelle storie che non sono più capaci di rendervi felici. I cuori solitari, si lanceranno intrepidi fra le braccia di Cupido, dando vita a un’ardimentosa trasgressione .. che non farà prigionieri ! Porgete la dovuta attenzione quando nel vostro Cielo spunta la Luna storta dall’Acquario (venerdì, sabato e domenica), se non volete mandare in tilt i programmi del fine settimana. Sfruttatela, per organizzare una rilassante vacanza, lontano dallo stress e dalle preoccupazioni .. non certo causate da voi. Nel lavoro, sarà la prima parte della settimana che appoggerà le vostre iniziative, rendendole fruttuose e vincenti. Avrete modo di elaborare una vera e propria rinascita .. destinata a fare la differenza !

VERGINE

L’insidiosa collocazione astrale di Marte dai Pesci, stuzzicata dalla Luna storta dal Sagittario (lunedì e martedì), lascia intravedere un inizio settimana impegnativo .. che pretende di mettere in discussione tutte le vostre personali scelte di percorso, che spaziano dalle relazioni affettive alle collaborazioni di lavoro. Occhio, questa particolare sollecitazione astrale tenterà di far emergere il lato più litigioso e polemico della vostra personalità ! Cercate di non vedere solo quello che volete vedere ! Questa non vuole essere una penalizzazione, tutt’altro .. Rappresenta una di quelle irripetibili opportunità che vi permetterà di scoprire se la persona che avete scelto di avere al vostro fianco (o che volete avere al vostro fianco) è davvero quella giusta che fa per voi. Non fatevi scappare l’occasione .. perché è proprio quando le cose non girano come dovrebbero, che si scoprono gli altarini ! Una volta fatte le pulizie di Primavera, ci penserà la rigenerante Luna dal Capricorno (mercoledì e giovedì) a ripristinare l’ordine .. regalandovi non pochi momenti di rassicuranti certezze. Per chi è solo, questa Luna può essere una valida alleata di favorevoli incontri. Idem per il lavoro ! Con la Luna storta, avrete modo di scoprire chi collabora veramente alla vostra ascesa .. nonché smascherare chi, invece, vi rema contro. Mettete in preventivo che per far funzionare un rapporto o una collaborazione ormai “scaduta” si rivelerà un’impresa ardua .. ma non impossibile !

BILANCIA

La settimana parte alla grande .. per concludersi ancora meglio ! Complice la super Luna – dapprima dal Sagittario (lunedì e martedì), dopodiché dall’Acquario (venerdì, sabato e domenica) – che lavorerà per voi .. regalandovi non pochi momenti di rasserenante spensieratezza .. ovviamente da condividere con i vostri cari. La vostra massima aspirazione sarà di essere felici ! L’intesa nella coppia, si rinfrescherà nell’armonia .. fortificandosi nella bellezza. Per i cuori solitari, ci possono essere delle super opportunità .. per dare il via a indimenticabili flirt, senza precedenti. Approfittatene, per fare una vera e propria scorpacciata di coccole .. e inebrianti conferme ! Vi serviranno, in particolar modo quando la Luna diventando capricciosa dal Capricorno (mercoledì e giovedì), avrà da ridire .. su tutto e tutti. E qui entra in gioco anche Venere che, dall’Ariete, ci metterà il suo zampino .. alimentando il malcontento e l’insoddisfazione, anche quando non hanno un reale motivo di essere. Occhio, perché basta una scintilla per diventare polemici e brontoloni. Fate i bravi, tutti sanno che l’aggressività non gioca a favore nel sereno andamento delle vicende affettive e amorose. Ricordatevi che il fine settimana pretenderà di essere a dir poco magico .. in tutto e per tutto ! Nel lavoro, saranno le giornate favorevoli che la settimana vi assegna a fare la differenza. Sfruttatele per proporvi, reclamare quanto vi spetta .. e trasformare un’intuizione in un gratificante guadagno.

SCORPIONE

La super carica energetica di Marte, concorrerà – ovviamente col vostro impegno – a far ringiovanire il vostro carismatico e travolgente desiderio di emozioni ! Grazie al suo “tocco”, la complicità nella coppia si arricchirà di sensualità e comprensione. E non è finita qui ! La rassicurante Luna che si illumina dal Capricorno (mercoledì e giovedì), farà la sua parte .. lasciando presagire un buon momento per uscire (alla velocità della luce) da eventuali crisi o incomprensioni. Saranno tante le chance per riscoprirvi innamorati dell’amore ! Sarete anche ben predisposti a ristabilire il giusto ordine .. laddove regna ancora confusione e incertezza. Per chi è solo, questa Luna lascia intravedere delle fortunate circostanze e delle propizie coincidenze .. che possono aprire le danze per intriganti e sensuali innamoramenti, senza precedenti. Fate i bravi, quando nel vostro Cielo si affaccia l’imbronciata Luna dall’Acquario (venerdì, sabato e domenica) : la gelosia e il sospetto possono prendere il sopravvento .. facendovi cadere dalla padella nella brace. Sfruttatela, per scoprire chi fa i dispetti al vostro desiderio di felicità ! Nel lavoro, le Stelle risvegliano la vostra indomabile competizione ! Sarà soprattutto nelle giornate favorevoli che farete scintille .. portando a casa i risultati sperati. Dopodiché sfoderate l’intuito, se volete scansare i trabocchetti .. e divertirvi a smascherare gli invidiosi di turno.

SAGITTARIO

Nel vostro Cielo, c’è una meravigliosa Venere, che farà di tutto per inebriarvi di insaziabile trasgressione .. ma, c’è anche un Marte imbronciato, che sembra non aver altro di meglio da fare per punzecchiarvi e rendervi mal contenti. Se scegliete di stare con Venere .. vi attende un momento a dir poco favorevole per innamorarvi dell’amore ! Ma, se invece, volete dare partita vinta a Marte .. è perlopiù probabile che eventi, persone e circostanze – non esattamente armoniche – tenteranno di mettere in discussione l’effettiva autenticità dei vostri sentimenti .. senza dimenticarsi di testare anche quelli di chi afferma di volervi bene. Sotto questo tiro incrociato, è facile che possiate distrarvi dalle responsabilità a cui normalmente adempite con disinvoltura .. facendovele vivere come se fossero una gabbia, da cui non si può uscire. Fate i bravi ! Non allontanatevi da chi invece vuole solo rassicurarvi .. forse perché siete troppo fagocitati a difendere il vostro desiderio di libertà. Puntate tutto sulla rigenerante Luna – dapprima nel segno (lunedì e martedì), dopodiché dall’Acquario (venerdì, sabato e domenica) – che vi suggerirà cosa è meglio fare per scongiurare i malintesi .. e arginare le incomprensioni. Grazie a lei, la complicità nella coppia e l’affiatamento nella convivenza .. verranno difese a spada tratta ! La gestione degli impegni di lavoro, si preannuncia snervante e frenetica. Ma, grazie al Cielo, sono tante le giornate favorevoli che vi spettano .. per portare a casa i risultati sperati. Occhio alla distrazione !

CAPRICORNO

Venere che vi osserva con sospetto e diffidenza dall’Ariete, insisterà a mettere in discussione la validità delle vostre scelte .. in materia di relazioni. Vi chiederà se siete veramente soddisfatti della persona che avete scelto di avere al vostro fianco. Niente panico, la Luna nel segno (mercoledì e giovedì), vi aiuterà a vederci chiaro .. dando vita a indispensabili chiarimenti e rigeneranti miglioramenti che vi consentiranno di scoprire cosa esattamente volete dal partner .. per riscoprivi appagati e completi come sperate. Non sarete soli e tantomeno abbandonati .. ad affrontare questo dilemma ! Infatti, c’è un super Marte dai Pesci, che vi viene in soccorso .. aiutandovi a bilanciare perfettamente l’equilibrio nel dare e ricevere affetto. Grazie a lui, riuscirete a trovare la strada maestra .. per conquistare la felicità ! E non per ultimo, vi sarà data la possibilità di spezzare la monotonia .. nel tentativo di rendere la vostra vita più “viva”.. sotto tutti i punti di vista ! Nel lavoro, la settimana lascia intravedere quelle favorevoli circostanze e quelle propizie coincidenze che, se acchiappate al volo, possono aiutarvi a trasformare un’idea in un tangibile successo .. alla faccia di chi vi sparla dietro ! Le Stelle stimolano la vostra vitalità, permettendovi di lavorare sodo .. e con ottimi risultati. Sarete capaci di difendere i vostri punti di vista .. facendovi valere nelle trattative.

ACQUARIO

La settimana è perfetta per riscoprirvi meno inaccessibili e inafferrabili ! Complice la super Luna – dapprima dal Sagittario (lunedì e martedì), dopodiché nel segno (venerdì, sabato e domenica) – che vi renderà più morbidi e socievoli con tutti .. anche con chi, magari prima, vi stava sulle scatole. Le sorprese non finite ! Nel Cielo, la super combinazione astrale Venere-Giove dall’Ariete, vi concederà piacevoli attimi e indimenticabili momenti da trascorrere in compagnia delle persone amate .. per ritrovare la tanto ricercata spensieratezza. I rapporti con i familiari, ne trarranno giovamento .. perché vi prenderete cura di chi vi reclamerà. Nel rapporto di coppia, si fortificheranno la comprensione, la sincerità e la lealtà. Saranno molteplici le opportunità per far ringiovanire l’affiatamento col partner, nell’intrigante e suggestivo gioco della seduzione. Saturno che domina nel segno, può essere determinate per chi vive in una relazione che fa acqua da tutte le parti .. e i tentativi spesi per farla resuscitare, sono clamorosamente falliti. Niente panico, se siete soli o freschi di separazione, puntate fiduciosi sul Destino .. perché vi lascerà intravedere un mondo di opportunità .. per incontrare la persona giusta. Nel lavoro, puntate sulle molteplici giornate favorevoli che vi spettano, se volete agire senza incontrare scossoni. È probabile che gli invidiosi usciranno allo scoperto .. quindi approfittatene, per metterli al loro posto !

PESCI

Le Stelle, con Marte al vostro fianco in pole position, vi aiuteranno a fare di ogni giorno una sensuale festa per gli innamorati ! Orami è risaputo che quando un Pesci vuole fare colpo sulla persona prescelta, sfodera con disarmante naturalezza la sua carta vincente : uno sguardo protettivo, romantico e innamorato ! Viste le premesse .. la vostra settimana, però “sembra” non iniziare nel migliore dei modi. Infatti, con la dispettosa Luna dal Sagittario (lunedì e martedì) in mezzo ai piedi .. il rischio di battibeccare, invece di fare l’amore, è alto. Cercate di non essere impulsivi, precipitosi .. e distratti ! Perché non provate a cambiare il corso del Destino ?! Se ci riuscite, state certi che la complicità con il partner pretenderà di colorarsi di intrigante, suggestiva e quanto mai ardimentosa trasgressione. Se così non fosse .. perché magari siete intrappolati in una relazione che fa acqua da tutte le parti .. non disperate, avrete modo di volgere lo sguardo altrove, senza remore o rimpianti di alcun genere. I cuori solitari, dovranno fare affidamento sulla magnanima Luna dal Capricorno (mercoledì e giovedì), se vogliono trovare la persona giusta. Nel lavoro, saranno le poche, ma fruttuose, giornate favorevoli a fare la differenza. No fatevele scappare, se volete potenziare (o revisionare) il gioco di squadra .. per renderlo più competitivo e decisamente più produttivo. Dopodiché, non siate ingenui .. e troppo sbrigativi !

