Le previsioni dello Zodiaco segno per segno

Cosa ci aspetta il 17 giugno secondo lo Zodiaco

Ariete

Oggi riscuoterete successi lavorativi senza fatica. Un amore tormentato vi tiene in ansia.

Toro

Siete pieni di energie e di volontà: ma serve avere chiari obiettivi. Il cuore gioca un brutto scherzo.

Gemelli

Nella professione avete voglia di un grande rinnovamento. Dubbi crescenti in amore.

Cancro

I vostri progetti di lavoro dovranno essere modificati. Siate più espansivi e tutto andrà meglio.

Leone

Piccole contrarietà sembrano ostacolare i vostri programmi. Saprete conquistare chi vi affascina.

Vergine

Un fatto imprevisto vi farà capire perché è stato bocciato un vostro progetto. In amore pazientate.

Bilancia

Qualcosa di grosso bolle in pentola nel vostro ambiente di lavoro. In amore siete irresistibili.

Scorpione

Per ottenere buoni risultati non basta l’esperienza ma idee chiare. Cuore in subbuglio.

Sagittario

Avrete parecchie proposte di collaborazione. Ottimo momento per i sentimenti.

Capricorno

Il vostro punto di vista è giusto e le vostre intuizioni altrettanto. Situazione affettiva solida.

Acquario

Giornata faticosa ma molto produttiva e istruttiva. Positivi sviluppi nel settore sentimentale.

Pesci

Occorre pazientare perché la professione in questo momento è in fase di stallo. Cuore ballerino.

