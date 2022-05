Le previsioni del consulente astrologico

L’orosocopo da lunedì 2 a domenica 8 maggio. Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti.

ARIETE

La settimana dà il suo benvenuto a Venere che entra nel vostro segno ! La Stella dell’Amore, lascia presagire una fase altamente costruttiva per ristabilire il giusto feeling in tutte le relazioni .. ancor più, in quelle che hanno sofferto. Il Cielo, vi regala anche una super Luna, dapprima dai Gemelli (lunedì, martedì e mercoledì), dopodiché dal Leone (sabato e domenica) .. che è una garanzia di felicità ! Preparatevi a ricevere un rigenerante mix di armonia e spensieratezza, che si rifletterà sulle persone che fanno parte della vostra vita. La complicità nella coppia (e anche negli affetti) si rinforzerà nelle certezze : sarete più portati a donare .. che a pretendere ! Se volete, potete contare su molteplici giornate favorevoli per organizzare un viaggio di piacere o di divertimento .. ovviamente da condividere con chi amate, e vi fa stare bene. Quando la Luna diventa capricciosa dal Cancro (giovedì e venerdì), sarete attrezzati a sistemare tutto ciò che deve essere sistemato, per favorire la serenità che vi meritate. E questa partita, la vince facile Venere ! Per chi è solo, saranno tante le occasioni per andare a cercare l’anima gemella : sarà la convinzione che metterete nel corteggiamento .. a determinarne il successo. Nel lavoro, le ritrovate energie vi consentiranno di fare tutto ciò che volete fare. La gestione degli impegni, sarà più semplice da perseguire. L’entusiasmo, l’intraprendenza e una coinvolgente fiducia in voi stessi, vi guideranno verso nuove scelte di percorso .. che profumano di rivincita.

TORO

Il buon Marte dai Pesci, si darà un gran da fare per far sì che il vostro insaziabile e godereccio desiderio di emozioni possa incontrare un terreno fertile .. per manifestarsi in tutto il suo splendore ! Sarete particolarmente affascinanti e irresistibili nel corteggiamento. La complicità nella coppia, si inebrierà di sensualità. Per chi è solo, ci possono essere delle inaspettate, e quanto mai gradevoli, sorprese che lasciano ben sperare. La Luna che vi fa l’occhiolino dal Cancro (giovedì e venerdì), farà di tutto per regalarvi tante propizie opportunità .. per innamorarvi dell’amore ! Grazie a lei, vi sarà più facile recuperare un rapporto in crisi .. sempre e solo se, lo volete fare. Fate i bravi, quando arriva la tormentata Luna dal Leone (sabato e domenica) a dire la sua .. perché basta un attimo, per far sì che la gelosia e il sospetto prendano il posto dell’armonia e della comprensione. Non permettetele di rovinarvi il weekend ! Nel lavoro, sfruttate le giornate buone che vi spettano, se volete rendere competitivo e produttivo il vostro operato .. nonché revisionare le collaborazioni. La Luna dal Cancro, è perfetta per trovare le persone giuste e chiudere interessanti trattative di affari .. che possono influenzare, favorevolmente parlando, i vostri guadagni.

GEMELLI

La provvidenziale Luna – dapprima nel segno (lunedì, martedì e mercoledì), dopodiché dal Leone (sabato e domenica) – farà di tutto per difendervi da quell’antipatico Marte contro (dai Pesci) .. che sembra non aver altro da fare che bacchettarvi le mani, al minimo passo falso. Grazie a lei, la settimana si preannuncia (o perlomeno, vuole essere) più “morbida” .. e generosa di spensieratezza. Sfruttatela, per fare una vera e propria abbuffata di coccole .. e per tirare fuori tutto ciò che non va. Se, invece, fate il gioco di Marte, è facile diventare polemici, dispettosi, capricciosi e persino litigiosi. Fate i bravi, non vi si addice ! Se riuscite a decifrare il suo lato più nascosto, quello più costruttivo, probabilmente vi sarà più semplice far combaciare e conciliare le responsabilità del lavoro con la vita privata. La gestione degli impegni, sembrerebbe essere “movimentata”, in una direzione che, in un primo momento, potrebbe far nascere solo incomprensioni, battibecchi e malintesi. Non fatevi distrarre e tantomeno scoraggiare, perché le idee sono azzeccate e i proponimenti iniziano a farsi interessanti. Il buon Mercurio, nel segno, si rivelerà un efficace messaggero di buone nuove ! Sfruttatelo, anche per scoprire chi trama alle vostre spalle .. e mette in discussione il vostro modo di lavorare. Se siete nel giusto e i progetti che state perseguendo sono praticamente inattaccabili .. non avrete nulla da temere !

CANCRO

Per voi, c’è un interessante allineamento di Stelle, proveniente dai Pesci, che lavorerà – ovviamente, col vostro impegno – per favorire l’armonia negli affetti e ravvivare l’affiatamento col partner. Ma nel Cielo, c’è anche una malandrina Venere dall’Ariete che può spingervi a farvi assumere dei comportamenti un po’ troppo capricciosi. Per un bizzarro gioco del Destino, la Stella dell’amore, seppur antipatica, può essere decisiva per rendere più “viva” e completa la vostra vita sentimentale. Come ? Magari spronandovi ad annullare tutte le limitazioni e le imposizioni che rendono la vita affettiva poco gratificante .. aiutandovi a lasciare libere le emozioni che custodite nel cuore, senza remore o esitazioni di alcun genere. La Luna nel segno (giovedì e venerdì), può rivelarsi un efficace complice, perché vi aiuterà a “svecchiare” le relazioni affettive. L’unica raccomandazione è quella di non esagerare nel pretendere le coccole .. per non rischiare di diventare troppo noiosi agli occhi di chi vi è accanto. Per i cuori solitari, possono esserci degli incontri intriganti, se non clandestini, dal sapore decisamente trasgressivo. Nel lavoro, sarà l’istinto l’ingrediente principale per sbancare il tavolo ! Vi aiuterà a trasformare un’intuizione in un gratificante riconoscimento, rendere più competitivo il gioco di squadra .. e non per ultimo, smascherare chi trama alle vostre spalle.

LEONE

La settimana si apre sotto i migliori auspici .. per concludersi sotto il segno di una vera e propria rivincita ! Complice una sfavillante Luna, dapprima dai Gemelli (lunedì, martedì e mercoledì), dopodiché nel segno (sabato e domenica), che lascia ben sperare in un rigenerante momento per uscire dai momenti NO. Ascoltate i suoi propizi messaggi, se volete favorire la spensieratezza nella vostra vita. Ma le sorprese non sono finite qui ! La settimana da il suo benvenuto a una straordinaria messaggera di amore e di pace : Venere dall’Ariete ! La Stella dell’amore, è il top, per controbattere quell’antipatico Saturno contro che non vuole smetterla di far lievitare le incomprensioni e sfidarvi con estenuanti prove. Vi fornirà tutta l’energia necessaria, per proteggere e rinforzare tutto ciò che volete migliorare. Grazie a lei, troverete anche la forza, per lasciare andare al suo inevitabile destino, tutto ciò che non merita più un bel niente. La complicità nella coppia, riacquista il suo perfetto mordente. Per chi è solo, ci sono delle inaspettate opportunità che lasciano ben sperare in un magico incontro .. forse dal sapore esotico. Idem nel lavoro ! Dopo aver fatto il punto della situazione, preparatevi a ripartire alla grande. Le idee si moltiplicheranno, così come le buone opportunità per metterle in pratica. La vostra mente sarà attratta da nuovi obiettivi .. che profumano di rivincita.

VERGINE

Marte che litiga animatamente con la Luna in Gemelli (lunedì, martedì e mercoledì), tenterà di rendere i rapporti con le persone che fanno parte della vostra vita un pochino complicati, se non difficili .. perché rischia di scatenare una qualche conflittualità, perlopiù senza seri motivi. Il rischio è che si può passare dalla ragione .. al torto ! Queste dispettosissime Stelle – se non gestite con la dovuta diplomazia (e pazienza) – possono spingervi a reagire in modo fin troppo difensivo .. forse per non essere attaccati. Potreste addirittura sentirvi minacciati da qualcuno, che nemmeno si sogna di farlo. Non permettete all’insicurezza del momento di ingigantire le provocazioni ! Sfruttate, invece, queste impegnative sollecitazioni, per conoscervi meglio .. magari incominciando ad addolcire i lati più spigolosi della vostra personalità. Questa può essere davvero un’irripetibile opportunità per farlo ! Dopodiché, affidatevi alla rigenerante Luna dal Cancro (giovedì e venerdì), che farà di tutto per farvi riscoprire un modo tutto nuovo di donare e ricevere amore ! Grazie a lei, avrete modo di ristabilire il giusto ordine nella confusione che si è venuta a creare .. e rimediare a qualche vostra indelicatezza di troppo. Idem nel lavoro ! La prima parte della settimana è da prendere con le pinze, perché nasconde il rischio di vedere nei vostri collaboratori, solo dei nemici .. pronti a rubarvi la scena. La Luna dal Cancro, può essere decisiva per “perfezionare” il gioco di squadra .. rendendolo più incisivo e produttivo.

BILANCIA

La settimana si apre sotto il segno della spensieratezza! Complice la frizzante Luna dai Gemelli (lunedì, martedì e mercoledì), che vi invita a ricercare il relax .. e a circondarvi di persone allegre. Grazie a lei, sarete ispirati a fortificare la fiducia in voi. Sì, perché questa Luna può aiutarvi, da subito, a controbattere le maliziose, ma non pericolose, provocazioni della dispettosa Venere dall’Ariete. La Stella dell’amore, diventa strategica per individuare chi o cosa vi trattiene dall’essere felici ! La Luna storta dal Cancro (giovedì e venerdì), ci metterà del suo, portando in superficie le interferenze e le incomprensioni che osano scalfire il quieto vivere .. non per penalizzarvi, ma per permettervi invece di scioglierle, una volta per tutte. La strepitosa Luna che si illumina dal Leone (sabato e domenica), si rivelerà un efficace toccasana per trionfare sulle avversità .. reali o presunte che siano. Grazie a lei, trascorrerete un fine settimana indimenticabile .. in compagnia della vostra dolce metà o di chi vi fa stare bene. Nel lavoro, saranno le molteplici giornate favorevoli che la settimana vi concede a permettervi di trionfare nella gestione degli impegni. Il complice Mercurio, straordinario messaggero di buone nuove dai Gemelli, si rivelerà decisivo per le nuove scelte di percorso. Vi metterà nella condizione di trovare le persone giuste .. che possono concretamente aiutarvi a mettere in pratica le vostre aspettative.

SCORPIONE

Le Stelle vogliono mettersi d’accordo per rendervi intraprendenti nel corteggiamento .. senza dimenticarsi anche di chi vuole credere (o ricredere) nell’amore ! Vi siete accorti che i complimenti nei vostri confronti sono aumentati ? Complice di tutto questo è Marte che, dai Pesci, vi rende più belli, attraenti, carismatici .. e irresistibili agli occhi di chi vi guarda ! Grazie a lui, sarete motivati a esprimere l’amore e l’affetto con più disinvoltura (e più audacia) .. e chi ha il privilegio di riceverlo, non potrà esimersi nel ricambiarvi con la stessa intensità. La super Luna dal Cancro (giovedì e venerdì), oltre a risplendere di incantata magia .. si rivelerà un vero e proprio talismano, pronto ad aiutarvi a controbattere quel dispettoso Saturno contro, con tutte le sue demotivanti prove. Vi suggerirà cosa è meglio fare, per sciogliere le incomprensioni e risolvere le problematiche che minacciano le relazioni. Approfittatene, perché subito dopo, la Luna storta dal Leone (sabato e domenica), vi spronerà – se non vi obbligherà – a fare un ulteriore “prova del nove” su tutto ciò che è una relazione a due. Idem nel lavoro ! La gestione degli impegni sarà portata avanti da una produttiva voglia di mettersi in luce. Puntate tutto sulle due giornate favorevoli che vi spettano, per rilanciare azzeccate iniziative. Dopodiché tirate i remi in barca, perché l’ambiente di lavoro rischia di farsi ostile .. e la tentazione di battibeccare sarà irresistibile.

SAGITTARIO

Nonostante c’è la super Venere a proteggervi dall’Ariete, la settimana parte sottotono ! Complice il dispettoso conflitto astrale che si viene a creare tra Marte contro dai Pesci e la Luna storta dai Gemelli (lunedì, martedì e mercoledì), che mette l’accento su ciò che non funziona come dovrebbe .. alimentando stress e insoddisfazione. Sotto queste sollecitazioni stellari, è facile riscoprirsi aggressivi, scontenti e brontoloni .. in particolar modo nei confronti delle persone che vivono con voi, partner in primis. Fate i bravi e lasciate passare la turbolenza. Il rischio di arrivare a pensare addirittura a una separazione .. è davvero alto. Se riuscite a gestire questo surplus di energie a “fior di pelle”, sarete capaci di tirare fuori tutto il malcontento, reale o presunto, che si è venuto a creare .. e decidere di scioglierlo definitivamente. E qui entra in gioco la riappacificante Luna dal Leone (sabato e domenica), che, con la complicità della Stella dell’amore, farà di tutto per stemperare gli animi bollenti, aiutandovi a ristabilire il giusto feeling .. con l’ambiente circostante. Il fine settimana si annuncia a dir poco indimenticabile .. sotto tutti i punti di vista ! Per chi è solo, ci sono delle super premesse per incontrare una persona speciale. Idem nel lavoro ! La prima parte della settimana si annuncia “rovente”, soprattutto dove c’è già del malessere che genera incomprensioni. La pazienza sarà indispensabile, se non volete mandare in fumo le buone occasioni o compromettere le collaborazioni.

CAPRICORNO

Chi nasce Capricorno, è riflessivo, diffidente e tremendamente selettivo .. quando si parla d’amore. Per questo, spesso e volentieri, viene accusato di aver paura dei sentimenti .. ma, invece è tutto il contrario. Il Capricorno, quando ama .. ama sul serio ! Con Marte al vostro fianco, dai Pesci, sarà impossibile resistere al richiamo dei sensi ! Anche se la settimana non offre giornate eclatanti, su cui fare totale affidamento .. ed è arrivata una Venere contraria dall’Ariete, che vuole dire la sua, intromettendosi nella vostra vita .. la vostra rinomata riservatezza caratteriale lascerà il posto ad un’ardimentosa audacia, che promette indimenticabili complicità. La Luna storta dal Cancro (giovedì e venerdì), vi aiuterà a lasciarvi andare .. un pochino di più ! Grazie a lei, potreste addirittura diventare amorevoli, sdolcinati e particolarmente premurosi .. molto di più, di quello che per natura siete. Approfittatene per far vedere ai vostri cari che non vivete solamente per il lavoro. Per chi è solo, ci può essere un inaspettato innamoramento .. il classico colpo di fulmine ! Nel lavoro, potete contare su una promettente sinergia astrale che promette inaspettati incontri e propizie circostanze .. che possono aprire fortunate trattative di affari. Vi sarà difficile rimanere inattivi ! Le Stelle vi offrono una particolare lucidità che si rivelerà proficua per andare subito al nocciolo della questione .. e risolverla prontamente.

ACQUARIO

La settimana si apre sotto il segno dell’amore ! Complice una sbarazzina Luna dai Gemelli (lunedì, martedì e mercoledì), che lascia ben sperare in un super momento per amare .. e lasciarvi amare. E non è finita qui ! La settimana da il suo benvenuto all’ardimentosa e quanto mai propizia Venere, che entra in Ariete ! La Stella dell’amore, si farà in quattro, per proteggervi dalle incertezze, favorire un momento a dir poco rigenerante .. e aiutarvi a far ringiovanire la vostra vita affettiva e amorosa. È probabile che possiate risultare molto meno “inafferrabili”, verso le persone che fanno parte della vostra vita .. e quindi più predisposti a soffermarvi di più sugli obblighi e sulle responsabilità delle vostre relazioni. Cogliete l’attimo per “svecchiare” la vostra vita : vi permetterà di tirare fuori tutta la sensibilità, la cordialità e la simpatia, che vogliono uscire allo scoperto. Sarete accomodanti con tutti .. anche con chi vi stava sulle scatole. Per chi è solo, questa spumeggiante Luna è una vera e propria miniera di sorprendenti opportunità ! Occhio alla dispettosa Luna dal Leone (sabato e domenica), che porta con sé un po’ di turbolenza .. che però non dovrebbe far danni. Nel lavoro, le giornate favorevoli che vi saranno concesse, sono perfette per fare progetti, stilare programmi e prendere importanti decisioni. Gli obiettivi si fanno più nitidi nella mente .. e lo farete capire a tutti quelli che lavorano o collaborano con voi.

PESCI

Avere Marte “sulla pelle”, vuol dire risvegliare (prepotentemente) il desiderio di amare .. e lasciarsi amare ! Ma con la dispettosa Luna che apre la settimana dai Gemelli (lunedì, martedì e mercoledì), si rischia di strafare .. e pretendere troppo ! Sarete ugualmente iperprotettivi verso le persone che fanno parte della vostra vita. Ma per una parola fuori posto, tutto l’amore e la dedizione possono trasformarsi, in un battito di ciglia, in veri e propri battibecchi .. soprattutto per stupidate. Occhio a non fraintendere i consigli e le opinioni di chi vive con voi come se fossero delle insindacabili imposizioni. Per fortuna, questo è un conflitto astrale di breve durata ! Fate i bravi, e affidatevi speranzosi sull’altra Luna, decisamente più pacifista e per niente battagliera, che arriva subito dopo dal Cancro (giovedì e venerdì), per riprendere quota. Grazie a lei, vi sarà più facile ritornare ad essere incontrastati protagonisti della vostra vita .. e padroni della vostra felicità ! La complicità nella coppia, riacquista il suo perfetto feeling. E per chi è solo, ci possono essere delle gradite sorprese .. che lasciano ben sperare in un intrigante e insaziabile innamoramento. Nel lavoro, è un buon momento per concentrarvi su un ambizioso progetto. Fatelo, sfruttando le giornate favorevoli che vi spettano .. perché fra pochi giorni Giove, la Stella della Fortuna, vi lascia ! In ogni caso, farete vedere a tutti chi siete e che cosa sapete fare .. suscitando consensi e ammirazione.

