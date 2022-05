Le previsioni del consulente astrologico

L’oroscopo da lunedì 9 a domenica 15 maggio. Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti.

ARIETE

Grazie a Venere che comanda fiera e orgogliosa nel vostro segno, avrete sicuramente modo di far ringiovanire la vostra vita! La Stella dell’amore promuove a pieni voti, ogni intenzione che viene indirizzata a far star bene sia voi stessi, che le persone che fanno parte della vostra vita. Nel rapporto di coppia, sarete più propensi a fare l’amore .. e non certo a lamentarvi o battibeccare. Grazie alla Luna che brilla dal Leone, lunedì è l’unica giornata eclatante che la settimana vi offre. Grazie a lei, sarete avvolti dall’affetto dei vostri cari e circondati dalla stima degli amici di sempre. Anche se la settimana è avara di giornate favorevoli, avete davvero tanto da festeggiare ! Da mercoledì, arriva un eccellente ospite stellare a farvi visita : Giove nel segno ! La Stella della Fortuna si metterà da subito in moto, per farvi avere tutto ciò che desiderate dall’amore .. senza dimenticarsi del lavoro, dove contribuirà a farvi arrivare dove l’ambizione vi guiderà. Per chi è solo, la super accoppiata Venere-Giove, apre la stagione degli amori ! Nel lavoro, vi accorgerete che quando la determinazione incontra la fortuna del momento .. si arriva lontano ! Mercurio vi aiuterà a rivedere gli obiettivi che volete perseguire o inaugurare .. Saturno è perfetto per potenziare il gioco di squadra .. e Giove lascia ben sperare in un super momento per espandere il raggio d’azione. Da qui si evince che il terreno sarà a dir poco promettente per seminare azzeccate idee e mettere a frutto vincenti intuizioni.

TORO

La settimana si divide tra momenti “elettrici” con momenti super favorevoli ! La dispettosa Luna dal Leone (lunedì), apre le danze .. innescando sospetti e gelosie. Se ci riuscite, fate scivolare le provocazioni, se non volete inciampare su qualche incomprensione .. che ovviamente si rifletterà sul buon andamento delle vicende affettive, convivenza compresa. Per fortuna, subito dopo, il Cielo si rischiara .. lasciando presagire un buon momento per recuperare armonia e spensieratezza. E qui, entra in gioco la super Luna dalla Vergine (martedì e mercoledì), che farà di tutto per ripristinare gli equilibri perduti. Questa Luna vuole essere davvero promettente .. ma, occhio però a non sciuparla .. perché magari la pretesa di essere serviti e riveriti prende il sopravvento, credendo che le coccole e le premure vi spettino di diritto ! Lasciate che le cose arrivino da sole, senza forzare gli eventi .. ma ancor più le persone. Occhio, quando avrete a che fare con un’altra Luna che iniziando il suo percorso per farsi Piena dallo Scorpione (sabato e domenica), farà di tutto per far uscire allo scoperto l’insoddisfazione .. anche quando questa non ha un reale motivo di essere ! Sfruttatela, per rinforzare le certezze .. e sciogliere tutti i ma, i se e i forse. Nel lavoro, sarà la Luna dalla Vergine che vi farà stravincere .. aiutandovi a trasformare un’idea in un buon guadagno.

GEMELLI

La settimana si apre sotto i migliori auspici .. per proseguire ancora meglio ! Complice la super Luna – dapprima dal Leone (lunedì), dopodiché dalla Bilancia (giovedì e venerdì) – che lascia ben sperare in un rigenerante momento di ripresa. Grazie a lei, sarete attrezzati per controbattere quel dispettoso Marte contro (dai Pesci), che sembra non smetterla di propinarvi prove e provocazioni .. perlopiù provenienti dall’ambiente di lavoro. Sarete più “morbidi” – e meno spigolosi – nei confronti delle persone che fanno parte della vostra vita. Non fatevi scappare l’occasione, se volete avvolgervi nelle coccole .. e rimediare a qualche indelicatezza di troppo. Venere propizia dall’Ariete, dal canto suo, si rivelerà decisiva per spazzare via l’indecisione e l’insicurezza .. che rischiano di prendere il sopravvento, nel momento in cui la Luna storta dalla Vergine (martedì e mercoledì), si mette di traverso. Non preoccupatevi, ci penserà la Stella dell’amore a controbatterla, facendovi recuperare più fiducia nei vostri sentimenti. Venere può anche aiutare chi fra voi è alle prese con una relazione che fa acqua da tutte le parti. In questo caso, Marte contro vi darà una mano per ristabilire il giusto ordine .. laddove appunto regna caos e malessere. Idem nel lavoro ! Fate il punto della situazione e sfruttate le giornate NO, per scoprire se chi collabora con voi ha le stesse vostre aspettative. In caso contrario, non perdete tempo per allontanarlo. Le giornate SI, sono promettenti in tutto !

CANCRO

La dispettosa, ma per niente pericolosa, collocazione di Venere dall’Ariete, vi esorta a “modificare” l’atteggiamento che normalmente avete nei confronti dell’amore .. senza dimenticarsi di spingervi a revisionare le aspettative che riponete in chi fa parte della vostra vita. Puntate tutto sulla rassicurante Luna che vuole proteggervi dalla Vergine (martedì e mercoledì), se volete trovare le risposte che state cercando. Per il resto, ci penserà il buon Marte dai Pesci a fornirvi quelle azzeccate argomentazioni, capaci di spazzare via incertezze e paturnie. Starà solo a voi, dare fiducia alle Stelle .. ma quando sono propizie, però ! Porgete la dovuta attenzione alla dispettosa Luna dalla Bilancia (giovedì e venerdì), che le tenterà tutte per farvi scappare a gambe elevate dagli obblighi e dalle responsabilità.. spingendovi a ricercare altrove ciò che vi manca. Non mettete a repentaglio i sentimenti autentici per una notte di follie ! Fate i bravi .. Infatti, subito dopo, grazie alla vostra Stella preferita – la Luna – che nel suo percorso inizia a farsi Piena dallo Scorpione, vi sarà data la possibilità di trascorrere un super weekend .. ricco di spensieratezza e generoso di incantate emozioni. Per chi è solo, l’Eclissi totale della Luna Piena in Scorpione è una manna ! Anche nel lavoro, c’è qualche intoppo da risolvere. Ma non tutto il male viene per nuocere, anzi.. Cogliete l’attimo per cambiare i programmi per il futuro. L’intuito farà il resto!

LEONE

L’ardimentosa Venere che rispende dall’Ariete risplende dall’Ariete, porta con sé una rigenerante boccata di affettuosità e comprensione ! Ve ne accorgerete, quando anche la Luna sarà dapprima nel vostro segno (lunedì), dopodiché dalla Bilancia (giovedì e venerdì) .. regalandovi una moltitudine di opportunità, per fare pace con la vita ! Grazie a lei, sarete motivati a “gettare acqua sul fuoco delle incomprensioni” .. e più che mai ispirati a far sentire uniche, desiderate e speciali le persone che fanno parte della vostra quotidianità. Le riconciliazioni saranno le benvolute ! La Stella dell’amore, è decisiva, se volete salvare quelle relazioni che meritano di essere recuperate. Sarà la vostra nobile bontà d’animo a suggerirvi quali sono meritevoli .. e quali, invece, non lo sono più. Cogliete l’attimo per “ristrutturare” la vostra vita affettiva e sentimentale. Fatelo a mente serena .. e spinti dai più nobili e sinceri sentimenti ! Fermi tutti, quando nel fine settimana arriva la dispettosa Luna – che iniziando il suo percorso per farsi Piena – dallo Scorpione, dà vita all’Eclissi totale. Si salvi chi può !? L’emotività rischia di amplificarsi .. forse per effetto di qualche irrisolta incomprensione, nonché per gonfiati sospetti. Fate i bravissimi ! Non si prendono mai le decisioni, sotto stress ! Nel lavoro, le idee si faranno produttive .. e meno confusionarie. Sfruttate solo le giornate favorevoli, se volete metterle in pratica .. con successo.

VERGINE

Punzecchiati da Marte contrario e contrariato dai Pesci, la vita di relazione appare conflittuale .. ma questo accadrà, soprattutto dove regna il malcontento oppure sono già presenti delle incomprensioni, perlopiù irrisolte, che ne minacciano l’affidabilità. Eventi, circostanze e persone non esattamente armoniose, testeranno la validità e l’autenticità dei vostri sentimenti .. senza tralasciare anche quelli di chi afferma di volervi bene. Approfittate di queste importanti sollecitazioni astrali, per annullare le limitazioni e le imposizioni che rendono la vostra vita privata poco gratificante .. e per niente viva. Non rattristatevi, ma cogliete al volo le ispirazioni che vi lancia la Luna – dapprima nel vostro segno (martedì e mercoledì), dopodiché quando si fa Piena dallo Scorpione (sabato e domenica) – per “svecchiare” tutte le relazioni .. comprese le amicizie e le conoscenze. E non dimenticatevi di allontanare dalla vostra vita chi, invece di sostenervi, non fa altro che condizionare la vostra serenità e ingarbugliare libertà. Idem nel lavoro ! Nel Cielo, c’è un particolare mix di Stelle che vi rende più che mai energici e volenterosi. Cercate però di non strafare ! Non prendetevela se qualcuno mette in discussione le idee e il vostro operato. Semmai provate a cedere su qualche punto, magari di poca importanza. E già che ci siete, tentate di far ricredere chi vi mette i bastoni tra le ruote. I compromessi non sempre fanno male .. purché siano dignitosi e rispettosi.

BILANCIA

Nel Cielo, si aggira una malandrina Venere dall’Ariete, che non rappresenta nessuna seria minaccia al quieto vivere .. ma potrebbe però portare alla luce tutto ciò che non funziona come dovrebbe. Le relazioni saranno messe in discussione ! La Stella dell’amore, può rivelarsi decisiva per chi, finora, ha vissuto seguendo alla lettera solo le imposizioni degli altri, a discapito delle proprie aspettative .. oppure per chi viene trattato come un bambino capriccioso, che non sa prendersi le sue responsabilità. Non è detto che i cambiamenti debbano per forza essere traumatici o spiacevoli, anzi .. ciò che è certo, è che saranno significativi e liberatori, sotto tutti i punti di vista. E qui entra in gioco Giove, anch’esso, dall’Ariete (da mercoledì) .. che vi aiuterà a trovare la forza necessaria per prendere quelle coraggiose decisioni che possono aiutarvi a spezzare le catene che vi tengono imprigionati in uno stile di vita che non è il vostro. La super Luna, dapprima dal Leone (lunedì), dopodiché nel segno (giovedì e venerdì), vi aiuterà a inaugurare una nuova vita .. sotto il segno della spensieratezza. Idem nel lavoro ! Per un particolare meccanismo del Destino, tutto ciò che finora ha fatto fatica a girare per il meglio .. come per magia, incomincerà a regalare le soddisfazioni sperate. Giove rappresenta anche la legge e la giustizia .. quindi occhio, a come vi muovete ! Tutto dovrà essere fatto sotto la luce del sole, se volete scongiurare qualche grattacapo di difficile risoluzione.

SCORPIONE

Nel Cielo c’è un super Marte che, dai Pesci, farà di tutto per inaugurare una sensuale festa per gli innamorati ! La complicità nella coppia (quella ben assortita, però) si rinnoverà nell’erotismo .. per rinforzarsi sempre più nell’intrigante gioco della seduzione. Grazie a lui, sarete attrezzati al meglio per stabilire (o ristabilire) quel perfetto feeling, che tanto vi piace .. e che è in grado di “completare” il vostro insaziabile (e a volte indecifrabile) desiderio di emozioni. Puntate il tutto per tutto sulla magica Luna – dapprima dalla Vergine (martedì e mercoledì), dopodiché nel vostro segno (sabato e domenica) – per fare una vera e propria abbuffata di certezze .. dimenticandovi dei ma, dei se e dei forse. L’intesa negli affetti, registrerà un netto miglioramento .. ancor più se ha superato a pieni voti le vostre verifiche. Ci penserà l’Eclissi totale della Luna che si verifica proprio nel vostro segno (sabato e domenica), a darvi il segnale che aspettavate .. per chiudere col passato .. lasciando andare al suo inevitabile destino chi vi ha deluso e non merita più di starvi accanto. Per chi è solo, ci sono delle favorevoli chance per incontrare l’amore .. senza trascurare anche un possibile ritorno di fiamma. Nel lavoro, c’è ancora un qualcosa da revisionare .. soprattutto nelle collaborazioni. Sfruttate le giornate favorevoli che vi saranno concesse, se volete rilanciare azzeccate iniziative .. e mettere a segno una bella rivincita.

SAGITTARIO

L’ardente Venere che vi fa l’occhiolino dall’Ariete, dona una sferzata di amabilità .. che vi renderà intraprendenti nelle relazioni ! Ma nel vostro Cielo, però c’è ancora un Marte brontolone .. sempre pronto a punzecchiarvi, dai Pesci. Lunedì è tutto OK .. grazie alla meravigliosa Luna che vi protegge dal Leone. Ma, sarà con martedì e mercoledì .. che la dispettosa Luna dalla Vergine vi metterà davanti a una scelta determinante ! Se decidete di farvi coccolare da Venere, preparatevi a brindare all’amore .. avvolti dall’affetto e circondati dalla stima. Ma se invece, decidete di stare con Marte, allora preparatevi a litigare col mondo intero .. perché avrete da ridire su tutto e tutti. A voi la scelta ! Nel frattempo, potrete contare su una saggia e diplomatica amica : la Luna dalla Bilancia (giovedì e venerdì) .. che farà di tutto per stemperare gli animi, dispensando armonia e delicatezza. Sfruttatela per mantenere il controllo delle emozioni .. e delle vostre vicende sentimentali. Per i cuori solitari, che non vogliono rimanere soli, questa Luna può regalare una storia del tutto inaspettata : un’amicizia che si trasforma nell’amore di tutta una vita. Nel lavoro, con Giove che – da mercoledì – starà per lungo tempo al vostro fianco dall’Ariete .. vi sarà più facile trasformare le intuizioni in un gratificante e redditizio raccolto ! Ascoltate il vostro istinto .. e cogliete al volo i “segnali” che possono arrivarvi da più parti. La Stella della Fortuna, può essere davvero spettacolare per la carriera !

CAPRICORNO

La settimana parte col botto .. per concludersi ancora meglio ! Complice una super Luna – dapprima rassicurante dalla Vergine (martedì e mercoledì), dopodiché intrigante dallo Scorpione (sabato e domenica) – che farà di tutto per aiutare chi vuole recuperare quell’unione che merita di essere protetta e migliorata. La complicità nella coppia si rinforzerà di rassicuranti certezze .. inebriandosi di insaziabile trasgressione. Con lei al vostro fianco, vi farete in quattro per far sentire speciali e indispensabili le persone che fanno parte della vostra vita. Per chi è solo, ci sono delle promettenti opportunità che lasciano ben sperare in un magico incontro. Se avete bisogno di ricaricare le pile, le giornate favorevoli sono ideali per ritagliarvi qualche ora di assoluto relax .. o decidere di far visita a qualcuno che non vedete da tempo. Nel frattempo, avrete a che fare con una dispettosa e quanto mai costruttiva Luna che – dalla Bilancia (giovedì e venerdì) – vi aiuterà a mettere la parola fine alle problematiche e alle incomprensioni, che hanno minacciato il vostro desiderio di serenità. Fatevela amica, se volete rinnovare la complicità nei legami che sanno tenere botta .. nonché spezzare le catene di quelli che, invece, vi opprimono. Venere contraria dall’Ariete, vi aiuterà ad aprire gli occhi ! Nel lavoro, la quasi totalità della settimana vi aiuterà a portare avanti le idee più produttive .. quelle che garantiranno i risultati sperati. Le Stelle si riveleranno decisive per scegliere un perfetto gioco di squadra .. capace di tenervi testa !

ACQUARIO

Venere ha una gran voglia di vedervi sorridere di spensieratezza ! La Stella dell’amore, vi suggerirà le mosse più azzeccate per prendere in mano la vita affettiva .. per svecchiarla ! Affidatevi a lei, perché vi difenderà dalla Luna storta – dapprima dal Leone (lunedì), dopodiché dallo Scorpione (sabato e domenica) – che farà di tutto per ingarbugliare il vostro desiderio di felicità .. portando a galla tutte le interferenze, le problematiche e le incomprensioni che non sono ancora state affrontate .. e prontamente risolte. Con lei al vostro fianco, sarete agevolati a uscire dalle crisi, recuperare chi avete trascurato e trascorrere spensierati momenti in compagnia dei vostri cari. Nel frattempo, anche la super Luna dalla Bilancia (giovedì e venerdì), si metterà al vostro servizio .. aiutandovi a trovare la forza per sciogliere il malessere e contrastare l’insoddisfazione. Ma le sorprese non sono finite qui ! Infatti, da mercoledì, potrete contare su una vera e propria eccellenza astrale : Giove dall’Ariete ! La Stella della Fortuna – che per il momento “incomincerà” a beneficiare chi è nato alla fine di Gennaio – lascia presagire un super momento di ripresa ! Nel lavoro, le idee si potenzieranno nell’ingegno, regalandovi le soddisfazioni e i riconoscimenti che cercate. Puntate sulle poche, ma fruttuose, giornate favorevoli che vi spettano .. per raccogliere i risultati sperati!

PESCI

Le Stelle, sono perfette per rinforzare la vitalità .. arricchendo di intrigante e insaziabile sensualità il vostro disinibito desiderio di amare ! Se non cadete nella trappola della dispettosa Luna dalla Vergine (martedì e mercoledì), che tenterà di spargere insoddisfazione e fomentare malinconia .. vi aspetta un universo di inebrianti emozioni, da condividere in un unico abbraccio ! Con il vigoroso Marte sulla pelle, la complicità nella coppia pretenderà di ravvivarsi nell’insaziabile gioco della seduzione ! Gli affetti beneficeranno alla grande, delle vostre ineccepibili premure .. vi farete in quattro per loro. Se volete, la settimana può essere determinante, per tentare una riconciliazione .. sempre se nell’unione che volete far resuscitare c’è ancora trippa per gatti. Se invece, dovete chiudere una relazione, cercate di non essere offensivi e tantomeno irrispettosi .. perché con Marte, si rischia di esagerare ! Ma il top lo porta la super Eclissi totale della Luna Piena in Scorpione, che lascia presagire un weekend a dir poco incantato .. per innamorarvi dell’amore ! Per i cuori solitari, il fine settimana può essere davvero promettente per andare a cercare l’anima gemella. Nel lavoro, sarete a dir poco iperattivi ! Cercate però di non aver fretta di proporre le vostre idee .. perché così facendo, si rischia di sprecare le opportunità o bruciare le tappe. Preparate il terreno per seminare azzeccate iniziative ed elaborare grandiosi progetti .. sarà il vostro formidabile intuito a suggerirvi quando metterli in pratica, con successo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata