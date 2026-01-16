Meteo weekend 17-18 gennaio: pioggia su parte dell’Italia, domenica neve sotto i 1.000 metri

Un weekend di pioggia e anche neve, come anteprima di una fase di forte maltempo nella prossima settimana. Sono le previsioni meteo per il fine settimana del 17 e 18 gennaio. Ecco che tempo farà in Italia sabato e domenica.

Weekend di pioggia, domenica neve sotto i mille metri

“Il fine settimana sarà in parte piovoso a causa di umide correnti sciroccali“, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega: “avremo precipitazioni sparse in particolare al Nordovest ed Emilia Romagna, qua e la anche lungo il medio-basso versante adriatico e sull’area ionica, anche di una certa intensità tra Calabria e Sicilia; qualche pioggia pure sulla Sardegna tirrenica. Maggiori aperture favoriranno invece il versante tirrenico e il Nordest, specie nella giornata di sabato. Non farà particolarmente freddo, ma domenica inizieranno ad affluire masse d’aria più fredda al Nord, tanto che su Emilia e basso Piemonte tornerà a nevicare fin sotto gli 800-1000m. I venti saranno in progressivo rinforzo tra Scirocco e Levante (Tramontana solo sul Ponente Ligure), più decisi nel corso di domenica. Sarà il preludio ad una fase di severo maltempo atteso nei giorni successivi su parte d’Italia”.

In arrivo un ciclone con forti venti

“Nel frattempo infatti sul Nord Africa andrà scavandosi una profonda depressione, che poi evolverà verso il Mediterraneo diventando un intenso ciclone alle porte di Sardegna e Sicilia. Tra lunedì e mercoledì avremo dunque condizioni di maltempo anche severo in particolare sul versante tirrenico della Sardegna e sulla Sicilia ionica dove potranno verificarsi piogge particolarmente abbondanti e intense: su Ogliastra, Catanese, Siracusano e Messinese ionico non si escludono picchi complessivi anche di oltre 150-200mm, con potenziali criticità. Forte maltempo pure sulla Calabria, anche in questo caso soprattutto ionica, con punte di oltre 100-150mm, in particolare su Locride e Reggino. In quota sull’Etna potrebbero cadere anche 2-3 metri di neve fresca. Il tutto sarà accompagnato da venti anche burrascosi tra Levante e Scirocco su Mare e Canale di Sardegna, Mare e Canale di Sicilia, Ionio e medio-basso Tirreno, con raffiche anche di oltre 100-120km/h e intense mareggiate sulle coste esposte. Da segnalare anche tramontana forte tra lunedì e martedì sulla Liguria centro-occidentale con raffiche di oltre 80km/h, mentre sul resto della Penisola venti saranno sostenuti ma non così intensi”, avverte ancora il meteorologo. “Precipitazioni sparse riguarderanno anche il resto del Sud, ma non così intense. Lunedì fenomeni anche su medio versante adriatico e Nordovest, dove peraltro arriverà aria più fredda che potrà favorire nevicate a quote anche collinari su basso Piemonte ed entroterra savonese, fin sotto i 600m pure sull’Emilia. Tuttavia in queste aree il tempo andrà migliorando da martedì ma con temperature in ulteriore calo per afflusso di aria decisamente più fredda di matrice artica”, conclude.

Le previsioni del 17 gennaio in Italia

Ecco nel dettaglio le previsioni del tempo in particolare per la giornata del 17 gennaio, divise per i vari settori dell’Italia.

Nord-Ovest

Cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni sparse per lo più deboli su Piemonte, Val d’Aosta, Ponente ligure ed estremo ovest della Lombardia, nevose oltre 1000-1200 metri sui rilievi alpini. Fra pomeriggio e sera tendenza a un’attenuazione dei fenomeni, a parte qualche precipitazione insistente a ridosso delle Alpi occidentali. Temperature stazionarie o in lieve rialzo, sempre in generale oltre la media con valori da 8 a 11 gradi e punte di 12-14 gradi in Liguria. Venti deboli, a parte ancora dei rinforzi da nord in Liguria. Mar Ligure poco mosso sotto costa nel Levante, mosso altrove.

Nord-Est

Molte nuvole in Emilia Romagna dove non si escludono locali deboli piogge o pioviggini. Nuvoloso anche nel resto del settore, ma con tendenza a parziali schiarite nel corso della giornata. Temperature stazionarie o in lieve aumento, sempre oltre la norma, fino a 10-13 gradi. Venti deboli, salvo locali rinforzi di Bora in prossimità del mare e nell’Emilia Romagna orientale. Mare Adriatico poco mosso.

Centro

Tempo soleggiato, con al massimo dei parziali annuvolamenti su gran parte di Toscana, Umbria e Lazio. Nubi più estese nel settore adriatico. Temperature senza grandi variazioni e sempre miti per il periodo, con massime fra 11 e 16 gradi. Venti deboli orientali, con solo qualche locale rinforzo sull’Appennino e nel Tirreno. Mari: mosso il Tirreno, poco mossi Ligure orientale e Adriatico.

Sud e isole

Cielo in prevalenza nuvoloso, salvo delle schiarite sulle coste campane e in parte dei settori occidentali delle Isole. Piogge sparse nei settori ionici di Calabria e Sicilia, nel Golfo di Taranto e, in forma più isolata, anche nella Sardegna orientale, Puglia centrale e Basilicata orientale. Temperature minime in leggero aumento; massime in rialzo in Sardegna, con valori relativamente miti, compresi in generale fra 14 e 19 gradi. Venti deboli o localmente moderati orientali. Mari in prevalenza mossi; poco mossi sotto costa il basso Tirreno orientale, il Mare di Sardegna e l’Adriatico in corrispondenza della Puglia centro-settentrionale.