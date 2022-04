L’oroscopo da lunedì 11 a domenica 17 aprile 2022. Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti.

ARIETE

La settimana si apre sotto i migliori auspici ! Complice una super Luna dal Leone (lunedì e fino alle 16.00 di martedì), che farà di tutto per regalarvi una promettente ventata di armonia, benevolenza e amorevolezza. La complicità nella coppia, si arricchirà di inebrianti emozioni e rassicuranti conferme. Per chi è solo, ci possono essere delle irripetibili opportunità .. che lasciano ben sperare. Questa Luna, può essere particolarmente strategica se volete recuperare una relazione che è in crisi .. cooperando, ovviamente col vostro impegno, a favorirne la rinascita. Non fatevi scappare l’opportunità, perché poi avrete a che fare con un’insidiosa Luna che si fa Piena dalla Bilancia (venerdì e sabato), che tenterà di riportare a galla il malcontento, ingigantire le incomprensioni, fomentare i sensi di colpa .. e allontana le intenzioni di dare il via alla riconciliazione. Sotto il suo tiro, sarete più esigenti e intransigenti, verso voi stessi .. figuriamoci con chi avete davanti ! Sfruttatela, per scoprire cosa non funziona come dovrebbe .. per poi, porvi il rimedio più indicato. Nel lavoro, puntate il tutto per tutto sull’inizio della settimana, se volete trasformare un’intuizione in un’azzeccata e redditizia iniziativa. Dopodiché, cercate di esigere la massima chiarezza negli accordi, onde evitare clamorosi abbagli .. che non portano a niente di costruttivo.

TORO

La settimana si apre sotto il segno del sospetto e della gelosia ! Complice la Luna storta dal Leone (lunedì e fino alle 16.00 di martedì), che tenterà di ingarbugliare l’armonia nella convivenza .. mandando in tilt l’affiatamento col partner. Fate scivolare le provocazioni .. perché se le fomentate, si rischia di innalzare delle insormontabili barriere che non facilitano affatto i dovuti chiarimenti. Aspettate che passi la tempesta ! Infatti, subito dopo, grazie alla rassicurante Luna dalla Vergine (dalle 16.00 di martedì, mercoledì e giovedì), riacquisterete la serenità perduta. Grazie a lei, avrete modo di far ringiovanire la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita .. nonché sciogliere le incomprensioni che si sono venute a creare. Venere che vi ispira e protegge dai Pesci, vorrà dire la sua .. facilitando oltremodo le intenzioni volte a recuperare quel rassicurante (e sensuale) affiatamento, che a voi piace tantissimo. Domenica, preparatevi a festeggiare (due volte) la Pasqua .. perché porta in dono un graditissimo regalo : la dipartita stellare di Marte contro, che finalmente la smette di complicarvi la vita ! Nel lavoro, avrete modo di elaborare una vera e propria rinascita professionale, grazie anche alle persone giuste che potranno offrirvi un concreto aiuto .. e questa è una sincera promessa di Mercurio – che da lunedì, vi sostiene – dal vostro segno. Sfruttate le giornate favorevoli .. perché profumano di Fortuna !

GEMELLI

La settimana si apre con i migliori auspici .. per proseguire sotto il segno dell’amore ! Complice di tutta questa promettente magia è la Luna .. dapprima dal Leone (lunedì e fino alle 16.00 di martedì), dopodiché quando si fa Piena dalla Bilancia (venerdì e sabato) .. che vi suggerisce cosa dovete fare per riscoprirvi felici e appagati. La complicità nella coppia, si inebrierà di romanticismo .. per rinforzarsi nell’erotismo. La Luna Piena si rivelerà un efficace talismano, per chi è solo e vuole incontrare l’amore ! Nel frattempo, occhio alla dispettosa Luna che vi sfida dalla Vergine (dalle 16.00 di martedì, mercoledì e giovedì), perché le tenterà tutte per scardinare le buone intenzioni .. innescando mal contento e alimentando battibecchi. Ci riuscirà .. solo e se, la vostra unione traballa nella rispettiva complicità .. e la tentazione di andare altrove a ricercare l’appagamento, prende il controllo. Per le unioni solide, l’affiatamento col partner si colorerà di insaziabile, sensuale e inebriante trasgressione. Nel lavoro, le giornate favorevoli che la settimana vi offre, sono congeniali per chiudere interessanti accordi, proporre fruttuose trattative di affari, stringere nuove alleanze .. e trasformare una delle vostre originali trovate in un redditizio raccolto. Se giocate bene le opportunità che vi spettano, vi sarà più facile prendervi delle belle rivincite .. soprattutto su chi ha tentato di ostacolarvi.

CANCRO

Grazie alla dolcissima e rassicurante Venere dai Pesci, vi sentirete più liberi a esprimere emozioni e sentimenti ! La sincerità, si rivelerà uno degli ingredienti principali .. per far ringiovanire le vostre relazioni. La complicità nella coppia, si rinforzerà nella sensualità .. rinnovandosi nelle certezze e nelle promesse. L’affiatamento con gli affetti e gli amici di sempre, incontrerà una rigenerante ventata di altruismo. Non vi risparmierete nel farli sentire unici, speciali e indispensabili ! Ma, dovrete aspettare i giorni più propizi che vi spettano .. per mettere in pratica tutta questa incantata magia .. Si parte con la congeniale Luna che vi sorride armoniosa dalla Vergine (dalle 16.00 di martedì, mercoledì e giovedì), che farà di tutto per colorare le vostre giornate di rassicuranti emozioni. Approfittatene per organizzare una piacevole gita fuori casa .. magari per andare a trovare chi non vedete da tempo. Occhio, quando la Luna si fa Piena dalla Bilancia (venerdì e sabato), perché cercherà di mandare in tilt le buone intenzioni .. gonfiando forse qualche problematica che proviene dal privato, dalla famiglia. Fate i bravi .. e aspettate che passi il temporale. Infatti, domenica è perfetta per festeggiare una magica Pasqua .. ricca di spensieratezza e generosa di sorprese. Nel lavoro – grazie a Mercurio, efficace messaggero di buone nuove dal Toro – riuscirete a trovare le risorse, le opportunità e le persone giuste .. per trionfare nella gestione degli impegni.

LEONE

Finalmente ! Le tribolazioni hanno le ore contate ! La settimana si apre sotto il segno della speranza .. per concludersi con una graditissima sorpresa ! Complice la super Luna, dapprima nel vostro segno ( lunedì e fino alle 16.00 di martedì), dopodiché quando si fa Piena dalla Bilancia (venerdì e sabato), che lascia ben sperare in un generoso momento di ripresa .. in tutto e per tutto ! Approfittatene per fare pace con la vita .. e con chi magari avete maltrattato. La complicità nella coppia, riacquista il suo giusto mordente .. fino a rinforzarsi nella rispettiva comprensione. La vostra generosità d’animo, si “riattiva” al meglio : non vi risparmierete nel fare sentire uniche, speciali e indispensabili le persone che fanno parte della vostra vita ! Per i cuori solitari, sono tante le opportunità per andare alla ricerca di un amore speciale. Preparatevi a festeggiare la Santa Pasqua .. con tante bollicine ! Nell’uovo troverete un graditissimo regalo .. che vuole riaccendere il buonumore, rinforzare i buoni sentimenti e potenziare la fiducia nel domani : Marte contro, che fa le valigie, per traslocare altrove .. dove non farà più danni ! E qui c’è tanto da festeggiare ! Nel lavoro, dopo aver fatto il punto della situazione sul da farsi, avrete modo di rilanciare azzeccate iniziative e mettere in pratica redditizie ispirazioni .. il buon raccolto non si farà attendere. Giocate bene le vostre carte .. nell’aria c’è un’inebriante profumo di rivincita !

VERGINE

La birbante collocazione astrale di Venere dai Pesci, non è poi così male come appare, anzi .. Se decifrata al meglio, rappresenta un eccellente stimolo per far ringiovanire la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita. La complicità nella coppia, si arricchirà di intrigante e inebriante sensualità. Ma se, invece, viene interpretata diversamente, può scatenare un’irrefrenabile curiosità, che potrebbe spingervi a fare come le farfalle .. che non vedono l’ora di volare di fiore in fiore. Questa Venere avrà partita vinta, soprattutto, su chi è imprigionato in uno stile di vita che fa acqua da tutte le parti. In questo caso, il desiderio di andare a cercare altrove lo svago e il piacere .. si farà irresistibile. State attenti a non cadere dalla padella .. nella brace ! Affidatevi sempre al vostro indiscusso buon senso .. vi aiuterà a prevenire ulteriori delusioni e a scansare le magagne. Occhio a non strafare ! Aspettate la meravigliosa Luna dallo Scorpione (domenica), che illumina la Pasqua di benevolenza e spensieratezza. Festeggiatela, come si deve, in compagnia di chi vi fa stare bene. Nel lavoro, la Luna nel vostro segno (dalle 16.00 di martedì, mercoledì e giovedì), è a dir poco perfetta per stilare nuovi progetti, da inaugurare al più presto. Tutto ciò che è collegato con altre città, l’estero o il mondo dei social .. avrà un effetto sorprendentemente produttivo. Ma anche qui, occhio .. a non peccare di ingenuità !

BILANCIA

La perfetta alchimia astrale che si viene a creare dalla Luna, dapprima dal Leone (lunedì e fino alle 16.00 di martedì), dopodiché quando si fa Piena nel vostro segno (venerdì e sabato), si rivelerà particolarmente propizia per permettervi di assaporare un universo di piacevoli complicità .. in un unico abbraccio. La complicità nella coppia, si potenzierà nella rispettiva fiducia. Non è più il tempo per darla vinta ai ma, ai se e ai forse. La Luna Piena, sarà a dir poco rigenerante .. in quei legami che tengono botta. In questo caso, la vigorosa energia che emana .. si rivelerà un vero e proprio toccasana, che vi permetterà di innamorarvi dell’amore ! Ma, se invece siete intrappolati in una relazione che spegne l’entusiasmo o condiziona il libero arbitrio .. la musica cambia. Ecco allora, che potrebbe essere un’impresa titanica far conciliare la ragione con il sentimento. Fate i bravi, se non volete rovinarvi la Pasqua .. che invece vuole essere armoniosa e spensierata. Per chi è solo, i nuovi amori si preannunciano interessanti e rivitalizzanti .. ma potrebbero anche rivelare una certa instabilità. Nel lavoro, la prima parte della settimana è strategica per potenziare il gioco di squadra .. nel tentativo di renderlo efficiente e produttivo. La seconda parte della settimana, invece, può regalarvi le soddisfazioni che cercate .. ma dipende solo da voi. Le energie sono al top ! Cercate di indirizzarle sapientemente su un obbiettivo preciso.

SCORPIONE

La dispettosa Luna sorta dal Leone (lunedì e fino alle 16.00 di martedì), che apre la vostra settimana, lascia presagire una certa maretta .. che mal si addice al sereno andamento delle vostre vicende affettive e sentimentali. Sarà vietato cadere nel sospetto e dare partita vinta alla gelosia ! Ma per fortuna, nel Cielo c’è una super Venere che vi protegge dai Pesci .. che vi aiuterà a controbattere le provocazioni e a stemperare i dispetti. La Stella dell’amore – generosamente potenziata da Giove – sarà una “manna” per i sentimenti, gli affetti e le amicizie ! Ma non è tutto. Marte contro, fra pochissimi giorni, smette di martoriarvi con tutte le sue estenuanti prove .. per trasformarsi in un rigenerante amico (anche lui, dai Pesci), pronto a difendervi a spada tratta, da tutte le insidie ! Questo fantastico intreccio di Stelle, non solo vi aiuterà a non complicarvi l’esistenza .. ma vi regalerà anche tutte quelle propizie ispirazioni che possono aiutarvi a riprendere in mano le redini della vostra vita. Festeggiate la Pasqua .. con tante bollicine. Ma non dimenticatevi anche di festeggiarvi, come si deve .. per tutte le prove che, più volte, hanno tentato di mettervi a KO. Nel lavoro, la super Luna dalla Vergine (dalle 16.00 di martedì, mercoledì e giovedì), è provvidenziale per snellire la gestione degli impegni .. e trasformare un’azzeccata intuizione, in soldi !

SAGITTARIO

La settimana si apre sotto il segno dell’amore ! La Luna dal Leone (lunedì e fino alle 16.00 di martedì), lascia ben sperare in un inebriante momento .. per colorare la complicità con la persona prescelta di intrigante, suggestiva e insaziabile trasgressione. Venere, fa lievitare il desiderio di stare in casa e in famiglia .. a tal punto, da spronarvi ad organizzare una piacevole cenetta con gli affetti e gli amici di sempre. La dispettosa Luna dalla Vergine (dalle 16.00 di martedì, mercoledì e giovedì), contribuirà a farvi trascorrere più tempo con i vostri cari .. lontano dallo stress. Cogliete l’attimo per dedicarvi ad una sana introspezione .. vi permetterà di offrire a chi amate, il meglio ritrovato di voi stessi. Le iniziative volte a “migliorare” il vostro habitat, saranno benvenute. La Luna che si fa Piena dalla Bilancia (venerdì e sabato), porta con sé una piacevole ventata di disponibilità .. che vi renderà più socievoli, affettuosi premurosi e contenti. Utilizzatela, per rigenerare la complicità con chi vive con voi. Se, invece, vi ostinate a rimanere fermi nelle vostre convinzioni .. non riceverete un bel niente. A Pasqua, l’idea di ritagliarvi qualche ora per stare in compagnia di chi vi fa stare bene, per godervi spensierati momenti di pura complicità .. non si rivelerà sbagliata, anzi .. Per chi è solo, le giornate favorevoli offrono una vera e propria miniera di opportunità. Nel lavoro, la fiducia nelle vostre potenzialità vi guiderà a sperimentare nuove scelte di percorso .. ma occhio, a non peccare di superbia e ingenuità !

CAPRICORNO

Nel vostro Cielo, c’è un perfetto mix di Stelle, che pretende di “scongelare” il vostro riservatissimo desiderio di emozioni ! La leader di questa missione è Venere dai Pesci. La Stella dell’amore, vuole essere una vera e propria garanzia di spensieratezza. Grazie a lei, la complicità nella coppia, si arricchirà di sensuali ispirazioni .. da sperimentare al più presto ! Negli affetti, non vi risparmierete nel prendervi cura di loro .. provvedendo a tutte le loro esigenze. La congeniale Luna che vi fa l’occhiolino dalla Vergine (dalle 16.00 di martedì, mercoledì e giovedì), ci metterà del suo .. per inebriarvi di quel tantino di audacia in più, che serve per travolgere di coccole e di baci la persona che merita tutta la vostra dedizione. Per chi è solo, questa Luna porta una marea di opportunità (forse dei veri e propri colpi di fulmine, a ciel sereno), che lasciano ben sperare nell’incontro magico del Destino. Occhio alla Luna Piena dalla Bilancia (venerdì e sabato), che tenterà di ingarbugliare tutto il bello e il buono che avete assaporato, fin qui. Sfruttatela, invece, per scoprire cosa non funziona come dovrebbe .. e ovviamente, adoperarvi per porvi rimedio. Pasqua, è perfetta per fare il pieno di rigeneranti conferme .. avvolti dall’affetto della famiglia e circondati dalla stima degli amici. Nel lavoro, le Stelle lasciano intravedere un fertile terreno per seminare nuovi progetti .. le giornate favorevoli, faranno il resto !

ACQUARIO

La Luna storta dal Leone (lunedì e fino alle 16.00 di martedì), vi esorta (o meglio, vi obbliga) a scoprire cosa non funziona come dovrebbe. L’atmosfera si profila un pochino agitata. Ma se viene affrontata per il verso giusto, si rivelerà costruttiva, decisiva e forse anche liberatoria .. sotto tutti i punti di vista. Le responsabilità si moltiplicano. Cogliete l’attimo, per proteggere ciò che le può favorire, al meglio .. nonché allontanare ciò che, invece, le ingarbuglia. Infatti, questa Luna, concorrerà a portare a galla quelle relazioni che non fanno il vostro bene : o le stravolgete, per farle resuscitare in una luce rinnovata .. oppure lasciatele andare al loro inevitabile Destino, senza rimpianti. Questo, esige da voi, il severo, ma saggio, Saturno nel segno ! Dopo aver fatto piazza pulita di tutto ciò che non vi fa più stare bene .. potrete confortarvi con la super Luna che si fa Piena dalla Bilancia (venerdì e sabato). Grazie a lei, vi sarà più facile trattare con tutti .. anche con le persone più ostinate. Questa magica Luna Piena, porta con sé un eccellente presagio di rinascita. Non fatevelo scappare ! E già che ci siete, sfruttatela per organizzare un bel viaggetto, magari per festeggiare la Pasqua .. in compagnia di chi vi fa sorridere di spensieratezza. Nella gestione degli impegni, c’è da mettere in preventivo un qualche inspiegabile rallentamento che tenterà di ingarbugliare i risultati che aspettate. Fate il punto della situazione .. per ripartire più forti e consapevoli di prima !

PESCI

Che dire !? Con Venere, Giove e Nettuno al vostro servizio .. il vostro sensuale desiderio di emozioni si manifesterà in tutto il suo splendore ! E anche se la settimana non concede delle giornate eclatanti, avrete modo di scoprire un universo di magiche e goderecce emozioni .. da condividere in un unico abbraccio. La complicità con il partner, pretenderà di incendiarsi nell’intrigante, passionale e inebriante gioco della trasgressione ! Non vi risparmierete nel far sentire speciali e indispensabili le persone che fanno parte della vostra vita .. avvolgendole con generose premure e ineccepibili manifestazioni di affetto. La Luna storta dalla Vergine (dalle 16.00 di martedì, mercoledì e giovedì), non rappresenta una minaccia, anzi .. Vi aiuterà a trovare la forza necessaria per spezzare l’incantesimo dei ricordi spiacevoli, delusioni comprese, che magari vi legano ancora al passato .. per permettervi di dare il via a una vera e propria rinascita ! La super Luna dallo Scorpione, che illumina la vostra Pasqua, porta in dono una quantità industriale di armonia e spensieratezza .. da regalare con chi è meritevole. Nel lavoro, il buon Mercurio dal Toro, non solo si darà un gran da fare per prepararvi il terreno giusto, per seminare le iniziative e i progetti .. ma concorrerà anche a risvegliare le intuizioni più azzeccate. Attenzione !! Venerdì, arriva pure Marte nel segno .. che vi darà tutto il suo sostegno.

