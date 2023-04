Sabato stabile, ma dopo arriverà un peggioramento

Attese più piogge del previsto nel weekend che porterà al ponte del 25 aprile: lo prevede il sito ilmeteo.it. Il sabato – scrive il sito sarà “all’insegna di un tempo stabile e soleggiato su buona parte dei settori. Tuttavia, per gli amanti del bel tempo e del solleone non arrivano buone novelle, in quanto questa fase stabile e soleggiata sarà solo un fuoco di paglia”. Infatti già da domenica, sottolinea il portale, “l’ingresso di correnti d’aria fredda e instabile in quota, pilotate da un ciclone in discesa dal Nord Europa, favorirà la formazione di un vortice temporalesco”, dando “origine alla formazione di improvvise e insidiose celle temporalesche soprattutto al Nord”

Per ilmeteo.it, “il quadro meteorologico resterà poi zoppicante anche nei giorni successivi, tanto che anche le giornate di Lunedì 24 e Martedì 25 saranno almeno in parte compromesse, sempre a causa del vortice che attraverserà da Nord a Sud il nostro Paese mantenendo condizioni di forte instabilità: da tenere d’occhio, a tal proposito, saranno soprattutto il Nordest e gran parte del Centro-Sud.”

