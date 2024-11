Temperature costanti, mari mossi

Tempo nuvoloso sul Centro-Nord Italia, precipitazioni e anche temporali sulla Sicilia, temperature costanti. Sono le previsioni meteo per oggi, venerdì 8 novembre, secondo il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica militare. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Nord

Foschie dense e banchi di nebbia in pianura padana fino alle coste adriatiche unitamente a strati di nubi basse tenderanno, nel corso della mattinata, a diradarsi anche se solo parzialmente, per poi riformarsi ed intensificarsi di nuovo dopo il tramonto; sul resto del Nord ampio soleggiamento con delle velature in transito; dalla sera aumento delle nubi sul Nord-Ovest con qualche possibile debole pioggia fra basso Piemonte e Liguria di ponente a fine giornata.

Centro e Sardegna

Annuvolamenti sparsi con foschie e qualche banco di nebbia nelle vallate e lungo i litorali fra aree appenniniche e regioni adriatiche; le foschie e le nebbie tenderanno a sollevarsi nel corso della mattinata mentre nel pomeriggio si potrà avere qualche breve piovasco sulle aree interne adriatiche; lungo le aree costiere e immediato entroterra delle regioni tirreniche peninsulari il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con qualche temporaneo annuvolamento più consistente che dal mare si estenderà verso le coste portando isolati rovesci specie nel corso del pomeriggio; sulla Sardegna nuvolosità irregolare con nubi più compatte inizialmente sulle aree centro-orientali e meridionali con associati rovesci che da isolati tenderanno a divenire sparsi nel pomeriggio, interessando anche il resto dell’isola e attenuandosi in serata.

Sud e Sicilia

Annuvolamenti sparsi su Molise, Puglia garganica e Calabria con la possibilità di qualche breve rovescio; molte nubi sulla Sicilia con precipitazioni che da isolate diverranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale in miglioramento serale.

Temperature

Minime in lieve aumento sull’Emilia Romagna e sul basso Lazio, in lieve diminuzione lungo l’arco alpino, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del Paese; massime in diminuzione sulla Sicilia, sul Piemonte e sulla Liguria, stazionarie sulle restanti regioni.

Venti

Deboli o moderati: settentrionali sulla Liguria; da est-sud est sulle regioni tirreniche comprese le isole; deboli variabili sulle restanti regioni.

Mari

Poco mosso il mar Adriatico; mossi i restanti mari.

