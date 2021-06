Le previsioni dello Zodiaco segno per segno

Cosa ci aspetta il 16 giugno secondo lo Zodiaco

Ariete

La vostra energia dirompente va frenata quando la situazione non è chiara. Si consolida un amore

Toro

Cercate di organizzare meglio la vostra attività. Vivaci i rapporti interpersonali

Gemelli

Nel lavoro c’è un problema che vi assilla, siate più lucidi. Movimentato il settore affettivo

Cancro

Avete deciso di migliorare la vostra preparazione professionale, scelta giusta. Tensione in amore

Leone

La situazione nel lavoro è ancora molto confusa. Un amore stressante vi toglie il sonno

Vergine

Mettete ordine nelle idee prima di pensare ai prossimi obiettivi. Momenti di felicità in amore

Bilancia

Nel lavoro dovete evitare pericolosi pessimismi. In ballo c’è un’amicizia amorosa

Scorpione

Siete ancora in tempo per rivedere decisioni prese nel lavoro. Novità in campo sentimentale

Sagittario

Preparatevi ad affrontare una situazione insidiosa negli affari. L’amore vi conforterà

Capricorno

Giornata lavorativa stressante ma poco produttiva. In amore non arrendetevi mai

Acquario

Nel lavoro lasciate che la situazione si chiarisca, aspettate. Possibile colpo di fulmine

Pesci

Siete partiti con il piede sbagliato, ma ora la situazione volge al meglio. Troppo orgoglio in amore

