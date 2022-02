Il suv di segmento C sarà prodotta a Pomigliano d'Arco dove è stata realizzata una "linea di montaggio dedicata con tecnologie d'avanguardia e livelli di automazione senza precedenti"

“Design inconfondibilmente italiano e straordinariamente fedele al concept da cui prende origine. Tecnologia, software e sistemi di elettrificazione allo stato dell’arte concepiti per essere al servizio del DNA del Marchio, un universo di servizi innovativi dedicati al cliente”. Così Alfa Romeo descrive Tonale, il nuovo suv di segmento C del marchio premium di Stellantis.

“Tonale è prodotta in Italia, presso il rinnovato stabilimento ‘Gianbattista Vico’ di Pomigliano d’Arco, una delle realtà produttive più avanzate nel mondo automotive, dove è stata realizzata una linea di montaggio dedicata con tecnologie d’avanguardia e livelli di automazione senza precedenti”, spiega la nota.

Viene presentata con due livelli di elettrificazione, Hybrid e Plug-in Hybrid Q4, sviluppati da Alfa Romeo per garantire prestazioni ‘best in class’. Sulla versione Hybrid Alfa Romeo propone una vera esperienza di guida elettrificata: esordisce in esclusiva l’inedito sistema a 48V Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo), specifico Alfa Romeo, capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.

La versione Plug-in Hybrid Q4 a trazione integrale da 275 CV rappresenta il best in class della categoria con un’autonomia, in elettrico, prevista fino a 80 km nel ciclo cittadino. È la versione più potente ed efficiente della gamma.

Jean-Philippe Imparato: “Che cominci la metamorfosi”

Che cominci la Metamorfosi”. Così Jean-Philippe Imparato, ad di Alfa Romeo, ha presentato Tonale, il modello con cui la casa automobilistica “evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell’elettrificazione”.

