Le previsioni per oggi in Italia secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Al Nord foschie dense e locali banchi di nebbia in pianura padana, tendenti a divenire nubi compatte dal tardo mattino; molto nuvoloso sul resto del settentrione. Si attende anche possibile neve, da giorni, sull’arco alpino.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti sul settore peninsulare con associati possibili piogge; poco nuvoloso sulla Sardegna con nubi in aumento nelle ore diurne. Sud e Sicilia: molte nubi sul settore tirrenico peninsulare e appenninico, con possibili piogge a carattere sparso; sereno sulla Sicilia con qualche annuvolamento pomeridiano sul versante tirrenico.

Temperature massime in diminuzione su arco alpino, appennino emiliano, pianure lombarde e sulla Sardegna; in aumento sul resto della penisola. Venti: da moderati a forti occidentali sulla Sardegna; deboli di direzione variabile sul resto del Paese. Mari: da molto mosso ad agitato il mar di Sardegna; da mossi a molto mossi mar Ligure, Tirreno occidentale e canale di Sardegna; mossi stretto di Sicilia, ionio meridionale e restante settore tirrenico; poco mossi i restanti bacini.

