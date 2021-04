Disponibili oltre 100 accessori

Per il lancio della nuova Jeep Compass, Mopar ha sviluppato dei nuovi accessori per arricchire le funzionalità del veicolo con ulteriori contenuti, accrescendo le possibilità di personalizzazione e ampliando l’offerta per migliorare il comfort degli interni. Sono disponibili oltre 100 accessori, realizzati in stretta collaborazione con i team di ingegneri e progettisti del brand Jeep al fine di garantire la massima qualità.

