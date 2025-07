Il pilota murciano ha perso il controllo della propria moto in curva ed è stato investito da un'altra moto

Lutto nel mondo del motociclismo. Borja Gomez, pilota spagnolo 20enne, è morto in seguito a un incidente verificatosi sulla pista di Magny-Cours, durante la prima sessione di prove libere del Campionato Europeo Stock. Il pilota murciano ha perso il controllo della propria moto in curva ed è stato investito da un’altra moto.

“Oltre al suo eccezionale talento come pilota, ricorderemo Borja per la grande persona che era – si legge in una nota di cordoglio della sua squadra, il Team Laglisse – La sua gentilezza e il suo sorriso saranno eterni. Lo porteremo sempre nei nostri cuori. Vogliamo porgere le nostre condoglianze a tutta la famiglia e ai suoi amici in questo momento molto difficile. Ti vogliamo bene, Borja. Riposa in pace”.

Nella sua carriera Gomez ha corso in Superbike e tre anni fa aveva partecipato al motomondiale nella classe Moto2.

