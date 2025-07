Eccentrica cars al Goodwood festival nel Regno Unito

Eccentrica Cars è stata tra i protagonisti del Goodwood Festival of Speed 2025 nel Regno Unito, nel West Sussex. Per la prima volta il pubblico ha potuto assistere all’esibizione dinamica della “celebre Eccentrica V12 sulla leggendaria salita di Goodwood, una delle più celebri hillclimb al mondo. Il sound puro del V12 aspirato da 5.7 litri, potenziato e perfezionato ha calamitato l’attenzione di appassionati, collezionisti e addetti ai lavori accorsi da ogni parte del mondo”.

Il debutto dinamico della Eccentrica V12 sulla “celebre hillclimb ha rappresentato è stato al centro di un evento dove la storia dell’automobile incontra l’innovazione. Si consolida così il posizionamento di Eccentrica nella scena restomod d’eccellenza”.

Fondata dall’imprenditore Emanuel Colombini, Eccentrica è un marchio di restomod nato per riportare in vita lo spirito delle supercar più iconiche, attraverso un equilibrio raffinato tra design, artigianalità e prestazioni. Il suo modello di punta, la Eccentrica V12, reinterpreta in chiave contemporanea la prima generazione della Lamborghini Diablo, mantenendo il motore V12 aspirato da 5,7 litri, materiali ultraleggeri d’avanguardia e una configurazione completamente personalizzabile, pensata su misura per ogni cliente.

La vettura sarà omologata in modo completo, compreso il mercato statunitense. Eccentrica nasce “dalla passione di una vita di Colombini per Lamborghini, e dal desiderio non di sostituire, ma di esaltare l’anima di una leggenda. Con soli 19 esemplari previsti, ogni vettura firmata Eccentrica offre un’esperienza di guida esclusiva e immersiva, che unisce vero heritage e ingegneria di nuova generazione”.