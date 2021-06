Alessandro Grosso, responsabile Jeep per il mercato Italia: "Non è solo off-road ma è anche urbano"

(LaPresse) La gamma Jeep 4xe si allarga con il Wrangler 4xe plug-in hybrid. In Italia sarà commercializzato in tre versioni: Sahara, Rubicon e 80esimo Anniversario. “Abbiamo irrobustito la vettura, l’abbiamo resa più potente e abbiamo esaltato le caratteristiche che ci rendono unici. Il Wrangler non è solo off-road ma è anche urbano”, spiega Alessandro Grosso, responsabile Jeep per il mercato Italia.

