Ecco la Ferrari Daytona SP3, venduta all’asta a 26 milioni di dollari

È stato venduto ieri per il valore di 26 milioni di dollari un esemplare unico di Ferrari Daytona SP3 Tailor Made del 2025, che è diventata la Ferrari di nuova produzione più costosa mai venduta a un’asta. In questo modo Ferrari, in collaborazione con RM Sotheby’s a Monterey, California, ha stabilito un nuovo record mondiale.

L’intero ricavato della vendita record – annuncia Ferrari in una nota – andrà a beneficio della Ferrari Foundation, un ente di beneficenza pubblico, dedicato alla promozione di programmi educativi e progetti comunitari in tutto il mondo.

Commissionata come ulteriore esemplare oltre alla produzione originale in serie limitata di 599 unità, la vettura presenta una livrea in fibra di carbonio a vista e Giallo Modena con il primo logo Ferrari a figura intera applicato sulla carrozzeria.

Gli interni sono rifiniti in Q-Cycle, un tessuto sostenibile ricavato da pneumatici riciclati, e includono cinture di sicurezza gialle e motivi ricamati del Cavallino Rampante.