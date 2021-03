Piscolla avrà un focus specifico sui grandi clienti, Istituzioni e Pubblica Amministrazione

Con effetti dalla data odierna, il gruppo LaPresse, la prima agenzia di stampa multimediale italiana a guida imprenditoriale, è lieto di accogliere nel suo team commerciale Giorgio Piscolla. Nel suo incarico di Chief Operating Officer, avrà un focus specifico sui grandi clienti, Istituzioni e Pubblica Amministrazione e lavorerà a stretto contatto con il Direttore Commerciale Worldwide, Marcella Gastini.

Professionista specializzato nell'informazione e dotato di rilevante expertise nel settore, Piscolla, vanta una lunga carriera manageriale presso le principali agenzie di stampa italiane (AGI, TM News, Ansa) e ricopriva attualmente l'incarico di responsabile della direzione commerciale, area Istituzioni, PA e Grandi Clienti, presso l'agenzia Askanews.

"Grazie alla sua lunga esperienza nel settore dell'informazione – afferma Marco Durante, Presidente di LaPresse – Piscolla potrà contribuire al percorso di espansione dell'azienda e accrescerne il valore. Conosco Giorgio Piscolla da molti anni, lo ritengo un ottimo professionista. Sono contento che il mio team abbia lavorato per mesi per portarlo in LaPresse, ha una grande esperienza e credo che la sua professionalità potrà garantire a LaPresse un aumento del business."

