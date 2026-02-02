Byd: a gennaio immatricolate 3.553 auto in Italia, quota al 2,5%

“In Italia, il 2026 si apre con risultati positivi per Byd, dove il marchio continua a guadagnare terreno nel mercato dei veicoli a Nuova Energia. A gennaio, Byd ha consolidato la sua posizione con 3.553 immatricolazioni e una quota di mercato del 2,5%, segnando un ulteriore passo avanti in un percorso di crescita costante”. Così il gruppo in una nota, spiegando che “questo successo si inserisce in un trend crescente di apprezzamento da parte dei consumatori italiani per i veicoli elettrici e ibridi plug-in del brand”. Byd si conferma “leader in Italia nel mercato dei veicoli a Nuova Energia, con una quota di mercato del 17,1%”.

Nel dettaglio, “il brand ha registrato 1.204 immatricolazioni nel segmento dei veicoli elettrici, pari al 12,8% di quota, mentre i veicoli ibridi plug-in hanno visto ben 2.348 immatricolazioni, con una quota del 20,8%“. “A supporto di questi risultati, che testimoniano la solidità e la crescente affermazione del marchio nel Bel Paese, Byd continua a investire sull’espansione della sua rete commerciale e di assistenza, che oggi conta 101 punti vendita in tutto il territorio nazionale, gestiti da 30 concessionari italiani”, aggiunge il gruppo. In Europa, Byd registra Importanti risultati nei mercati principali oltre l’Italia.

Nel Regno Unito, Byd ha registrato una crescita impressionante, consolidando a gennaio 2026 una quota di mercato del 2,8%, con un aumento di oltre il 130% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il numero delle immatricolazioni ha visto un incremento altrettanto significativo, arrivando a 4.021 unità, con una crescita del 149%. Il marchio continua a rafforzare la propria presenza nel settore dei veicoli a Nuova Energia, ottenendo una quota del 14,3% nel mercato dei veicoli ibridi plug-in e del 4,6% in quello dei veicoli elettrici.

In Spagna, nonostante le difficoltà derivanti dalla sospensione dei sussidi governativi per i veicoli a Nuova Energia, Byd ha ottenuto risultati eccezionali, classificandosi al primo posto nel settore con una quota di mercato del 13,6%. Il brand ha anche conquistato il primo posto nel mercato dei veicoli elettrici, con una quota del 16%, e si è posizionato nella top 20 del mercato totale (veicoli commerciali leggeri compresi), con una quota pari al 2,3%, una crescita del +38% che si affianca a quella del +65% sui volumi (1.962 immatricolazioni). Per quanto riguarda l’offerta Prodotto, Byd prosegue con successo le sue campagne mirate, come la recente Operazione Purefication, che hanno suscitato grande interesse tra i consumatori.

Grazie a queste iniziative, sono stati registrati 8.000 ordini già prima del lancio ufficiale di Atto 2 DM-i, SUV compatto con tecnologia Super Hybrid Dual Mode Intelligent (DM-i), capace di garantire un’autonomia totale fino a 1.000 km. Questo modello si prepara a ridefinire il concetto di SUV compatto, combinando la flessibilità della mobilità elettrica con la necessità di autonomia e comfort per viaggi più lunghi. Dolphin Surf, city car elettrica di Byd, si conferma tra le più vendute del segmento elettrico, mentre Seal U DM-i si posiziona al primo posto nel mercato dei veicoli plug-in hybrid con 1.804 immatricolazioni nel mese di gennaio 2026.

Infine, il brand si prepara al lancio di un altro modello molto atteso: Atto 3 Evo, il primo Sport Suv del segmento C (4×4), che promette di suscitare un notevole interesse nel mercato automobilistico italiano ed europeo.