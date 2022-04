Le previsioni del consulente astrologico

L’oroscopo da lunedì 4 a domenica 10 aprile 2022. Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti.

ARIETE

Le Stelle “rivitalizzano” il desiderio di emozioni ! Complice una super Luna, dapprima dai Gemelli (martedì, mercoledì e giovedì), dopodiché dal Leone (domenica) .. che farà di tutto per migliorare la situazione affettiva e rinforzare quella amorosa. Grazie a lei, non solo sarete motivati a favorire l’armonia, la complicità e la spensieratezza .. ma sarete anche sostenuti nell’alleggerire i problemi e sciogliere le incomprensioni. Approfittatene per fare una vera e propria scorpacciata di coccole .. e tentare una rigenerante riconciliazione, sempre se ne vale la pena. Per i cuori solitari, ci possono essere delle ottime opportunità – soprattutto domenica – per trasformare un’incontro in un’appagante storia d’amore. Fate i bravi, quando nel frattempo la Luna diventa mal mostosa dal Cancro (venerdì e sabato), perché tenterà di alimentare i battibecchi, amplificare le incomprensioni .. e rendervi addirittura di cattivo umore per una qualche preoccupazione in più che proviene da o per la casa. Niente panico, alla mal parata si tratterà solo di poche ora di agitazione .. e nulla più. Nel lavoro, la gestione degli impegni subirà una bella accelerazione .. con esiti molto costruttivi e produttivi. Sarà un’impresa ardua limitare la vostra inesauribile determinazione e controbattere il desiderio (o meglio la voglia) di rivincita. Saranno le giornate favorevoli che vi spettano a scandire il successo che meritate. Potenziate il gioco di squadra!

TORO

Protagonista assoluta di questa settimana sarà Venere, che finalmente molla la presa dall’Acquario, per diventare una rassicurante amica dai Pesci ! La Stella dell’amore, “punta” a rinvigorire il vostro insaziabile desiderio di emozioni .. lasciando ben sperare in un rigenerante momento di ripresa, sotto tutti i punti di vista. I primi ad esserne beneficiati, saranno i nati nella 1° decade, che incominceranno ad assaporare un’atmosfera ricca di gratificanti complicità e generosa di rassicuranti conferme. Per gli altri, ci vorrà ancora un pizzico di pazienza ! Ma nel vostro Cielo – soprattutto per chi è nato nel mese di Maggio – c’è ancora un Marte contrario e contrariato dall’Acquario, che sembra non smettere di punzecchiare il vostro orgoglio .. obbligandovi a prendere di petto tutto ciò che non gira come dovrebbe. Lunedì, venerdì e sabato .. sono le giornate migliori che vi possono capitare .. per rinforzare la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita .. nonché per stemperare gli animi accesi .. e tentare di sbrogliare la matassa. Occhio a domenica, perché farà lievitare le paturnie, risvegliando le delusioni che appartengono al passato : non cadete nel suo tranello ! Nel lavoro, la gestione degli impegni si preannuncia ancora un pochino frenetica e snervante. Puntate sulle giornate favorevoli che vi spettano, per “ristrutturare” i progetti .. e far cambiare opinione a chi si oppone alle vostre idee.

GEMELLI

L’armonioso e rigenerante sostegno astrale della Luna .. dapprima nel vostro segno (martedì, mercoledì e giovedì), dopodiché dal Leone (domenica) .. lascia intravedere un favorevole momento per brindare alla spensieratezza ! La complicità con le persone che fanno parte della vostra vita, si arricchirà di armonia .. e con la persona amata si profila un suggestivo feeling. La vostra attenzione sarà perlopiù attratta dal desiderio di stringere più amicizie. Le iniziative indirizzate a concedervi una scampagnata .. far visita ai parenti, che non vedete da tempo .. nonché organizzare una vera e propria rimpatriata con i vecchi compagni di scuola o di infanzia .. saranno benvolute. Per chi è solo, ci possono essere molteplici opportunità per incontrare una persona speciale (magari proprio grazie a uno spostamento o tramite una navigazione in Internet). Fidatevi esclusivamente dell’essenza, piuttosto che farvi abbagliare dalle apparenze ! Nel lavoro, se miscelate l’ingegno alla voglia di mettervi in discussione, la gestione degli impegni si farà produttiva. Assisterete a un gran rifiorire di intuizioni .. che possono aprirvi a nuove (e azzeccate) scelte di percorso .. da inaugurare al più presto. Sfruttate le giornate favorevoli che vi saranno concesse, per “revisionare” le collaborazioni. Le buone nuove possono arrivare da altre città, l’estero o il mondo social.

CANCRO

L’ingresso di Venere dai Pesci (da mercoledì), porta con sé un favorevole momento per appianare le incomprensioni .. quelle che continuano a nascondersi nelle vostre relazioni. Grazie a lei, sarete motivati a cercare la compagnia di chi amate per dimostrargli tutto l’amore e la dedizione che siete capaci di donare .. anche perché vi sarà (quasi) impossibile aver voglia di battibeccare. Lunedì, venerdì e sabato, sono le giornate più propizie che la settimana vi concede : sfruttatele ! Questo vuole essere un congeniale momento, per tentare una riconciliazione .. anche con chi vi sta sulle scatole. La Stella dell’amore, porta in dono un regalo davvero speciale : vi farà capire quanto avete bisogno di avere qualcuno al vostro fianco, per riscoprirvi appagati e completi .. come desiderate e sperate. Per chi è solo, ci possono essere delle felici premesse che lasciano ben sperare in un incontro piacevole. Scegliere di isolarsi, significherà alimentare la sensazione di vuoto e solitudine. Nel lavoro, la gestione degli impegni potrebbe incontrare un qualche inspiegabile rallentamento, dovuto principalmente dalla sua NON perfetta organizzazione. Forse siete stressati .. o forse c’è qualcuno che mette in discussione le vostre idee. Niente panico, riuscirete ad appianare le interferenze, a dimostrare l’affidabilità del vostro operato .. e a portare a casa i risultati sperati. Se non volete alimentare le ansie, circondatevi di collaboratori efficienti e volenterosi .. e state alla larga da chi si lamenta per ogni stupidata.

LEONE

La settimana – facendo finta che lunedì non esiste – si preannuncia meno tortuosa .. fino a diventare più armoniosa ! Il Sole che vi protegge dall’Ariete, è perfetto per vivacizzare la complicità nella coppia .. e riscaldare l’intesa con gli affetti. Le giornate migliori, ve le regala una rigenerante Luna, dapprima dai Gemelli (mercoledì, giovedì e venerdì), dopodiché dal vostro segno (domenica) .. che le tenterà tutte, per cercare di liberarvi dagli ostacoli e dalle interferenze .. che ruotano introno a voi ! Venere contraria dall’Acquario, ha le ore contate. Ma nel Cielo, c’è ancora un battagliero Marte (che coinvolge soprattutto chi è nato nella 3° decade), che sembra non aver altro di meglio da fare che continuare a suscitare stress e malcontento .. spingendovi a scappare a gambe elevate dalle responsabilità. Questo Marte, l’avrà vinta solo dove non c’è più armonia e rispetto ! Se riuscite a decifrare le sue temute, ma costruttive, intenzioni .. vi sarà data una di quelle irripetibili opportunità per “revisionare” quei rapporti che devono essere revisionati .. nonché chiudere quelli che hanno esaurito ogni speranza di ripresa. Per chi è solo (o è uscito malconcio da qualche delusione), ci possono essere delle propizie opportunità per conoscere nuova gente .. magari sarà proprio lì, che troverete l’amore di una vita ! Nel lavoro, c’è ancora un pochino di baruffa nell’aria .. ma grazie all’efficiente Mercurio – straordinario messaggero di buone nuove, dall’Ariete – vi sarà più facile scoprire cosa fare per sbloccare le situazioni che fanno fatica a riprendersi.

VERGINE

La settimana parte col botto ! Se poi riuscite a contrastare le provocazioni e le tentazioni che potrebbero affacciarsi nei giorni a seguire, si chiuderà ancor meglio. Complice una sfavillante Luna, dapprima dal Toro (lunedì), dopodiché dal Cancro (venerdì e sabato), che non vede l’ora di inebriarvi di armonia, stemperare gli animi fumantini .. e caricarvi di passione. Grazie a lei, non solo avrete modo di trascorrere piacevoli, spensierati e rigeneranti momenti, in compagnia di chi amate .. ma vi permetterà anche di conquistare punti preziosi. Questi punti preziosi, vi serviranno quando la dispettosa Luna, sfidandovi dai Gemelli (martedì, mercoledì e giovedì), le tenterà tutte, per cercare di mandare in tilt le vostre buone intenzioni .. ingarbugliando il quieto vivere, forse per colpa di qualche preoccupazione in più, che coinvolge il lavoro o i soldi. Se cadete nel suo tranello, non solo allontanerete chi vuole rassicurarvi con il suo affetto .. ma potreste anche correre il rischio di trasformarvi in splendide farfalle, pronte a volare di fiore in fiore .. pur di scappare dallo stress. E qui entra in gioco la malandrina Venere, che iniziando il suo percorso astrale, dai Pesci .. potrebbe spingervi a creare un’illusoria sensazione di spensieratezza ! Nel lavoro, le idee si moltiplicano .. ma per metterle in pratica con il successo che meritano, dovrete fare affidamento sulle giornate propizie .. e su un ineccepibile (e collaudato) gioco di squadra.

BILANCIA

La settimana si apre sotto i migliori auspici ! Complice un effervescente Luna che vi fa l’occhiolino dai Gemelli (martedì, mercoledì e giovedì), che non vede l’ora di colorare le vostre giornate di spumeggiante spensieratezza. E grazie anche all’intercessione astrale di Marte – ancora dall’Acquario – vi sentirete in armonia con voi stessi, deliziosamente pacifici, accomodanti .. e affettuosi con tutti. La complicità nella coppia si potenzierà nel gioco della seduzione : sarà impossibile resistere al vostro fascino ! Per chi è solo, ci possono essere delle straordinarie opportunità che aprono a insaziabili coinvolgimenti erotici. I malumori e le insoddisfazioni, che quell’antipatica Luna dal Cancro porta con sé (venerdì e sabato), sembreranno non intaccare minimamente il vostro buonumore. Sarete sostenuti nell’accantonare le provocazioni, per favorire il relax e lo svago. Se invece cadete dritti nel suo tranello, diventerete antipatici, mal mostosi e pretenziosi. Puntate tutto su domenica, l’ardente Luna che vi riscalda dal Leone, è a dir poco perfetta per fare l’amore .. e non certo la guerra ! Nel lavoro, l’ingegno, la creatività e quel pizzico di fortuna in più che vi spetta nelle giornate favorevoli che la settimana vi regala .. non solo vi consentiranno di stravincere sulle interferenze .. ma vi garantiranno i gratificanti risultati che cercate. Cercate di offrire, ma soprattutto di esigere la massima chiarezza e trasparenza negli accordi .. in particolar modo, quando la Luna è storta dal Cancro.

SCORPIONE

La settimana si apre sotto il segno della sfida! Complice la Luna storta dal Toro (lunedì), che porta con sé quel malcontento, perlopiù gonfiato, che rischia di ingarbugliare il quieto vivere nella convivenza. Non cadete nel suo trabocchetto, ma sfruttatela invece per tirare fuori tutto ciò che non funziona come dovrebbe .. o chiudere una storia che ormai fa acqua da tutte le parti. Marte contrario e contrariato dall’Acquario, vi aiuterà a stroncare le delusioni ! Da Mercoledì in poi, avrete dalla vostra un’efficace messaggera di armonia e serenità : Venere dai Pesci ! La Stella dell’amore, si “attiva” per regalarvi una rigenerante botta di vita, ricca di benevolenza e carica di spensieratezza. Sarete aiutati a uscire da tutti i momenti NO .. nonché sostenuti nel tentativo di prendere in mano le redini delle vostre relazioni affettive, per darle quella sostanziale svecchiata, che si meritano di avere. Dopo aver fatto chiarezza nel vostro cuore, lasciatevi coccolare dalla rassicurante Luna dal Cancro (venerdì e sabato) .. che non vede l’ora di inebriarvi di amore, sensualità e accattivante bellezza. I cuori solitari, potranno contare su irripetibili e magiche opportunità che lasciano ben sperare nell’incontro determinante del Destino. Idem nel lavoro ! E’ vero che ultimamente siete super stressati, confusi e insoddisfatti .. ma è anche vero che incomincerete a volgere l’interesse su nuove e azzeccate scelte di percorso .. anziché difendere a tutti i costi errate prese di posizione. Il vostro infallibile intuito, si “riattiva” .. al meglio !

SAGITTARIO

Anche se la settimana non lascia intravedere delle giornate eclatanti su cui fare affidamento .. il vigoroso Marte dall’Acquario non smette di stimolare la vitalità ! Sarete perlopiù attratti da nuove sensazioni che possono coinvolgere la mente con le emozioni. Vi darete da fare per cercare il conforto e il confronto con chi può tenervi testa. La complicità nella coppia, si potenzierà nell’erotismo .. mentre l’affiatamento con gli affetti, riceverà una rigenerante botta di vita. L’entrata in scena della maliziosa Venere dai Pesci (da mercoledì), incendia il desiderio di conquista .. ma potrebbe anche tentarvi con irresistibili attrazioni. Occhio all’ingenuità ! Certo è che grazie a lei, riuscirete a dare al partner quel qualcosa in più .. che vi renderà a dir poco irresistibile ai suoi occhi. Cercate di non strafare .. magari diventando delle splendide farfalle .. che hanno una gran voglia “di esplorare altri fiori”. Per chi è solo (e libero da responsabilità), ci sono tutte le premesse per dare vita a intriganti e trasgressivi innamoramenti .. senza precedenti. Domenica, sarà per tutti, incredibilmente rigenerante .. sotto tutti i punti di vista ! Approfittatene per fare una scorpacciata di coccole .. e al limite, per rimediare a qualche marachella. Nel lavoro, grazie al prezioso messaggero Mercurio dall’Ariete, avrete modo di elaborare nuovi progetti e sperimentare azzeccate intuizioni. Ma forse è meglio aspettare la prossima settimana per metterli in pratica .. con successo !

CAPRICORNO

La settimana – tranne lunedì – non offre un granché di giornate eclatanti su cui puntare il tutto per tutto, ma non per questo vi attendono giorni tristi, anzi .. La super Luna – che apre la vostra settimana – dal Toro, è particolarmente promettente : lascia presagire un piacevole fermento nelle vostre relazioni. È quel tanto che basta, per rigenerare l’affiatamento col partner .. e dare una spinta a quei rapporti che hanno bisogno di riprendere quota. Da mercoledì in poi, grazie a Venere che inizia il suo percorso astrale dai Pesci, potrete contare su una vera e propria ventata di armonia, benevolenza e sensualità ! La Stella dell’amore, che per il momento coinvolge solo i nati nella 1° decade (fine dicembre, per intenderci), farà sì che la compatibilità possa combaciare perfettamente con la sensualità. La complicità col partner, si colorerà di accattivanti ispirazioni .. decisamente goderecce ! Sarà una missione impossibile resistere al richiamo dei sensi .. nonché ostinarvi a mantenere il controllo delle emozioni. Le riconciliazioni, laddove fosse ancora possibile tentarle, saranno più che favorite. Nel lavoro, la gestione degli impegni potrebbe risentire di una certa fiacca. Raccogliete le informazioni e le risorse che cercate .. fra pochissimi giorni, potrete contare su quelle azzeccate circostanze per metterle in pratica, con gratificante successo !

ACQUARIO

La settimana – dopo un lunedì a dir poco insipido – è perfetta per rivitalizzare il vostro disinibito desiderio di emozioni ! Venere, fra pochi giorni, vi lascia .. ma Marte continua imperterrito a regalarvi l’audacia, rinforzando il desiderio. Le unioni solide, si rinnoveranno nella complicità .. per rinforzarsi sempre più nella rispettiva fiducia. Affidatevi alla magnifica Luna che vi sostiene dai Gemelli (mercoledì, giovedì e venerdì), per trascorrere dei momenti che si annunciano a dir poco indimenticabili ! La complicità nella coppia, si inebrierà nell’erotismo. Questa intrigante Luna, può essere determinante, per chi è solo .. e ha deciso di innamorarsi dell’amore. Grazie al suo benestare stellare, vi sarà data anche la possibilità di far resuscitare quelle relazioni che sembrano non avere nessuna voglia di decollare. Starà solo a voi, saper (e voler) ricostruire le vostra felicità ! Nella vita di tutti i giorni, un particolare intreccio di Stelle vi esorta a riorganizzare la vostra personale scaletta delle priorità .. per decidere se è più importante l’indipendenza e la carriera .. oppure forse è meglio dedicarvi un pochino di più agli affetti e alla famiglia. Non temete, non sarà un’impresa ardua .. decidere ! Nel lavoro, puntate il tutto per tutto sulle giornate favorevoli che vi saranno accordate .. se volete portare a casa i risultati sperati. Chi è alla ricerca di un’occupazione seria e stabile, potrà contare su favorevoli circostanze e fortunate coincidenze.

PESCI

Le Stelle – capitanate dal super Giove che, da mercoledì, sarà raggiunto anche da Venere, entrambi assoluti protagonisti nel vostro segno – sono perfette, per trionfare in amore ! Lasciatevi abbracciare dalla Stella della Fortuna e ispirare dalla Stella dell’amore, se volete trascorrere una splendida settimana .. ricca di armonia e generosa di spensieratezza. La complicità nella coppia si inebrierà nell’intrigante e sensuale gioco della trasgressione. Con gli affetti di sempre, sarete ineccepibili .. perché vi riscoprirete protettivi e premurosi, come non mai. Festeggiate la vita .. in compagnia di chi vi merita ! La magica Luna dal Cancro (venerdì e sabato), metterà la ciliegina sulla torta, spingendovi a ricercare esclusivamente tutto ciò che vi fa stare bene. Cupido, si darà un gran da fare per sorprendere chi è solo .. e desidera innamorarsi ! Queste Stelle, sono perfette per far resuscitare una relazione che è in crisi .. o migliorare l’affiatamento in quei rapporti dove si è spento. Non adagiatevi, le cose non accadono da sole .. bisogna aiutarle ! Nel lavoro, il vostro fiuto “paranormale” si risveglia .. guidandovi verso gli affari più redditizi .. e avvisandovi, in tempo, se magari correte il rischio di inceppare in qualche magagna, che è meglio evitare. Venere, non è propizia solo in amore .. ma benedice pure il lavoro ! Le giornate favorevoli, sono a dir poco congeniali per trasformare una delle vostre intuizioni .. in un gratificante raccolto.

ARIETE martedì, mercoledì e giovedì ..

Le Stelle, lasciano intravedere un eccellente momento per stringere importanti accordi .. nonché chiudere interessanti trattative di affari. Sarete perfettamente capaci di andare dritti all’obiettivo prescelto.

CANCRO venerdì e sabato ..

Le Stelle vi offrono l’opportunità di stringere delle interessanti amicizie .. che potranno aiutarvi a realizzare ciò che vi sta a cuore.

BILANCIA martedì, mercoledì e giovedì ..

Le Stelle vogliono suggerirvi le mosse vincenti per portare a casa i risultati sperati .. nonché per trasformare un’intuizione in un redditizio raccolto.

SCORPIONE venerdì e sabato ..

La super congiunzione Venere-Giove, lascia presagire una rigenerante (e quanto mai inaspettata) botta di Fortuna !

Date retta al vostro formidabile intuito .. non ve ne pentirete !

ACQUARIO martedì, mercoledì e giovedì ..

Le Stelle, vi danno la possibilità di trasformare una delle vostre geniali trovate in un redditizio successo ! Uno spostamento, non programmato, potrebbe regalarvi ciò che state cercando.

PESCI venerdì e sabato ..

La super Luna che vi fa l’occhiolino dal Cancro, non vede l’ora di regalarvi una sorprendente intuizione .. che potrebbe, a sua volta, spingervi a sfidare la Dea Bendata

