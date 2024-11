Foto dall'archivio

Il tempo previsto sull’Italia per la giornata di oggi, martedì 5 novembre, secondo il Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare Al Nord nubi basse e stratificate in Pianura padana, con foschie dense o locali banchi di nebbia, in parziale diradamento durante le ore centrali; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Addensamenti bassi sulle aree costiere adriatiche ed aree interne tirreniche con foschie dense, in diradamento durante le ore centrali; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro. Anche al Sud addensamenti compatti lungo le coste ioniche di Sicilia e Calabria, con deboli piogge sparse; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione.

Temperature minime in diminuzione su nord-ovest Alpi, regioni adriatiche centrali, Molise, Puglia, Basilicata e Campania, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione al nord e Toscana, stazionarie sul resto della penisola.

Venti in generale deboli, settentrionali lungo le coste ioniche e variabili sul resto del paese. Mari da poco mossi a mossi basso Adriatico, Ionio, mare e canale di Sardegna; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

