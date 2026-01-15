Harley-Davidson, ecco le nuove moto Grand American Touring 2026: questi i modelli

Harley-Davidson ha presentato oggi su H-D.com, tredici nuovi modelli che entrano a far parte della gamma motociclistica 2026, e ha lanciato sul proprio canale YouTube il video di presentazione dei nuovi prodotti “Model Year 2026 Reveal – Chapter Two – January 14th”.

Tra le novità figurano le Street Glide Limited e Road Glide Limited, che segnano un’evoluzione profonda della piattaforma Harley-Davidson Grand American Touring. Le nuove Street Glide 3 Limited e Road Glide 3 portano la guida a tre ruote a un livello superiore in termini di stile, prestazioni e comfort. La Pan America 1250 Limited debutta come nuova Adventure Touring pensata per l’esplorazione, già equipaggiata per affrontare lunghi viaggi e percorsi impegnativi. Tre modelli della Enthusiast Collection – Liberty Edition celebrano, con verniciature e grafiche dedicate, il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti d’America. A completare la gamma Harley-Davidson 2026, la collezione di motociclette Custom Vehicle Operation (CVO) a produzione limitata comprende cinque modelli con finiture e prestazioni di livello super-premium. Questi nuovi modelli saranno presto disponibili presso i concessionari autorizzati Harley-Davidson in tutto il mondo.

I modelli Harley-Davidson 2026 annunciati oggi

Street Glide Limited e Road Glide Limited: Queste Grand American Touring di fascia alta sono progettate per i motociclisti che privilegiano lusso, prestazioni e comfort sulle lunghe percorrenze, sia per il pilota sia per il passeggero. I nuovi modelli integrano tutti gli ultimi aggiornamenti tecnici e di design della piattaforma Grand American Touring, abbinati alle prestazioni evolute del nuovo motore Milwaukee-Eight 117 VVT. Completano la dotazione il Grand Tour-Pak ridisegnato, l’impianto Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate, il sistema operativo Harley-Davidson Skyline OS con navigazione integrata su display touchscreen e numerose nuove soluzioni dedicate a comfort e praticità.

Sospensioni posteriori completamente nuove

Street Glide 3 Limited e Road Glide 3: il design Trike Harley-Davidson di seconda generazione introduce una sospensione posteriore completamente nuova, che migliora sensibilmente il confort di marcia per pilota e passeggero abbinata alle prestazioni brillanti del nuovo motore Milwaukee-Eight 117 VVT. Entrambi i modelli offrono dotazioni di tecnologia, funzionalità e stile in linea con le Grand American Touring a due ruote di fascia premium.

Le nuove Custom Vehicle Operation

Custom Vehicle Operation (CVO): cinque modelli CVO 2026 rappresentano il massimo livello di design, tecnologia e prestazioni Harley-Davidson. Queste motociclette super-premium a produzione limitata si distinguono per finiture d’impatto, permormance elevate e componenti esclusivi. Il portfolio CVO 2026 comprende le nuove CVO Street Glide ST, CVO Street Glide Limited e CVO Street Glide 3 Limited, oltre alle aggiornate CVO Road Glide ST e CVO Street Glide.

Pan America 125 Limited

Questo nuovo modello Adventure Touring (ADV) è equipaggiato di serie con una selezione completa degli accessori più richiesti, installati in fabbrica per migliorarne la versatilità e la capacità di affrontare percorsi off-road. Tra le dotazioni principali figurano il top case e le valigie laterali in alluminio con una capacità complessiva di 120 litri. Il quickshifter Screamin’ Eagle consente cambiate rapide senza uso della frizione, sia in salita che in scalata. Paracalore dello scarico, piastra paramotore in alluminio e protezione del radiatore sono di serie per l’utilizzo fuoristrada. La posizione dei pedali di freno posteriore e cambio è regolabile per migliorare controllo e comfort nella guida in piedi. L’ampia dotazione di serie rende questo modello particolarmente interessante per chi, altrimenti, sceglierebbe di aggiungere questi accessori dopo l’acquisto di una Pan America 1250 Special.

Un punto di riferimento del settore

Restano tutte le caratteristiche che hanno reso la Pan America 1250 Special una delle scelte di riferimento nel segmento Adventure Touring, tra cui sospensioni semi-attive anteriori e posteriori, ruote a raggi tubeless, tecnologia Daymaker Signature Adaptive Headlamp, nove modalità di guida selezionabili – incluse quelle off-road – e l’intera suite di sistemi di sicurezza Harley-Davidson. L’Adaptive Ride Height (ARH) regola automaticamente il passaggio tra una posizione ribassata da fermo e l’altezza di marcia ottimale, facilitando la salita in sella e garantendo sicurezza nelle soste. Paramani e manopole riscaldate sono di serie. Il display TFT a colori da 6,8 pollici visualizza le informazioni e l’infotainment generati dallo smartphone del pilota collegato via Bluetooth. Il motore Revolution Max 1250 è un V-Twin raffreddato a liquido da 1250 cc progettato per offrire prestazioni fluide e coinvolgenti, con una potenza di 149 CV (111 kW) a 8.750 giri/min e una coppia di 124 Nm a 6.750 giri/min.

Il nero metallizzato che sa di libertà

Enthusiast Collection – Liberty Edition: mentre gli Stati Uniti d’America celebrano 250 anni di libertà, questi modelli speciali rendono omaggio allo spirito di esplorazione e indipendenza che ha ispirato generazioni di viaggiatori. La Enthusiast Collection – Liberty Edition comprende tre modelli Harley-Davidson: Street Glide, Street Glide 3 Limited e Heritage Classic. Tutti presentano il colore esclusivo Midnight Ember, un nero metallizzato profondo dedicato alla Liberty Edition. Le grafiche includono l’aquila Liberty Edition sui lati del serbatoio con medaglione #1 trasparente, l’aquila sulla carenatura, ulteriori dettagli grafici e inserti Liberty Edition su console e coperture motore. Le selle sono rifinite con cuciture blu, dettagli rosso/bianco/blu, pannello centrale goffrato e logo Bar & Shield ricamato. I modelli Street Glide e Heritage Classic Liberty Edition montano un parabrezza con tonalità blu. Le caratteristiche meccaniche restano identiche ai modelli di serie 2026 corrispondenti. La produzione complessiva della Liberty Edition sarà limitata a circa 2.500 unità a livello globale.