Dopo la sfilza di allerte ininterrotte per maltempo e temporali, arriva la prima allerta meteo di stagione per il gran caldo in Sardegna. Già da domani sulla zona occidentale, poi sull’intera isola, le temperature supereranno i 40 gradi e stringeranno la Sardegna in una morsa che dovrebbe attenuarsi non prima di venerdì. La protezione civile consiglia di non uscire nelle ore più calde della giornata, di idratarsi e bere molto, di tenere a casa bambini e anziani.

