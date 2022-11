L'auto, concepita in Europa e pensata per il mercato europeo, ha percorso i suoi primi chilometri nel capoluogo piemontese

È stato a Torino il debutto su strada della nuova Jeep Avenger full-electric. Dopo il debutto al Salone dell’auto di Parigi, ha percorso nel capoluogo piemontese i suoi primi chilometri. È stata presentata domenica 6 novembre al pubblico italiano alla Torino City Marathon, l’appuntamento podistico che ha visto 2.500 atleti impegnati nella distanza dei 42 chilometri e nei 10 chilometri.

“Avenger – spiega Antonella Bruno, Head of Jeep Europe – è il primo suv totalmente elettrico di Jeep, ed è la prima Jeep totalmente concepita in Europa, pensata per il mercato europeo. Ed è totalmente disegnata dal centro stile di Torino. È un concentrato di libertà, perché è compatta, versatile, è a suo agio in città, ma anche fuori strada. E incarna perfettamente il dna di Jeep.



Avenger è il primo Suv Jeep a zero emissioni che si rivolge a persone dallo stile di vita attivo che cercano un veicolo con dimensioni compatte, dotazioni tecnologiche avanzate e un’autonomia elettrica di 400 km nel ciclo WLTP e sino a 550 km in città.

Già disponibile nella serie speciale “1st Edition”, Jeep Avenger è preordinabile da ottobre. La “1st Edition” è dotata di fari anteriori full LED, illuminazione ambientale, guida autonoma di livello 2, sistema di infotainment Uconnect 10″ con display da 10,25″, plancia completamente digitale da 10,25″, Apple CarPlay/Android Auto wireless e tappetino di ricarica wireless per smartphone.

Jeep Avenger, che punta a nuovi clienti, donne e giovani, è il primo veicolo a zero emissioni in assoluto e il nuovo punto di ingresso alla gamma Jeep. Avenger offre le prestazioni tipiche di Jeep in un formato compatto per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni atmosferiche. “È dotata di serie dei sistemi Selec-Terrain e Hill Descent Control che, insieme agli eccezionali angoli di attacco e di uscita e all’altezza dal suolo, introducono nel segmento livelli straordinari di capacità off-road”, spiegano da Jeep.

In Italia e Spagna la Jeep Avenger è offerta anche con motore turbo a benzina.

