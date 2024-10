Addensamenti compatti sulla Sardegna, specie sul settore orientale, con locali deboli piogge

Le previsioni meteo sull’Italia per la giornata di oggi, giovedì 31 ottobre, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare sono ancora favorevoli su buona parte della penisola.

Meteo soleggiato al Nord

Al Nord, tempo stabile e soleggiato tranne la formazione di strati bassi associati a foschie dense o locali banchi di nebbia, in pianura padana e lungo le coste adriatiche, al primo mattino e dopo il tramonto.

Addensamenti in Sardegna

Addensamenti compatti sulla Sardegna, specie sul settore orientale, con locali deboli piogge; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro, salvo la formazione di strati bassi con foschie dense e locali banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto lungo le coste adriatiche e nelle vallate interne.

Nuvoloso su Sicilia e Calabria meridionale con deboli piogge sparse; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Meridione.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento su Alpi centrali ed isole maggiori, in lieve diminuzione su Alpi occidentali Appennini e regioni tirreniche peninsulari, stazionarie sul resto del Paese; massime ancora stazionarie su tutto il settore peninsulare ed in diminuzione sulle due isole maggiori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata