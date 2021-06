La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta secondo lo Zodiaco

Ariete

Buttatevi dietro le spalle le traversie e gli errori di lavoro. Difficoltà superabili in amore.

Toro

Nel lavoro puntate molto sulle vostre qualità diplomatiche. Incontri stimolanti in serata.

Gemelli

Oggi dovrete dar prova di grande coraggio, calma e adattabilità. Buone prospettive in amore.

Cancro

Cercate di frenare le vostre mosse impulsive: la situazione è delicata. In amore troppo esigenti.

Leone

Dopo un periodo di apatia state riprendendo interesse per il lavoro. In amore volete di più.

Vergine

Giornata piena di impegni e di iniziative professionali stimolanti. Una persona vi attrae molto.

Bilancia

Il lavoro sta andando bene come non era mai accaduto. In amore non fatevi prendere in giro.

Scorpione

Nel lavoro dovrete fare precise scelte prima di qualsiasi iniziativa. Clima positivo per l’amore.

Sagittario

Approfittate della giornata di relax per esaminare la situazione. L’amore bussa alla vostra porta.

Capricorno

Nel lavoro conviene aspettare che le acque si calmino per parlare. Troppa diffidenza in amore.

Acquario

Per affrontare transazioni di affari scegliete il momento migliore. Tempi lunghi per un amore.

Pesci

Se volete contare sul contributo dei collaboratori siate meno critici. Contatti sociali interessanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata