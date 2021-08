Le previsioni segno per segno a cura di Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 2 agosto a domenica 8 agosto 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

La settimana – lunedì, martedì e mercoledì – vi spingerà a “confidarvi” con chi riponete la vostra fiducia, nel tentativo di trovare insieme la soluzione più azzeccata sul da farsi. Scoprirete che le amicizie fondate sulla reciproca lealtà si rafforzeranno sempre più. Le altre, quelle che non sono più attendibili, si indeboliranno, lasciando un vuoto che però sarà facilmente colmato dall’arrivo di nuove conoscenze .. che si riveleranno “utili”, in un secondo tempo, in particolar modo nella professione. Se dovete lavorare, avrete modo di sperimentare delle intuizioni che oltre a rivelarsi redditizie, rafforzeranno in voi l’idea che non si può avere successo da soli. Se siete alla ricerca di una nuova occupazione, potrete contare sulla spinta giusta. Il fine settimana è perfetto per fare il pieno di coccole. La complicità con il partner si potenzierà nell’insaziabile gioco della seduzione. E per chi è solo, non mancheranno le opportunità per incontrare una persona speciale.

TORO

Nel Cielo si crea una magica congiunzione astrale che lascia ben sperare in una super settimana da dedicare all’amore, al divertimento e alla spensieratezza. Con ogni probabilità, soprattutto giovedì e venerdì, vi troverete nella condizione di lasciare il disparte lo stress e le delusioni degli ultimi tempi .. per concentrarvi sul meritatissimo relax. L’idea di ritagliarvi una vacanza, anche fosse solo di un paio di giorni, sarà ben accolta. La complicità con chi amate registrerà una rigenerante impennata, perché la voglia di battibeccare lascerà il posto al desiderio di farsi le coccole. Per i cuori solitari si apre la stagione degli amori: Venere e Marte saranno ben lieti di regalarvi delle suggestive conquiste. Se dovete lavorare, la gestione degli impegni si arricchirà di ingegno e creatività .. ma concentrate la vostra inesauribile perseveranza su un obiettivo alla volta. Nel weekend, non imbronciatevi per niente se qualcosa sembra ingarbugliarsi, specialmente per delle questioni collegate alla casa .. ne va della vostra serenità.

GEMELLI

La dispettosa collocazione astrale di Venere e Marte, dalla Vergine, rappresenta una prova da superare .. ma solo e se la vostra relazione, d’amore o di amicizia che sia, non riesce più a garantirvi la serenità che vi spetta di diritto. Le Stelle vi chiederanno di dimostrare l’effettiva autenticità dei vostri sentimenti, senza tralasciare anche quelli di chi afferma di volervi bene. Sotto esame è facile riscoprirsi seccati, scontrosi e litigiosi col mondo intero. Fate i bravi e cercate invece di scoprire che cosa significa amare .. e lasciarsi amare. Se non accade nulla di buono, vuol dire che chi vi è accanto, non apprezza la vostra innata schiettezza. Idem nel lavoro. Ma la settimana, nonostante tutto, è fertile per far germogliare i vostri progetti. Se la vostra vita è sinceramente una fonte di appagamento .. non incontrerete nessuna crisi di rilievo, se non qualche vivace chiarimento che la renderà più inattaccabile di prima. Il fine settimana si annuncia indimenticabile .. sotto tutti i punti di vista. Ritagliatevi una spensierata vacanza se potete .. e lasciatevi abbracciare da Cupido, che sarà ben lieto di esaudire ogni vostra richiesta.

CANCRO

Gli amici e amanti dello Zodiaco – Venere e Marte – dalla Vergine, vi aiuteranno a ravvivare il vostro desiderio di emozioni .. facendovi vedere solo le cose belle che la vita di tutti i giorni può offrire. Di sicuro non vi risparmierete nel far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita. Vi accorgerete che le “paturnie” che, ogni due per tre, vi perseguitano, effettivamente non hanno un reale motivo di esistere .. quasi a dimenticarvi di essere così ansiosi e possessivi con chi amate. La vita di coppia si arricchirà di complicità. Giovedì e venerdì, lasciano ben sperare in una fresca ventata di appaganti novità. Sarete motivati a spezzare la monotonia, circondandovi di persone brillanti e coinvolgenti .. e lasciando a casa sua chi si lamenta per ogni stupidata. I cuori solitari, saranno più affascinanti del solito .. e decisamente meno esitanti a vivere inaspettati, intriganti e sensuali flirt. Se siete alle prese con il lavoro, la gestione degli impegni si prospetta più sbrigativa e produttiva. Sarete capaci di farvi valere nei chiarimenti e più convinti nelle vostre idee. La settimana è perfetta per potenziare il lavoro di squadra.

LEONE

Quando il Sole ritorna sulla posizione che aveva al momento della propria nascita, oltre a segnalare il periodo del compleanno, lascia presagire un strategico momento per farsi valere in un modo del tutto nuovo. Illuminati da queste Stelle, gli affetti riceveranno più attenzioni da parte vostra. La complicità con la persona amata si arricchirà di intensità, perché sarete meno assillanti e molto più protettivi del solito. Ma forse sarà con gli amici (quelli veri però) che vi sarà più facile esternare le vostre perplessità .. per trovare insieme la soluzione migliore allo scopo di rendere la vostra vita più “viva” .. e decisamente più generosa di soddisfazioni. Scrollatevi da dosso quella strana sensazione di inadeguatezza che Saturno contro porta con sé. Solo così riuscirete a cogliere quelle inaspettate e favorevoli opportunità che profumano di fortuna .. e che lasciano presagire una vera e propria rivincita. Se invece di godervi il meritato relax, dovete lavorare, la settimana è superlativa per riprendervi tutto ciò che vi è stato concesso con il contagocce. Le idee si moltiplicheranno così come le buone opportunità per metterle in pratica non mancheranno.

VERGINE

Grazie a Venere e Marte che comandano nel vostro segno, la vostra autentica personalità risplenderà in tutto il suo splendore .. senza ipocrisie ne falsità. Il desiderio di mettervi in discussione lieviterà, ma si amplificherà anche la voglia di dire tutto ciò che vi frulla per la testa, senza badare troppo alle conseguenze. Occhio perché – lunedì, martedì e mercoledì – c’è il rischio di provocare litigi e incomprensioni difficili da sciogliere .. e da far digerire. Forse è il caso di rimandare le decisioni importanti .. per evitare di calpestare la sensibilità di chi avete davanti. Avere Marte nel segno significa avere un perfetto mix di energia e di fortuna davvero unico nel suo genere .. basta solo saperlo gestire con intelligenza, senza avere fretta di recuperare il tempo che pensate di aver perduto. Giovedì e venerdì, sono le giornate migliori per seminare fruttuose intuizioni .. il buon raccolto non si farà attendere. In amore, sarà impossibile resistere al vostro ardimentoso corteggiamento. Per chi è solo ci sono delle irripetibili chance per dare vita a indimenticabili innamoramenti .. senza precedenti.

BILANCIA

La quasi totalità della settimana, sembrerà stimolare in voi il desiderio di allontanarvi dagli obblighi e di scappare dalle responsabilità. Man mano che i giorni trascorreranno passerete da una sensazione di incertezza a una rivincita. Come ? Con la consapevolezza che non è più tempo per rinvangare le delusioni .. ma per fare grandi progetti per il vostro futuro che metteranno a tacere, una volta per tutte, chi si oppone alla vostra idea di felicità. Mercurio dal Leone può rivelarsi un efficace messaggero di buone nuove, che possono aiutare chi non ha ancora conquistato l’indipendenza che si merita di avere. Starà solo a voi saper cogliere le favorevoli opportunità che ci saranno .. se volete dare alla vostra vita quell’indispensabile e rigenerante svolta che necessita. Ovviamente per chi ha una vita che è fonte di appagamento, le Stelle si daranno ancor più da fare per fortificare la complicità con chi merita tutta la vostra indiscutibile dedizione. Nel lavoro è tempo per riprogettare il vostro futuro professionale. Circondatevi di persone affidabili e volenterose se volete costruire un gioco di squadra più incisivo .. e più produttivo.

SCORPIONE

Nel Cielo c’è una super congiunzione astrale che profuma di rivincita. L’energia di Marte vi rende “gasati”, mentre quella di Venere vi proietta a prendervi cura di chi fa parte della vostra vita. La settimana vi aiuterà a scoprire se chi avete scelto di avere accanto, amico o partner che sia, è davvero la persona giusta che fa per voi. Giovedì e venerdì, sono le giornate più propizie per dare retta al vostro infallibile istinto .. nonché per “risorgere” dalle vostre ceneri, se avete subito una qualche delusione, forse preventivata. Le Stelle vogliono aiutarvi a “respirare” più distensione, armonia e spensieratezza .. ovviamente da condividere con chi è meritevole delle vostre ineccepibili, seppur a volte indecifrabili, premure. La complicità nel rapporto di coppia si incendierà nell’affascinante gioco della trasgressione. Per chi è solo c’è la possibilità di trasformare una bella amicizia in un qualcosa di più intenso. Occhio quando, nel weekend, la Luna diventa antipatica dal Leone, perché concorrerà ad amplificare il vostro, già di per sé incontenibile, spirito di ribellione. Se lavorate, puntate il tutto per tutto sulle uniche due giornate favorevoli che vi saranno concesse, se volete stravincere nella gestione degli impegni .. e mettere a tacere gli invidiosi.

SAGITTARIO

L’ingestibile collocazione astrale di Marte, seguito a ruota da Venere, dalla Vergine, rappresenta un eccellente mordente per mirare in alto .. ma solo e se sarete in grado di gestire l’incontenibile surplus di energie che emana. Le Stelle mettono alla prova l’effettiva validità di ciò che avete e di ciò che fate. Tutto dipenderà da come siete capaci, o meno, di affrontare gli imprevisti. La prima parte della settimana è da prendere con le pinze, nel senso che è probabile che qualcuno possa farvi saltare i nervi. Apriti Cielo, se chi collabora con voi dovesse avere la malaugurata idea di attribuirsi il merito del vostro operato. Cercate di non cadere nel tranello di queste dispettose giornate, e soprattutto non portate a casa i malumori, lo stress e il nervosismo che si viene a creare sul lavoro .. se non volete sciupare l’armonia in casa. Il fine settimana, come per incanto, si annuncia a dir poco magico ! La complicità con le persone che fanno parte della vostra vita conquisterà preziosi punti .. e per chi è solo si intravedono quelle azzeccate coincidenze che vogliono profumare di ardimentose avventure.

CAPRICORNO

La perfetta sinergia astrale che si viene a creare tra Venere e Marte dalla Vergine, lascia intravedere molteplici intuizioni che vi aiuteranno a stravolgere, ovviamente in meglio, la vostra quotidianità, abitudini comprese. La settimana è perfetta per fare un qualcosa di inusuale .. differente dal solito. Tutto ciò che profuma di novità vi attirerà. L’idea di ritagliarvi una vacanza, che si preannuncia straordinaria, sarà altamente beneficiata da questo incantato Cielo. Ci sono nuove facce da incontrare e nuovi ambienti da visitare. Perché non scegliete di andare a rilassarvi in una località differente dalla solita ? In amore, sarete più amabili del solito .. e più propensi con chi magari prima vi stava sulle scatole. La complicità nel rapporto di coppia si arricchirà di ardimentosa audacia. I cuori solitari potranno contare sul benestare del Cielo per dare vita a un’appagante storia d’amore .. o rivedere un amore dal passato. Avrete modo di “smussare” i lati più impegnativi del vostro carattere. Vi divertirete un mondo a scioccare chi vi ha sempre considerato degli iceberg dal cuore di ghiaccio.

ACQUARIO

L’inizio della settimana offre molteplici opportunità per velocizzare il lavoro .. e per fare una vera e propria abbuffata di coccole. Vi accorgerete che sarà impossibile nascondere i sentimenti che provate, belli o brutti che siano. Avvertirete una forte spinta che vi porta a dire tutto ciò che vi frulla per la testa .. e se a qualcuno questa vostra “briosa sincerità” dovesse dar fastidio, allora forse è arrivato il momento giusto per rottamare il vecchio per il nuovo. Ovviamente mettete in preventivo che potrete scoprirne delle belle .. da chi in realtà vi ha sempre remato contro. Non incupitevi, non ne vale la pena .. c’è tanta gente che vi apprezza per quello che siete e sapete fare. Nel lavoro cercate di non rimandare a domani quello che invece dovete fare oggi, perché le Stelle sembreranno ingarbugliare la vostra attenzione sui dettagli. Forse avete troppe responsabilità a cui far fronte. E non dimenticatevi di prendere in considerazione anche il parere di chi collabora con voi, senza fare sempre di testa vostra. Col sopraggiungere del fine settimana, prendetevi del tempo per dedicarvi un po’ di più a voi stessi .. chi vi ama e vi stima sul serio, ne sarà compiaciuto e apprezzerà.

PESCI

L’antipatica collocazione astrale di Marte dalla Vergine cercherà di rendervi più che decisi sul da farsi .. ma anche un pochino aggressivi. Le Stelle tenteranno di turbare la vostra serenità, agitando le acque e riportando in superficie le magagne che alimentano il malcontento. Nonostante tutto, avrete modo di cogliere al volo quelle irripetibili opportunità che vi suggeriranno cosa dovete fare per riprendervi ciò che vi spetta. Cercate di “cambiare” le vostre Stelle .. incominciando a gestire l’impulsività e a far scivolare le umiliazioni. Se ci riuscite, farete emergere una straordinaria fiducia in voi stessi, come mai prima di adesso. E allora sì che incomincerete a guardare la vita con occhi diversi, perché è proprio quando le cose non girano per il verso giusto che arriva il momento perfetto per cambiare tutto. Se non vi sentite al top, rimandate le decisioni importanti .. e tenete gli occhi ben aperti se dovete firmare un accordo. Giovedì e venerdì, vogliono essere generose di serenità .. e fortuna. Date retta alla vostra indiscutibile sensibilità, se volete trasformare un’intuizione in una redditizia sorpresa.

