Meteo oggi 3 novembre, le previsioni del tempo in Italia: pioggia al Centro e al Sud

Ecco le previsioni meteo per oggi, 3 novembre, in Italia, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.

Il meteo del 3 novembre

Nord

Nelle prime ore del mattino cielo nuvoloso, ma senza fenomeni significativi; nel corso della giornata progressive schiarite, specie su pianure e settori occidentali. Nevicate sui rilievi alpini oltre i 2000 metri.

Centro e Sardegna

Instabilità residua al mattino con rovesci o temporali sparsi, su Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo; tendenza a miglioramento nel pomeriggio con nuvolosità in spostamento verso Sud. Sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili piovaschi sulle coste occidentali.

Sud e Sicilia

Nuvolosità estesa e compatta con piogge e temporali diffusi, in particolare su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia nord-orientale. In serata, graduale miglioramento con attenuazione dei fenomeni.

Temperature

Minime in calo al Nord, in aumento al Centro Sud; massime in aumento su Piemonte, Val d’Aosta, Liguria e Lombardia; in diminuzione su Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Campania, stazionarie sulle restanti regioni.

Venti

Venti deboli o al più moderati settentrionali al Centro Sud e deboli di direzione variabile sul resto del paese.

Mari

Da molto mosso ad agitato mar di Sardegna, da mosso a molto mosso il mar Tirreno centro settentrionale, Adriatico e mar Ionio settentrionale; poco mossi i restanti bacini.