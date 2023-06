Le previsioni per l'estate del noto esperto

“Luglio non sarà bollente come quello dell’anno scorso, ma sarà comunque molto caldo. È molto probabile che il grande caldo arriverà a luglio e ad agosto. Ci attende un caldo simile a quello che abbiamo sperimentato la settimana scorsa”. Lo dice a LaPresse il meteorologo, Andrea Giuliacci. “Per quello che riguarda le proiezioni a lungo termine – spiega – si vede un probabile aumento del caldo già a partire dalla prossima settimana. Luglio e agosto saranno mesi decisamente caldi, ma non esistono più i mesi di luglio e agosto del passato. Probabilmente luglio non sarà bollente come quello dell’anno scorso perché un anno fa siamo arrivati in estate dopo una severa siccità, quest’anno, invece, c’è stata tanta siccità, ma il terreno è un po’ più umido perché maggio e la prima parte di giugno sono stati piovosi. Questo farà sì che, all’inizio”.

