L'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Marco Granelli ha diffuso aggiornamenti sulle condizioni del maltempo nel capoluogo meneghino

L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del comune di Milano, Marco Granelli, in un post su Facebook, ha diffuso aggiornamenti sulle condizioni del maltempo nel capoluogo meneghino. “Dalle 3 circa sta piovendo su Milano e su tutta la Brianza e le Prealpi. Il Seveso a Milano è in salita con contributi locali nella zona di Cinisello e da nord. La vasca ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena”, scrive Granelli nel post. “Il Lambro a Milano è in salita e ha già superato la quota dei 2 metri, con contributi a Milano e da nord. A Ponte Lambro le squadre MM e Protezione civile sono presenti e stanno monitorando l’andamento della fognatura e del Lambro, pronti ad intervenire in via Vittorini, Camaldoli e Rilke in caso di fuoriuscita dell’acqua”.

A Milano tram 9 deviato e ingressi metro M3 Corvetto allagati

La pioggia che si è abbattuta dalla notte su Milano sta causando disagi alla circolazione veicolare e al trasporto pubblico locale. Il tram 9 è deviato verso Porta Genova e salta le fermate da Stazione Centrale a Porta Venezia a causa di uno scambio allagato in viale Vittorio Veneto. Per accedere alla stazione M3 Corvetto, è aperto l’ingresso in viale Lucania: gli altri due sono momentaneamente chiusi per allagamento. I treni – informa Atm, azienda del trasporto milanese – sono in servizio e funzionano regolarmente su tutta la linea.

Esondato il fiume Lambro

È esondato il fiume Lambro, a Milano, dopo aver superato i livelli di guardia. Sulla città e in tutta la Lombardia, è allerta rossa per il maltempo e dalla notte sono caduti in città 40 mm di pioggia. Le vasche di laminazione per contenere la piena del Seveso, altro fiume costantemente monitorato, è stata attivata alle 8.15.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata