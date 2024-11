Cielo sereno o poco nuvoloso sulle altre aree del Centro

Le previsioni del tempo per oggi in Italia secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare raccontano di un Nord che si avvia verso l’inverno e di un tempo instabile al Centro-Sud.

Al Nord nubi basse al primo mattino sulla pianura padana, con foschie dense e banchi di nebbia localmente densi, ma che nel corso della giornata tenderanno gradualmente a diradarsi, per poi riformarsi nel corso della sera. Sul resto del Nord cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito durante la giornata.

Centro e Sardegna: foschie dense e locali banchi di nebbia nelle vallate interne e lungo le coste adriatiche, al primo mattino e dopo il tramonto. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle altre aree del Centro. Sulla Sardegna cielo parzialmente nuvoloso, con locali piogge sui settori centrale e orientale.

Nubi compatte tra Calabria e Sicilia, con locali piogge o rovesci, più consistenti sulle coste orientali e occidentali della Sicilia. Sulle restanti regioni del Sud alternanza di schiarite e annuvolamenti, con locali foschie, sulle coste adriatiche che tenderanno a formarsi al primo mattino e dopo il calare del sole.

Temperature in discesa, soprattutto al Nord.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata