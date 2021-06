Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta lunedì 21 giugno secondo lo Zodiaco

Ariete

Avete bisogno di calma per decidere cosa vi conviene fare. In amore c’è aria di cambiamenti.

Toro

Nel lavoro dovrete giocare con perizia le vostre carte. Incontro sentimentale imprevisto e folgorante

Gemelli

Per gli affari o il lavoro la prossima settimana promette grandi cose. In amore siete incostanti.

Cancro

Usate la diplomazia in un momento delicato del vostro lavoro. In amore vi manca costanza.

Leone

Cercate perciò di essere più comprensivi con i collaboratori. In amore feeling sempre più intenso.

Vergine

Negli affari c’è qualcuno che sta tentando di sbarrarvi la strada. Novità sul fronte sentimentale

Bilancia

Nel lavoro siete nel mezzo di un’emergenza, trovate vie d’uscita. Troppe paure in amore

Scorpione

Meglio non precipitare decisioni se non siete sicuri. In amore prendete le cose seriamente

Sagittario

Nel preparare un progetto di lavoro contate sulla sostanza. In amore il prezzo da pagare è alto.

Capricorno

Prima di prendere qualsiasi decisione raccogliete abbastanza informazioni. Intesa in amore.

Acquario

Grazie all’esperienza vi sentite sicuri del fatto vostro nel lavoro. Coltivate un amore che merita.

Pesci

Cercate di essere concreti nel fare nuovi progetti di lavoro. In amore combinate un sacco di guai.

